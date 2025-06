THAI presenta “Good Taste for a Good Cause”: un viaggio di eccellenza e sostenibilità

Thai Airways International, in collaborazione con produttori locali thailandesi, presenta “Good Taste for a Good Cause”, un’iniziativa che celebra l’eccellenza gastronomica a bordo con una selezione esclusiva di prodotti sostenibili e socialmente responsabili.

“Con questa iniziativa, THAI celebra l’eccellenza del patrimonio culinario thailandese e internazionale, offrendo una gamma di piatti esclusivi e collaborazioni con produttori che condividono la stessa visione di qualità e responsabilità sociale della compagnia. Dai sapori autentici di Taste of THAI Tales ai cioccolati artigianali KanVela, fino all’aroma intenso della miscela Black Silk Blend – realizzata da DoiTung in esclusiva per THAI – ogni proposta è pensata per offrire un’esperienza sensoriale unica, autentica e sostenibile. A completare il viaggio gastronomico, cocktail esclusivi ispirati alla tradizione e alla storia di THAI regalano un tocco di eleganza in alta quota.

“Good Taste for a Good Cause” non è solo un concetto, ma un impegno concreto ad utilizzare prodotti sostenibili supportando le comunità locali. Disponibili sui collegamenti del network europeo e in specifiche classi di servizio, questi prodotti testimoniano l’impegno di THAI nel coniugare qualità del prodotto e responsabilità sociale, trasformando ogni volo in un’occasione di scoperta e cambiamento positivo”, afferma THAI.

“Con il concept ‘Good Taste for a Good Cause’, vogliamo offrire ai nostri passeggeri un’esperienza gastronomica che unisce eccellenza e consapevolezza”, dichiara Armando Muccifora, Sales Manager Italy, South East Europe & Africa di THAI. “Ogni prodotto selezionato racconta una storia di tradizione, sostenibilità e innovazione, trasformando il viaggio in un’opportunità di scoperta e valorizzazione delle migliori e autentiche realtà locali. Questa iniziativa riflette il nostro impegno concreto nel promuovere la qualità e la responsabilità sociale, facendo di ogni volo un momento autentico e significativo per chi sceglie di viaggiare con THAI”.

“I passeggeri delle classi Royal Silk ed Economy Class in partenza dalle principali destinazioni europee, tra cui Milano Malpensa (MXP), potranno vivere un’esperienza gastronomica esclusiva, dove qualità e responsabilità sociale si incontrano per offrire un viaggio all’insegna del gusto e della sostenibilità.

THAI invita i passeggeri di Royal Silk Class a lasciarsi conquistare da Taste of THAI Tales, un menu esclusivo che celebra il ricco patrimonio culinario thailandese. Ogni piatto, preparato con ingredienti autentici e arricchito da una narrazione culturale, reinterpreta i sapori tradizionali per un’esperienza gastronomica raffinata. Dalle erbe aromatiche alle ricette ispirate alle diverse regioni della Thailandia, ogni portata omaggia la profondità della tradizione culinaria del Paese. Questa esperienza esclusiva è disponibile per la preselezione sui voli diretti in Europa e Australia, ad eccezione di Istanbul.

Per la Royal First Class, THAI porta l’esperienza culinaria a un livello superiore con il pregiato Caviar Giaveri, un’eccellenza gastronomica che incarna raffinatezza e qualità. Grazie alla sua texture delicata e al sapore ricco e persistente, questo caviale offre ai viaggiatori un’esperienza sensoriale unica, trasformando ogni assaggio in un momento esclusivo di piacere in alta quota.

L’offerta gastronomica prosegue con piatti pregiati come Tuna Avocado Tartare con maionese al kimchi, Grilled Hokkaido Poached Tiger Prawn con Green Apple Tartare, Jambo Crab Tian con Spicy Truffle Dressing, Foie Gras Laab e altre delizie servite con caviale premium, disponibili su voli selezionati verso l’Europa nei mesi di marzo, luglio e novembre”, prosegue THAI.

“Per arricchire ulteriormente l’esperienza culinaria, THAI porta in volo il cioccolato di KanVela, un cioccolatiere artigianale thailandese premiato a livello internazionale, per offrire il miglior cioccolato bean-to-bar nelle classi Royal First e Royal Silk. Con cacao coltivato localmente e sostenuto da pratiche etiche, KanVela esalta il valore di ogni pezzo con ricchezza naturale e gusto raffinato, prendendosi cura dell’intero processo di produzione.

Il viaggio sensoriale continua con il Black Silk Blend, una miscela di caffè premium proveniente dalle montagne del Nord della Thailandia, realizzata da DoiTung in esclusiva per THAI e servita in Royal Silk Class. Con note di cioccolato fondente e caramello, questo caffè rappresenta l’essenza del patrimonio thailandese e il sostegno alle comunità locali.

Creato per celebrare la riapertura della rotta Bangkok-Bruxelles, Rose of the Royal Voyage è un cocktail esclusivo che incarna l’eleganza e il prestigio dei viaggi reali. Ispirato ai viaggi di Re Chulalongkorn in Europa, questa raffinata creazione sprigiona delicate note di champagne, esaltate da uno sciroppo infuso con la rara rosa Chulalongkorn, coltivata dalla Principessa Dara Rasamee a Chiang Mai. Oriental Dawn, firmato dal Bamboo Bar del Mandarin Oriental Bangkok, è il cocktail che celebra il 65° anniversario di THAI. La combinazione di cognac, lychee e lemongrass, vivacizzata da un tocco di soda, rappresenta l’incontro tra Oriente e Occidente in un mix raffinato.

Thai Airways International continua a distinguersi come una delle principali compagnie aeree al mondo grazie al suo impegno costante per l’eccellenza e l’innovazione. Con “Good Taste for a Good Cause”, la compagnia rafforza ulteriormente la propria offerta gastronomica, proponendo un’esperienza esclusiva che valorizza prodotti di alta qualità e pratiche sostenibili.

Ogni dettaglio, dalle creazioni culinarie raffinate ai prodotti selezionati per la Royal Silk e la Royal First Class, è pensato per trasformare ogni volo in un’esperienza memorabile”, conclude THAI.

(Ufficio Stampa THAI Airways International – Photo Credits THAI Airways International)