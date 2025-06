La ICAO Aviation Climate Week accelera l’azione globale per un’aviazione sostenibile

La prima ICAO Aviation Climate Week si è conclusa con progressi in diverse iniziative ambientali, riunendo oltre 500 delegati per accelerare il percorso dell’aviazione globale verso emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050.

“I principali progressi nei SAF, la transizione verso l’energia pulita e il supporto all’implementazione hanno rafforzato lo slancio internazionale in vista delle importanti discussioni sull’ambiente che si terranno all’Assemblea ICAO di settembre.

I delegati hanno discusso i significativi progressi compiuti nell’attuazione dei quadri ambientali esistenti, concentrandosi in particolare sul Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) e altre Aviation Cleaner Energies.

L’evento di tre giorni, tenutosi dal 2 al 4 giugno presso la sede centrale dell’ICAO a Montréal, ha riunito funzionari governativi di alto livello, leader del settore, esponenti del mondo accademico ed esperti della società civile, che hanno partecipato a sessioni su tecnologie emergenti, miglioramenti operativi, transizione verso l’energia pulita, supporto all’implementazione, finanziamenti per il clima, il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), non-CO2 aviation emissions, green airport, adattamento climatico e riciclo”, afferma l’ICAO.

“Le decisioni già prese dall’ICAO devono ora essere attuate e gli obiettivi che ci siamo prefissati devono ora diventare realtà, entrambe con la massima urgenza”, ha osservato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, nel panel di apertura. “Esorto tutti voi, in qualità di leader, esperti e stakeholder, a proseguire su questo slancio. Sono certo che le basi che abbiamo gettato consentiranno un’azione per il clima ancora più ambiziosa e coordinata negli anni a venire”.

“Sbloccare i finanziamenti per il clima è stato un tema centrale durante l’Aviation Climate Week, con discussioni incentrate sulla facilitazione dell’accesso ai finanziamenti per i progetti di decarbonizzazione dell’aviazione. ICAO e IRENA hanno annunciato una nuova piattaforma web, il cui lancio è previsto in occasione dell’Assemblea ICAO. Prima nel suo genere, questa iniziativa fungerà da punto di accesso per collegare gli sviluppatori di progetti con potenziali investitori, facilitando l’ottenimento di finanziamenti per progetti di decarbonizzazione dell’aviazione. Le due organizzazioni hanno sottolineato la loro collaborazione per rendere operativo l’ICAO Finvest Hub, basandosi sulla ricca esperienza di IRENA con la sua piattaforma Energy Transition Accelerator Financing (ETAF)“, prosegue l’ICAO.

“Il nostro ambizioso obiettivo globale di zero emissioni di carbonio entro il 2050 non potrà essere raggiunto se le soluzioni SAF, LCAF e per l’energia pulita non saranno estese su larga scala in tutte le regioni”, ha osservato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Il Finvest Hub è una delle risposte più importanti dell’ICAO a questa sfida. È il modo in cui passiamo dalla pianificazione all’attuazione, dagli impegni al capitale, dalla visione alla velocità”.

“Un altro momento clou della settimana è stata la celebrazione del terzo anniversario dell’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme. L’evento ha riunito i partner di ACT-SAF e i contributori dell’ICAO Voluntary Environment Fund, riconoscendo il loro ruolo collettivo nel promuovere carburanti sostenibili per l’aviazione. Oltre 250 partner hanno aderito al programma, con 29 studi attualmente in programma.

Il programma ACT-SAF ha inoltre compiuto un significativo passo avanti durante l’evento con la firma da parte dell’ICAO di una partnership tripartita con Airbus e Volaris per condurre uno studio di fattibilità in Messico e l’annuncio da parte della Svizzera di un nuovo contributo.

La pubblicazione sul sito web dell’ICAO del 2025 ICAO Environmental Report, che illustra i progressi e l’impegno del settore dell’aviazione su un’ampia gamma di temi ambientali, è stata annunciata da Jane Hupe, ICAO’s Air Transport Bureau Deputy Director for Environmental Protection.

L’ICAO Assembly si terrà presso la sede centrale dell’ICAO dal 23 settembre al 3 ottobre 2025. Tutti i 193 Stati membri dell’ICAO saranno convocati per deliberare e adottare risoluzioni vincolanti di importanza strategica per lo sviluppo sicuro e sostenibile del trasporto aereo a livello mondiale”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)