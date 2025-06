Il ristorante Air France fa tappa al Rooftop delle Galeries Lafayette

Air France informa: “Dal 25 giugno al 20 agosto 2025, Air France riapre le porte del suo pop-up restaurant sul Rooftop delle Galeries Lafayette Paris Haussmann. Per tutta l’estate, Air France offrirà ai visitatori di tutto il mondo la possibilità di gustare i suoi menu Business a lungo raggio, in una cornice eccezionale con vista panoramica su Parigi. Con piatti e dessert creati appositamente per i clienti Air France dallo chef tre stelle Michelin Régis Marcon e dalla rinomata pasticcera Nina Métayer, questo nuovo ristorante all’aperto rappresenta un’occasione unica per scoprire il meglio della raffinata cucina francese disponibile a bordo dei voli Air France.

Dopo il successo del suo primo ristorante pop-up al Palais de Tokyo la scorsa estate, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, Air France inaugura il suo nuovo ristorante sul Rooftop delle Galeries Lafayette Paris Haussmann, all’ottavo piano dell’iconico grande magazzino parigino.

Quest’anno, il ristorante si presenta con un elegante arredamento su misura nei colori distintivi della compagnia aerea, con blu navy, bianco per aggiungere luce e contrasto, e tocchi di rosso. Con venti coperti e due lunch services, ricorda l’atmosfera intima e accogliente delle lounge aeroportuali della compagnia, ideale per godersi una pausa gourmet in un ambiente unico, lontano dal caos e dalla frenesia della città. Una lounge esterna e lettini prendisole completano l’ambiente, permettendo di godere appieno della vista panoramica di Parigi, dalla Torre Eiffel a Montmartre, senza dimenticare la bellezza dei tetti della città”.

“Il menu di questo esclusivo concept restaurant include un pasto in stile francese preparato con la competenza di Servair e servito “proprio come a bordo”. Con appetizer, starter, main course, una selezione di formaggi e dessert, ogni piatto viene servito in stoviglie create appositamente per Air France dal designer Jean-Marie Massaud, in un ambiente simile a quello a bordo, che include il vassoio dei pasti Business della compagnia aerea.

I clienti del ristorante potranno gustare piatti creati dallo chef tre stelle Michelin Régis Marcon per la cabina Business dei voli a lungo raggio di Air France.

Per quanto riguarda i dessert, tutti potranno gustare i pasticcini disponibili a bordo, creati da Nina Métayer, insignita del titolo di Miglior Pasticcera del Mondo nel 2023. Per garantire il vino perfetto da abbinare a ogni piatto, la carta dei vini e degli champagne francesi è stata creata dal capo sommelier di Air France Xavier Thuizat, che è anche capo sommelier dell’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel e incoronato Miglior Sommelier di Francia nel 2022. Sarà disponibile anche un’ampia scelta di bevande analcoliche.

Il ristorante Air France è all’ottavo piano delle Galeries Lafayette, Coupole Store, 40 boulevard Haussmann, 75009 Parigi. Aperto dal 25 giugno al 20 agosto 2025, tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 11:30 alle 15:30, prenotazione obbligatoria. Menù pranzo a 93 euro, bevande incluse”, conclude Air France.

