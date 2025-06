SAS e WestJet decollano insieme, con l’intenzione di lanciare il transatlantic codeshare quest’estate

Scandinavian Airlines (SAS) e WestJet stanno avviando una nuova partnership che rafforzerà significativamente la connettività tra Canada e Scandinavia.

“L’interline agreement appena firmato consente viaggi fluidi tra le due regioni, con itinerari combinati, check-in unico e bagaglio da stiva. Ma, cosa ancora più importante, segna la prima fase di una collaborazione più ampia: SAS e WestJet prevedono di lanciare un codeshare completo entro la fine dell’estate.

SAS vola ora tutto l’anno tra Copenhagen (CPH) e Toronto Pearson (YYZ) e, una volta attivato il codeshare, WestJet inserirà il suo codice su questo servizio non-stop, così come sui voli operati da SAS che collegano importanti città europee come Londra, Parigi e Amsterdam con destinazioni in tutta la Scandinavia.

Allo stesso tempo, i viaggiatori SAS avranno accesso alla crescente rete domestica canadese di WestJet dai gateway nordamericani, aprendo la possibilità di viaggiare comodamente con un unico biglietto verso città come Calgary, Vancouver, Ottawa, Edmonton e Winnipeg“, afferma SAS.

“Questa partnership getta le basi per una collaborazione a lungo termine che andrà a vantaggio dei viaggiatori su entrambe le sponde dell’Atlantico. Insieme a WestJet, non solo colleghiamo la Scandinavia con più destinazioni in tutto il Canada, ma stiamo anche aprendo nuove possibilità per raggiungere l’Europa dalle principali città canadesi. E con il nostro code-sharing pianificato, sono disponibili opzioni ancora più fluide”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer di SAS.

“Grazie a questo interline agreement, i clienti WestJet potranno anche prenotare viaggi verso 29 destinazioni in Danimarca, Svezia e Norvegia, tra cui importanti città come Copenhagen, Oslo, Stoccolma, Göteborg e Luleå“, prosegue SAS.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a SAS come nostro nuovo partner interline, creando nuove opportunità di viaggio bidirezionali tra il Canada e le principali destinazioni del Nord Europa. Questa partnership non solo migliora la connettività per gli ospiti WestJet diretti in Scandinavia, ma offre anche un accesso più agevole ai viaggiatori nordici che desiderano scoprire il meglio del Canada attraverso la nostra rete domestica in crescita”, afferma John Weatherill, WestJet Executive Vice-President and Chief Commercial Officer.

“SAS, recentemente riconosciuta come la compagnia aerea più puntuale al mondo, offre collegamenti affidabili in tutta la regione nordica, un vantaggio per i viaggiatori che cercano viaggi fluidi ed efficienti.

L’interline agreement, firmato di recente durante lo IATA AGM a Delhi, sarà disponibile per le prenotazioni a partire dal 26 giugno 2025″, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)