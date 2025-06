Embraer pubblica il Commercial Aviation Global Market Outlook

Embraer ha pubblicato il Market Outlook 2025, la sua previsione annuale ventennale per le consegne di aeromobili commerciali nella categoria inferiore a 150 posti. Il report è stato pubblicato in anticipo rispetto al Paris Air Show della prossima settimana.

“Il Market Outlook 2025 stima 10.500 ordini per nuovi jet e turboelica entro il 2044. Presenta inoltre analisi delle influenze e delle tendenze globali in sette regioni del mondo che influenzano la domanda di nuovi aeromobili. Data la sua crescente importanza nell’aviazione commerciale, le statistiche relative alla Cina sono dettagliate separatamente nel Market Outlook di quest’anno per la prima volta.

Il documento analizza anche la domanda di aeromobili cargo, inclusa una previsione sulle conversioni da passeggeri a cargo.

La previsione complessiva per il numero di nuovi aeromobili sotto i 150 posti rimane pressoché invariata rispetto alla precedente stima di Embraer. Arjan Meijer, Embraer President and CEO of Commercial Aviation, attribuisce la coerenza della stima alla longevità delle tendenze sociali, delle supply chain e geopolitiche identificate da Embraer durante la pandemia”, afferma Embraer.

“Cinque anni dopo l’inizio della pandemia, molti dei cambiamenti strutturali che ha innescato si sono dimostrati piuttosto duraturi. Nel nostro primo Market Outlook post-pandemico, abbiamo evidenziato la transizione dalla globalizzazione a una prospettiva geopolitica più polarizzata. Oggi, con la ricerca di una maggiore autonomia strategica da parte di paesi e regioni, la domanda di accesso regionale continuerà a crescere. Riteniamo che flotte miste che combinano small and large narrowbody aircraft siano essenziali per questa crescita a lungo termine. Offrono la versatilità necessaria per adattare meglio la capacità alla domanda, espandere le reti e supportare gli obiettivi di sviluppo nazionali e regionali”.

Si prevede che il traffico passeggeri mondiale, misurato in RPK, crescerà del 3,9% annuo fino al 2044. La Cina sarà in testa tra le sette regioni globali.

Tasso di crescita regionale annuo dell’RPK:

5,7% Cina

4,7% America Latina

4,4% Africa

4,4% Medio Oriente

4,1% Asia Pacifico

3,1% Europa e CSI

2,4% Nord America

Quota di RPK entro la fine del 2044:

39% Asia Pacifico

37% Europa + Nord America

Domanda globale di nuovi aeromobili fino a 150 posti: 10.500 unità.

8.720 jets

1.780 turboelica

Valore di mercato di tutti i nuovi aeromobili: 680 miliardi di USD.

Jet deliveries – 8.720 (quota percentuale)

2.680 Nord America (30,7%)

1.990 Europa e CSI (22,8%)

1.500 Cina (17,2%)

1.050 Asia Pacifico (12,1%)

770 America Latina (8,8%)

380 Africa (4,4%)

350 Medio Oriente (4,0%)

Turboprop deliveries – 1.780 (quota percentuale)

640 Asia Pacifico (36,0%)

280 Nord America (15,7%)

260 Europa e CSI (14,6%)

220 Africa (12,4%)

200 Cina (11,2%)

160 America Latina (9,0%)

20 Medio Oriente (1,1%)

Il Market Outlook 2025 completo di Embraer si può scaricare su https://www.embraercommercialaviation.com/marketoutlook/.

(Ufficio Stampa Embraer)