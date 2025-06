ITA Airways estende i voli in codeshare al network intercontinentale di Lufthansa Group

ITA Airways annuncia l’estensione dei voli in codeshare alle prime destinazioni intercontinentali con le compagnie di Lufthansa Group, per viaggiare a partire dal 1° luglio 2025.

“Questi nuovi accordi coinvolgono alcune rotte dall’Europa verso Africa, Asia e Sud America, consolidando ulteriormente la collaborazione tra il vettore italiano e Lufthansa Group, a beneficio dei passeggeri.

Grazie ai nuovi codeshare intercontinentali, ITA Airways offrirà ai clienti un network ancora più ampio e connessioni sempre più efficienti e integrate tra l’Italia e importanti destinazioni nel mondo. Con un unico biglietto, i passeggeri potranno infatti raggiungere la propria destinazione finale su itinerari intercontinentali in modo più semplice, fluido e sicuro”, afferma ITA Airways.

“Con l’introduzione di nuovi voli in codeshare sulle rotte intercontinentali con le compagnie del Gruppo Lufthansa, ITA Airways rafforza ulteriormente la propria presenza globale”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Dopo il lancio dei primi codeshare sulle rotte europee a marzo, questo ampliamento degli accordi rappresenta un ulteriore passo verso una connettività e un’offerta di viaggio sempre più ricca ed estesa per i nostri clienti. In particolar modo i passeggeri potranno viaggiare con codice AZ su voli verso destinazioni africane quali il Kenya, il Burkina Faso, la Liberia, la Costa d’Avorio, il Camerun e la Sierra Leone, in vendita nelle prossime settimane. Un altro passo in avanti nell’integrazione della nostra Compagnia all’interno del Gruppo Lufthansa, quarto al mondo e primo in Europa, che ci consentirà di raggiungere risultati sempre più importanti per una crescita sostenibile di ITA Airways”.

“Grazie al nuovo accordo, il codice AZ di ITA Airways verrà introdotto nei voli verso diverse destinazioni africane servite da Lufthansa Group attraverso lo scalo di Bruxelles (BRU) quali Nairobi (NBO) Abidjan (ABJ), Douala (DLA), Freetown (FNA), Monrovia (ROB) e Ouagadougou (OUA). I voli saranno in vendita nelle prossime settimane.

Parallelamente, i clienti delle compagnie di Lufthansa Group potranno usufruire di un unico biglietto per raggiungere destinazioni intercontinentali nel network di ITA Airways, tra cui Bangkok (BKK), Gedda (JED) e Riad (RUH), Il Cairo (CAI), Rio de Janeiro (GIG) e San Paolo (GRU).

Dopo il lancio dei primi codeshare intercontinentali, ITA Airways e Lufthansa Group continueranno a collaborare per ampliare le connessioni globali e migliorare la connettività e le opzioni di viaggio per i passeggeri. Nei prossimi mesi, infatti, la rete di destinazioni sarà ulteriormente ampliata, con l’aggiunta di nuovi voli in codeshare sulle tratte di lungo raggio”, conclude ITA Airways.

Lufthansa Group e ITA Airways: codeshare ora possibile anche sui voli a lungo raggio

Lufthansa Group informa: “Lufthansa Group compie un altro importante passo verso la rapida integrazione di ITA Airways: i clienti potranno combinare voli di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines con voli a lungo raggio di ITA Airways in un’unica prenotazione.

Le corrispondenti offerte in codeshare saranno disponibili per i voli a partire dal 1° luglio 2025. Ad esempio, sarà possibile viaggiare con Lufthansa da Francoforte e Monaco via Roma con ITA Airways verso Bangkok, Gedda e Riyadh, e inoltre con Brussels Airlines da Bruxelles al Cairo. Con Lufthansa e Austrian Airlines da Vienna, è possibile prenotare voli in codeshare via Roma verso Rio de Janeiro o San Paolo. Questo offrirà ai clienti collegamenti significativamente migliori e i loro bagagli saranno trasportati direttamente alla destinazione finale. Ulteriori voli in codeshare verso Africa e Asia seguiranno nelle prossime settimane”.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group: “Siamo lieti di aver raggiunto un ulteriore traguardo nell’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group. Ampliando i nostri voli in codeshare, ora anche per i collegamenti a lungo raggio, offriamo agli ospiti delle nostre compagnie aeree un’esperienza di viaggio fluida e coerente come mai prima d’ora. Beneficiano di una rete di rotte ampliata e perfettamente coordinata tra tutte le nostre compagnie aeree e hub, e necessitano di una sola prenotazione e di un solo check-in. Inoltre, i clienti possono accumulare e riscattare miglia e punti nei rispettivi programmi frequent flyer, come di consueto. Questo rende il viaggio ancora più facile, comodo e attraente per i nostri clienti”.

“Da marzo, gli ospiti di ITA Airways e delle altre compagnie aeree di Lufthansa Group hanno potuto prenotare oltre 100 nuovi voli in codeshare per selezionati voli domestici in Italia ed Europa. Il codeshare offre ai clienti una scelta più ampia di voli e una maggiore flessibilità. Pur volando con compagnie aeree diverse, i passeggeri necessitano di un solo biglietto con numeri di volo di una sola compagnia e possono comodamente imbarcare i bagagli fino alla destinazione finale. I membri dei programmi fedeltà Miles & More o Volare possono anche accumulare e riscattare miglia e punti sui voli in codeshare. Una volta che questo codeshare program sarà pienamente implementato, i passeggeri di ITA Airways avranno in futuro la possibilità di scegliere tra oltre 250 destinazioni in codeshare di Lufthansa Group“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group – ITA Airways)