Il C-101 vola per l’ultima volta con la Patrulla Águila spagnola durante Aire25

Dopo 40 anni trascorsi con la Patrulla Águila spagnola, il viaggio del C-101 giungerà al termine alla Aire25 exhibition.

“Il C-101 è molto più di un semplice aereo. Ad eccezione delle ultime due classi di graduati, tutti i piloti della Spanish Air Force hanno imparato a volare su questo velivolo, che rappresenta l’identità del Patrulla Águila da quattro decenni. Un’epoca molto speciale sta volgendo al termine”, afferma il Tenente Óscar Sanz.

“Uno degli oltre mille piloti militari addestrati sul CASA/Airbus C-101, Sanz e i suoi compagni di team della Patrulla Águila voleranno con l’aereo per l’ultima volta durante l’esibizione aerea dell’Aire25 festival, che si terrà presso la base aerea di San Javier, Murcia, il 14 e 15 giugno 2025. Insieme ai voli di combat aircraft come l’Eurofighter, Aire25 segnerà una pietra miliare negli annali dell’aviazione spagnola, con l’addio del C-101.

Il C-101 va in pensione con 285.000 ore di volo di addestramento e oltre 500 esibizioni acrobatiche alle spalle”, afferma Airbus.

Sanz ricorda i suoi primi passi con la Patrulla Águila: “Come fighter pilots, abbiamo tutti esperienza di volo in formazione ravvicinata, ma all’inizio non credi di riuscirci. La parte più difficile per me è stato il barrel roll. Lo ripeti più e più volte… finché finalmente ci sono riuscito, forse dopo 300 tentativi”.

L’inviluppo di volo del C-101 è sufficientemente ampio da consentire un’esibizione acrobatica completa, offrendo al contempo un’ampia gamma di velocità. “Il C-101 ha un motore più limitato rispetto agli aerei di altre pattuglie acrobatiche europee, ma compensa questa mancanza di potenza dando la sensazione di essere un aereo nato per insegnarti a volare. È perfetto per il volo in formazione: noi piloti lo definiamo un very ‘noble’ aircraft”, sottolinea Sanz.

“Il C-101 è un two-seater jet ad ala bassa e monomotore. Il suo abitacolo biposto in tandem, con il sedile posteriore sollevato, è una configurazione ottimizzata per l’addestramento al volo, con quasi tutti i comandi duplicati in entrambi gli abitacoli.

Il velivolo vanta un carrello d’atterraggio particolarmente rinforzato, progettato per resistere alle sollecitazioni strutturali dell’addestramento di base, e una coda alta che previene danni durante gli atterraggi con un angolo d’incidenza eccessivo. Questa coda alta, posizionata sopra l’ugello di scarico, è il motivo per cui i piloti spagnoli lo soprannominarono affettuosamente “Culopollo”, un soprannome che divenne virale tra le forze armate e gli appassionati di aviazione”, prosegue Airbus.

“Credo che per la maggior parte di noi, ‘Culopollo’ sia più di una semplice macchina. Tutti i piloti e i meccanici gli sono molto affezionati; ci ha ‘insegnato’ molto. È una specie di leggenda”, afferma Sanz.

Sviluppato da Construcciones Aeronáuticas SA (CASA), il C-101 rappresenta un capitolo fondamentale nella storia di quella che oggi è Airbus in Spagna.

L’idea alla base del suo sviluppo nacque nei primi anni ’70. L’obiettivo era trovare un successore per il T-33, il T-6 e l’HA-200 Saeta, allora in servizio come training aircraft in diverse unità della Spanish Air Force. “Con il C-101, CASA e la Spagna hanno compiuto il salto di qualità diventando un vero e proprio progettista e produttore indipendente di military jet aircraft, poiché fino ad allora tutta la produzione si era concentrata su modelli su licenza”, spiega Ángel Sánchez, Head of Historical Heritage at Airbus in Spain.

“Nello sviluppo del velivolo, CASA ha collaborato con la tedesca Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) e la statunitense Northrop. Il design del C-101 enfatizzava semplicità, economicità e versatilità. La sua configurazione modulare ha sempre facilitato la manutenzione e l’adattabilità ai requisiti di addestramento in continua evoluzione grazie ad aggiornamenti regolari”, continua Airbus.

“Questi principi di collaborazione internazionale e modularità, incorporati nel C-101, sono poi diventati tratti distintivi di importanti consorzi aerospaziali europei, come Airbus”, sottolinea Sánchez.

“Il successo del C-101 contribuì all’obiettivo strategico della Spagna di ridurre la dipendenza dalle importazioni di equipaggiamenti di difesa e di promuovere l’industria della difesa nazionale, incrementando la crescente capacità del Paese di progettare e produrre internamente velivoli militari complessi”, afferma Ángel Sánchez.

“Un totale di 151 unità del C-101 sono state prodotte presso Airbus Getafe. Di queste, quattro sono servite come prototipi di sviluppo, 88 sono state acquisite dalla Spanish Air Force e le restanti sono attualmente in servizio presso le Forze Aeree di Cile, Giordania e Honduras.

L’Aire25 festival vedrà la partecipazione di altre rinomate pattuglie acrobatiche europee, tra cui le Red Arrows del Regno Unito, la Patrouille de France francese e le Frecce Tricolori italiane. Ma l’evento principale sarà senza dubbio l’esibizione speciale della Patrulla Águila“, afferma Airbus.

“Certamente alcuni dei momenti più belli. Per esempio, quando tutta la mia famiglia è venuta a trovarmi ad Albacete per il 14° anniversario dello Stormo, o la mia prima esibizione internazionale all’Air Power in Austria. Ricordo di aver guardato giù dal cockpit, in aria, la quantità di persone radunate per guardarci, e mi viene ancora la pelle d’oca. Quando voli, non ci pensi, ma quando atterri e vedi tutto quell’affetto, tutta quella gente che ti acclama, provi un immenso orgoglio nel rappresentare le tue forze armate e il tuo Paese”.

“La Spanish Air Force ha sostituito il C-101 con il turboprop Pilatus PC-21 come basic training aircraft nel 2022. Nel frattempo, l’Hürjet di Turkish Aerospace Industries è stato scelto per l’advanced flight training per jet come l’Eurofighter e l’F-18. Airbus è a capo di un consorzio spagnolo che prevede l’assemblaggio locale dell’Hürjet e l’integrazione degli Spanish systems nei futuri lotti. Questa collaborazione è stata formalizzata con la firma di un Memorandum d’Intesa durante FEINDEF 2025, International Defence and Security Exhibition, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2025″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Md80.it)