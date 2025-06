Finnair torna in Canada

A partire dal 4 maggio 2026, Finnair opererà collegamenti per Toronto in Canada con tre frequenze settimanali in partenza dal suo hub di Helsinki il lunedì, il mercoledì e la domenica, come parte della programmazione estiva del vettore.

“La riapertura della rotta segna il ritorno di Finnair a Toronto dopo una pausa di 11 anni: l’ultima volta che la compagnia ha operato voli verso la città risale all’estate del 2015″, afferma Finnair.

“Siamo entusiasti di ampliare il nostro network nel Nord America e di riportare il Canada tra le nostre destinazioni. Toronto è una meta molto apprezzata e offre ai nostri clienti europei ottimi collegamenti anche verso altre regioni del Canada”, afferma Christine Rovelli, Chief Revenue Officer di Finnair.

“Toronto, la città più grande del Canada e cuore commerciale e finanziario del Paese, è nota per il suo carattere multiculturale e per la sua vivace scena culturale. A poco più di un centinaio di chilometri dal centro urbano si trova inoltre una delle attrazioni più famose del Canada: le Cascate del Niagara. Questo consente ai viaggiatori di combinare facilmente una vacanza in città con esperienze a contatto con la natura.

Oltre a Toronto, la prossima estate Finnair volerà anche verso New York, Dallas, Los Angeles, Chicago e Seattle in Nord America.

Per ulteriori informazioni su Finnair: https://www.finnair.com/it-it“, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)