Ryanair acquista 30 CFM LEAP-1B spare engines

Ryanair e CFM International hanno firmato oggi un purchase agreement per 30 CFM LEAP-1B spare engines. I motori supporteranno la crescente flotta di Boeing 737 MAX di Ryanair.

“Siamo lieti di continuare a sviluppare la nostra partnership di vecchia data con CFM (Safran & GE Aerospace). L’acquisto di oggi di 30 nuovi LEAP-1B spare engines è un impegno significativo a migliorare la resilienza operativa delle nostre Group airlines. Questi ultimi motori CFM riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per posto fino al 20% quando installati sulla nostra flotta B737 MAX, allargando ulteriormente la leadership dei costi di Ryanair”, ha affermato Michael O’Leary, CEO di Ryanair.

“Ryanair è un cliente CFM dal 1998, operando la più grande flotta di CFM-powered Boeing airplanes, tra cui la più grande CFM56-powered Next-Generation 737 fleet in Europa. La compagnia aerea con sede in Irlanda attualmente opera 181 LEAP-powered 737-8-200 aircraft, con 29 aerei ancora da consegnare da un ordine del 2014. Ryanair ha effettuato un nuovo ordine nel 2023 per i motori LEAP-1B per equipaggiare 150 firm and 150 option Boeing 737-10 aircraft”, afferma CFM International.

“Questi motori a basso consumo di carburante, la cui consegna è prevista nei prossimi 2 anni, supporteranno la flotta di Ryanair composta da 210 B737 Gamechanger e anche i B737 MAX-10, la cui consegna è prevista per il 2027. Questi 30 nuovi motori aumenteranno notevolmente il parco motori di riserva di Ryanair, portandolo ad oltre 120 unità, migliorando la capacità operativa della compagnia. Ryanair prevede di aumentare la propria flotta a 800 B737 (tutti dotati di motori CFM) per far crescere il traffico a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034″, afferma Ryanair.

“Questo nuovo accordo è un’altra pietra miliare nella lunga e di successo che abbiamo costruito con Ryanair”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Non vediamo l’ora di continuare a supportare la crescita significativa di Ryanair fornendo loro standard di affidabilità e utilizzo leader del settore”.

“Da quando sono entrati in servizio, i motori CFM LEAP-1B hanno accumulato quasi 30 milioni di ore di volo e 12 milioni di cicli. La advanced CFM LEAP engine family riduce i consumi e le emissioni di CO2 del 15% rispetto ai motori CFM56, insieme a una significativa riduzione del rumore”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Ryanair – Photo Credits: Ryanair)