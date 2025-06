I passeggeri scelgono LATAM Airlines come la migliore compagnia aerea del Sud America

Durante la cerimonia degli APEX Best Awards 2025, tenutasi a Dublino (Irlanda), LATAM Group ha ricevuto il premio come “Migliore compagnia aerea del Sud America”.

“Il riconoscimento è stato ottenuto grazie ai voti di oltre un milione di passeggeri, che hanno valutato 600 compagnie aeree tramite TripIt, una delle principali app al mondo per l’organizzazione dei viaggi.

Tra gli aspetti più apprezzati che hanno portato LATAM a ricevere questo premio, spiccano le nuove cabine Premium Business – più confortevoli e con maggiore privacy, dotate di porte – le cabine Premium Economy, che prevedono il posto centrale bloccato e più spazio a disposizione, il Wi-Fi a bordo, disponibile sul 90% degli aerei narrow body, e le esclusive lounge, in particolare quella di Santiago, la più grande della regione. Da segnalare anche il Signature Check-In presente a San Paolo e Santiago, uno spazio riservato ai soci LATAM Black Signature e Black.

In alcuni mercati, LATAM si è distinta per iniziative locali come la collaborazione con chef del Brasile e del Perù, che hanno firmato i piatti del programma “Flavors That Transport”.

Inoltre, In Brasile, grazie a una partnership strategica con Audi, i soci LATAM PASS Black Signature che viaggiano da o verso l’aeroporto di Congonhas, a San Paolo, possono usufruire di un servizio di navetta elettrica Audi per raggiungere i gate più lontani”, afferma LATAM.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che premia il nostro impegno costante per innovare costantemente e migliorare i nostri servizi e l’esperienza di volo per i passeggeri che scelgono ogni giorno di viaggiare con noi con uno standard più elevato”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer del gruppo LATAM Airlines.

“LATAM riceve riconoscimenti APEX senza interruzioni dal 2018 in diverse categorie. A questi si aggiungono altri riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno, come il premio “Best Cabin Interior” ai PAX International Awards 2025 e il quarto posto nella classifica globale “On-Time Performance (OTP) Review 2024”– LATAM è l’unica compagnia sudamericana presente nella top 5″, conclude LATAM.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)