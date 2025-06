News Brevi – 13.06.2025

MEDICINA AEROSPAZIALE OPERATIVA: IL REPARTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE DELLA DIVISIONE DI SPERIMETAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE PRESENTA I PROPRI STUDI – Lunedì 9 giugno 2025 presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare si è svolto il congresso di “Medicina Aerospaziale Operativa” rivolto alle figure professionali sanitarie del settore e ai piloti delle varie FF.AA. e di Sicurezza con l’obbiettivo di promuovere l’integrazione interdisciplinare, migliorare le performance operative e contribuire alla sicurezza e al benessere del personale aeronavigante. La nutrita delegazione di medici, specialisti e naviganti è stata accolta dal Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.), Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti, che si è detto onorato di ospitare un convegno di assoluto valore e interesse per la Forza Armata e tutto il comparto della Difesa in quanto assicura un significativo supporto ai piloti impegnati nelle missioni aerospaziali. I lavori del congresso, strutturati in tre sessioni, si sono aperti con l’intervento del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, che ha introdotto gli argomenti della prima parte, tra i quali, quello trattato dal Colonnello Medico Paola Verde, Capo Reparto di Medicina Aeronautica e Spaziale (R.M.A.S.) della D.A.S.A.S. e Responsabile Scientifico dell’evento, incentrata sull’incidente aereo del Grande Torino alla luce delle nuove conoscenze dello human factor, quello sulle patologie cervicali causate dal volo e quello sull’effetto Push-Pull, causa di perdita di coscienza del pilota causata da un elevato carico di G (accelerazione) durante il volo. La seconda sessione, presieduta dal Generale Ispettore Medico (a) Marco Lucertini, ha riguardato argomenti quali le nuove prospettive sui Night Vision Devices (NVD – dispositivo per la visione notturna) capace di incrementare la percezione sensoriale del pilota in situazioni di bassa visibilità, e il Reduced Oxygen Breathing Device (R.O.B.D.) una metodica alternativa per riconoscere l’ipossia dei piloti durante il volo. Il congresso si è concluso con la terza sessione nella quale sono stati discussi casi clinici reali di piloti che sottoposti al giudizio di idoneità sono stati valutati dal punto di vista operativo sia in volo che con il simulatore e la Human Exploration of Mars Innova Space UK-IAA (esplorazione umana di Marte) oggetto della Lectio Magistralis della Prof.ssa Thais Russomano, docente e ricercatrice nel campo della medicina spaziale di fama mondiale. Il Congresso ha rappresentato un momento di condivisione di esperienze e di conoscenze nel campo della navigazione nell’atmosfera terrestre e nel dominio Spazio utili a fornire ai medici strumenti metodologici innovativi nella valutazione dei limiti e delle potenzialità psicofisiche dei piloti per fondamentali per incrementare la Sicurezza del Volo. Inoltre il Congresso, presentato da tutto il personale del R.M.A.S., è stato strutturato sulla Medicina Aerospaziale Operativa per consentire al personale sanitario di acquisire crediti E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), attività formativa obbligatoria che consente loro di mantenere aggiornate le proprie competenze professionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COMPLETATO L’ITER FORMATIVO PER NUOVI CONSULENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN AERONAUTICA – Venerdì 13 giugno 2025, presso la sala “Ajmone – Cat” di Palazzo Aeronautica, si è concluso il secondo corso dedicato alla formazione dei Responsabili per la Tutela Ambientale, professionisti e primo riferimento presso l’organizzazione periferica, incaricati di garantire consulenza e supporto ai Comandanti nella gestione delle attività militari garantendo la necessaria attenzione a ciò che ci circonda. L’attività, organizzata e gestita dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) del Comando Scuole A.M./3a Regione Aerea, è stata condotta in collaborazione con l’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA) che ne ha sviluppato i programmi ed i contenuti formativi erogati dai docenti militari dello stesso UCOPRATA. L’evento è stato aperto dal Colonnello Corrado Giri, Capo dell’Ufficio Tutela Ambientale dell’Ufficio Generale dell’UCOPRATA, che ha illustrato ai convenuti le finalità dell’iniziativa, ovvero alimentare il bacino di esperti aeronautici nell’ambito del settore ambientale, con il duplice scopo di garantire dei punti di riferimento presso gli Enti della Forza Armata, nonché di creare una comunità che condivide linguaggio, approccio ai processi lavorativi e sensibilità verso la tematica ambientale. Nel corso delle attività, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire con casi pratici ed esercitazioni le principali aree di interesse per la Forza Armata quali ad esempio la gestione degli scarichi, dei rifiuti, dei serbatoi oltre che la gestione delle possibili emergenze connesse. Di particolare interesse per i frequentatori è stato l’intervento di un Ufficiale rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica, che ha illustrato le predisposizioni necessarie per garantire la piena conformità normativa ambientale nei reparti delle Forze Armate, fornendo indicazioni pratiche per migliorare la gestione delle attività e ridurre i rischi connessi alle operazioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ONU: INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC A SIDE-EVENT DELLA 18° CONFERENZA MONDIALE SULLA DISABILITA’ – Intervento del Presidente Enac Pierluigi Di Palma nell’ambito dei lavori della 18ª Conferenza Mondiale sulla Disabilità, in svolgimento a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, a cui sta partecipando su invito del Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli. “Il Presidente Di Palma è intervenuto ieri, 11 giugno, nel corso del side-event “Tempo ricreativo, tempo di vita”, organizzato dall’Italia, aperto dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, e del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e ha illustrato le molteplici iniziative realizzate dall’Ente a favore dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM)”, afferma l’Enac. “È per me un grande riconoscimento ed un grande privilegio essere stato invitato dal Ministro Alessandra Locatelli a far parte della delegazione chiamata a partecipare al Congresso mondiale sulla disabilità qui a New York al Palazzo delle Nazioni Unite. Ringrazio il Ministro Locatelli per il prezioso lavoro che sta portando avanti in ambito nazionale e internazionale e per essere sempre presente e sempre pronta a supportare le iniziative di tutte le Associazioni e di tutti gli Enti, compreso l’Ente Nazione per l’Aviazione Civile, nella sua mission istituzionale a favore dei passeggeri PRM per garantire, a tutti, la piena accessibilità dell’esperienza di viaggio, sia negli aeroporti sia a bordo degli aerei”. La Conferenza, che riunisce rappresentanti degli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (COSP18), quest’anno è dedicata al rafforzamento della consapevolezza pubblica dei diritti e dei contributi delle persone con disabilità allo sviluppo sociale.

ANSV RICEVE IN VISITA L’AUTORITA’ INVESTIGATIVA MALTESE – L’ANSV informa: “L’ANSV ha ricevuto in visita istituzionale il Capo degli investigatori dell’omologa autorità investigativa di Malta, Com.te Frank Zammit, ieri 11 giugno. Il Com.te. Zammit è stato accolto dal Presidente ANSV Luca Valeriani, unitamente ai dirigenti e agli investigatori dell’Agenzia. Durante la visita sono state presentate le capacità operative dell’ANSV e le potenzialità dei laboratori. La seconda giornata, conclusasi oggi, è stata dedicata all’approfondimento di particolari raccomandazioni di sicurezza emesse dell’ANSV e disponibili nel sistema SIRS (Safety Recommendations Information System), ovvero il database europeo dedicato a tale importante strumento di prevenzione di incidenti e inconvenienti aeronautici”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Alla luce delle circostanze attuali, le compagnie di Lufthansa Group hanno deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio. ITA Airways estenderà la sospensione dei voli da Tel Aviv fino al 31 luglio, compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il 1° agosto. Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione. La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione Info Voli del nostro sito web prima di recarvi in aeroporto”.

NUOVO SERVIZIO DI CAMBIAVALUTE ALL’AEROPORTO DI TORINO – Torino Airport informa: “È disponibile da oggi il nuovo servizio di cambiavalute all’Aeroporto di Torino. Grazie a Change Italia Srl, i passeggeri di Torino Airport potranno comodamente cambiare la valuta estera in aeroporto prima della partenza o all’arrivo del proprio volo. Con il nuovo servizio di cambiavalute, disponibile nell’area check-in, presso il desk Biglietteria al Livello Partenze del Terminal, i passeggeri avranno la possibilità di acquistare o vendere valuta estera senza alcuna commissione o spesa a tassi di cambio competitivi. Inoltre, sarà possibile prenotare la valuta estera, attraverso il portale dedicato https://toairport.changeitalia.it qualche giorno prima della partenza, così da avere la certezza di trovare ciò di cui si ha bisogno. Dollari americani, sterline inglesi e tante altre, il tutto in modo semplice, pratico e veloce”.

ANA MIGLIORA L’IN-FLIGHT INTERNET SERVICE SULLE ROTTE DOMESTICHE E INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato il potenziamento del suo in-flight internet service, offrendo funzionalità ampliate sulle rotte domestiche e internazionali, per offrire ai clienti un’esperienza di bordo più appagante. Nel 2024 ANA ha iniziato a offrire un complimentary in-flight service per Business Class passengers sulle rotte internazionali, nonché free text messaging per Premium Economy and Economy Class passengers. Per migliorare l’esperienza del cliente, ANA amplierà il complimentary in-flight internet service sia sulle rotte domeastiche che su quelle internazionali. “Per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio di livello superiore, ANA sta sfruttando le tecnologie più recenti per la loro esperienza di volo”, ha dichiarato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience of ANA. “Ampliando le nostre funzionalità, tra cui lo streaming video e l’accesso gratuito, offriamo ai passeggeri maggiori opportunità di rimanere connessi e intrattenersi a bordo”. Sulle rotte domestiche, ANA amplierà le sue in-flight internet service capabilities includendo lo streaming video, grazie a un significativo aumento della larghezza di banda tra l’aeromobile e il satellite. Il servizio potenziato sarà disponibile su tutti gli aeromobili domestici e sugli A320neo international aircraft, a partire dal 13 giugno. In precedenza, il servizio era limitato alla navigazione web e alla posta elettronica. Sulle rotte internazionali, l’in-flight internet service sui B767-300ER, temporaneamente sospeso, riprenderà gradualmente ad agosto, dopo aver ricevuto aggiornamenti con i più recenti in-flight internet equipment di Viasat. Dopo questi aggiornamenti, l’high-speed in-flight internet service, inclusa la visione di video in streaming, sarà disponibile gratuitamente in tutte le classi. Inoltre, ANA equipaggerà i suoi futuri aeromobili internazionali e rinnoverà quelli esistenti, esclusi i B767-300ER, con i più recenti in-flight internet equipment. Entro la fine del 2030, la connessione internet gratuita ad alta velocità sarà disponibile in tutte le classi di viaggio sull’80% o più della sua flotta internazionale.

EASA: SESAR LANCIA UN BANDO DI RICERCA SULLA DIGITAL EUROPEAN SKY EVOLUTION – L’EASA informa: “SESAR Joint Undertaking ha lanciato un bando per high-priority applied research (AR) (Digital European Sky Exploratory Research 03), per contribuire a definire il futuro quadro normativo per il Digital European Sky (DES). Il bando riflette i temi di ricerca definiti dagli esperti dell’EASA, insieme al Member States Advisory Body Research Group nell’Aviation Authorities Research Agenda 2025. I temi di ricerca ricercati includono, tra gli altri, artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), Single European Sky (SES) airspace classification, certification of novel air traffic management (ATM) systems, methods for evaluating ATM / air navigation services (ANS) ground equipment safety, Data4Safety applications e molti altri. La scadenza per la presentazione delle proposte per un progetto di ricerca è il 16 settembre 2025, ore 17:00 CET (UTC +2)”.

RYANAIR INTRODUCE UNA MULTA DI 500 STERLINE PER I DISRUPTIVE PASSENGERS – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato di aver introdotto una multa di 500 sterline per i disruptive passengers il cui comportamento indisciplinato ne comporti lo sbarco dall’aereo. I passeggeri si aspettano di viaggiare in un ambiente confortevole e senza stress, con un arrivo puntuale e senza inutili disagi causati da un numero esiguo di passeggeri indisciplinati. Sebbene si tratti di un problema che riguarda tutte le compagnie aeree, Ryanair si impegna a contrastare il comportamento indisciplinato dei passeggeri a beneficio dei suoi passeggeri e dell’equipaggio e continuerà a perseguire i passeggeri disordinati per danni civili, ma come minimo, riceverà una multa di 500 sterline”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri subiscano inutili disagi a causa del comportamento scorretto di un singolo passeggero. Per garantire che i nostri passeggeri e il nostro equipaggio viaggino in un ambiente confortevole e privo di stress, senza inutili disagi causati da un numero esiguo di passeggeri indisciplinati, abbiamo introdotto una multa di 500 sterline, che verrà applicata a tutti i passeggeri sbarcati dall’aereo a seguito di comportamenti scorretti. Sebbene si tratti di eventi isolati che si verificano in tutte le compagnie aeree, un comportamento scorretto in uno spazio condiviso così limitato è inaccettabile e ci auguriamo che il nostro approccio proattivo agisca da deterrente per eliminare questo comportamento inaccettabile a bordo dei nostri aerei”.

JETBLUE VOLA DA NEW YORK A SAN PEDRO SULA, HONDURAS – JetBlue ha lanciato il suo nuovo servizio giornaliero tra John F. Kennedy International Airport (JFK) e San Pedro Sula, Honduras (SAP). Questo segna la prima destinazione di JetBlue in Honduras e rafforza la continua espansione della compagnia aerea in America Latina e nei Caraibi, una regione che ora rappresenta oltre un terzo della capacità complessiva di JetBlue. “Siamo entusiasti di aggiungere San Pedro Sula alla mappa delle rotte di JetBlue, contribuendo ad ampliare l’offerta di viaggi convenienti e di alta qualità verso mercati meno serviti”, ha dichiarato Daniel Shurz, senior vice president of network, revenue and enterprise planning at JetBlue. “Questa nuova rotta rafforza la nostra presenza in America Centrale e sottolinea il nostro impegno nei confronti della regione. Siamo orgogliosi di offrire ai viaggiatori di New York una nuova porta d’accesso alla cultura e alla bellezza dell’Honduras, aiutando al contempo amici e parenti a rimanere in contatto grazie alla pluripremiata esperienza JetBlue”. “Accogliamo con favore questa nuova rotta diretta per New York e la celebriamo come un passo significativo nel rafforzamento della connettività aerea dell’Honduras, a dimostrazione del successo degli investimenti pubblici effettuati dal nostro governo per modernizzare le infrastrutture aeroportuali”, ha dichiarato Malcolm Stufkens, executive secretary of Honduras’ National Airport Service. “L’arrivo di JetBlue non solo amplia le opzioni a disposizione dei nostri cittadini e visitatori, ma sottolinea anche la crescente fiducia nell’Honduras come destinazione chiave per il commercio, il turismo e gli investimenti”. Con il lancio di questa nuova rotta, JetBlue diventa l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio giornaliero diretto tra l’aeroporto JFK di New York e San Pedro Sula. Entro la fine del 2025, JetBlue servirà più di 40 destinazioni internazionali, con una rete che si estende dal Sud America all’Europa.

IBERIA: I PICCOLI PAZIENTI DELLA CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA DIVENTANO PILOTI PER UN GIORNO A ESPACIO IBERIA – Iberia informa: “I pazienti pediatrici della Clínica Universidad de Navarra diventano piloti per un giorno a Espacio Iberia. Un gruppo di pazienti pediatrici della Clínica Universidad de Navarra e le loro famiglie si sono goduti uno spettacolo di magia e hanno sperimentato tutte le esperienze immersive offerte dal simulatore di volo della compagnia aerea. Il simulatore di volo ha permesso loro di diventare piloti per un giorno, decollando e atterrando in diverse destinazioni Iberia, accompagnati da un istruttore professionista. La Clínica Universidad de Navarra sottolinea l’importanza di questo tipo di iniziative per i bambini, che possono trascorrere del tempo con le loro famiglie e dimenticare l’ospedale per qualche ora. Queste attività, come quelle a cui hanno partecipato a Espacio Iberia, migliorano la loro qualità di vita durante il trattamento”.

QATAR AIRWAYS ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON ART BASEL – Qatar Airways annuncia una nuova partnership globale con Art Basel, la principale fiera d’arte contemporanea al mondo. Questa alleanza a lungo termine rafforza il ruolo di Qatar Airways come elemento di collegamento globale tra persone, luoghi e culture. “In qualità di Premium Partner di Art Basel, Qatar Airways sosterrà tutte le prestigiose mostre annuali della fiera: a Basilea, Parigi, Hong Kong, Miami, oltre alla nuova edizione in Qatar. Questa partnership va oltre la sponsorizzazione e mira ad approfondire il legame della compagnia aerea con un pubblico globale attento alla cultura e all’arte attraverso uno dei nomi più rispettati al mondo nel mondo dell’arte. La collaborazione segna anche l’entusiasmante introduzione di Art Basel in Medio Oriente, con una nuova edizione che verrà inaugurata a Doha nel febbraio 2026. Questa sarà la prima presenza della fiera nella regione e mette in luce la crescente importanza del Qatar come polo artistico e culturale regionale, mentre il Paese continua a evolversi come destinazione che ispira e connette il mondo attraverso la sua National Vision 2030 roadmap”, afferma Qatar Airways. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “La nostra collaborazione a lungo termine con Art Basel va oltre una semplice partnership: è un allineamento strategico tra due brand di fama mondiale e una dichiarazione del contributo del Qatar allo sviluppo e allo scambio culturale in tutto il mondo. Art Basel rappresenta il massimo livello di arte e raffinatezza internazionale, il suo pubblico di artisti, collezionisti e influencer culturali riflette la clientela premium che serviamo ogni giorno. Siamo orgogliosi di supportare una piattaforma che condivide i nostri valori e le nostre aspirazioni su scala globale e che connette la regione con l’arte e le idee provenienti da tutto il mondo”. L’Art Basel Chief Executive Officer, Dr. Noah Horowitz, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con Qatar Airways, un brand premium sinonimo di esperienze di ospitalità di livello mondiale e viaggi di lusso, e siamo davvero entusiasti di dare vita a questa partnership sulla nostra piattaforma globale, a partire da Basilea questo giugno. Avendo appena lanciato la nostra quinta fiera in Qatar, siamo lieti di unire le forze con uno dei brand leader del Qatar per creare nuove esperienze e viaggi che ispirino gli amanti dell’arte e i viaggiatori di tutto il mondo”.

F-35: COMPLETA L’ADDESTRAMENTO IL 3000° F-35 PILOT – F-35 informa: “A giugno, il 3.000° F-35 pilot si è graduato attraverso l’F-35 training system, segnando un’altra pietra miliare nella crescita dell’F-35 global enterprise. La prima F-35 schoolhouse, nota anche come F-35 Integrated Training Center, è stata inaugurata presso la Eglin Air Force Base, Florida. Questo ha segnato l’inizio del formal F-35 pilot training e da allora è diventato un centro chiave per il training degli F-35 pilots provenienti dagli Stati Uniti e dai paesi partner internazionali. Nel 2014, la F-35 schoolhouse presso la Luke Air Force Base, Arizona, è stata inaugurata e ha iniziato ad addestrare il primo pilota di F-35 più tardi nello stesso anno. Il primo F-35A è arrivato alla base nel 2014 e il primo pilota internazionale della Royal Norwegian Air Force ha iniziato l’addestramento nel 2015. Sempre nel 2014, la F-35B pilot training facility è stata aperta presso la Marine Corps Air Station Beaufort in South Carolina, poco prima che l’United States Marine Corps dichiarasse la Initial Operational Capability per i propri F-35. Nel 2020 si è graduato il millesimo pilota di F-35, presso la Luke Air Force Base, proprio come il novemillesimo manutentore di F-35 presso la Eglin Air Force Base. Nel 2023 si è graduato il 2.000° pilota di F-35, presso la Luke Air Force Base, subito dopo il 15.000° manutentore di F-35. Nel 2025, il 3.000° pilota di F-35 ha completato l’addestramento presso la Naval Air Station Lemoore. Sebbene qualificare i piloti al pilotaggio del velivolo di quinta generazione sia una priorità assoluta, l’addestramento per l’F-35 supporta il processo di pianificazione, preparazione, esecuzione e valutazione durante le prove di missione per garantire la prontezza in qualsiasi scenario”. “I piloti non stanno solo imparando a pilotare i loro aerei. Stanno imparando come operare nel future battlespace e tornare dopo ogni missione”, ha affermato Ken Garrett, F-35 training sustainment director. “Sono orgoglioso dell’F-35 training team per il loro incrollabile impegno nel formare piloti pronti e nel tenere il passo con la crescente attività dell’F-35”.

STATEMENT DEL BOEING PRESIDENT AND CEO RIGUARDO L’AIR INDIA FLIGHT 171 – Di seguito una dichiarazione del Boeing President and CEO Kelly Ortberg riguardo l’Air India Flight 171. Il Boeing President and CEO, Kelly Ortberg, ha dichiarato: “Le nostre più sentite condoglianze vanno ai cari dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo del volo Air India 171, nonché a tutti coloro che sono stati colpiti ad Ahmedabad. Ho parlato con l’Air India Chairman N. Chandrasekaran per offrirgli il nostro pieno supporto e un team Boeing è pronto a supportare l’indagine condotta dall’Aircraft Accident Investigation Bureau indiano”. “Boeing si affiderà all’Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) dell’India per fornire informazioni sull’Air India Flight 171, in conformità con l’United Nations International Civil Aviation Organization protocol noto come Annex 13”, conclude Boeing.

FAA STATEMENT SULL’AIR INDIA FLIGHT AI171 – La FAA in un comunicato informa: “La FAA è in contatto con l’NTSB in merito al volo Air India AI171, operato da Ahmedabad (AMD) a London Gatwick (LGW), coinvolto in un incidente in India giovedì 12 giugno. Quando si verifica un incidente internazionale, il governo in questione conduce le indagini. In caso di richiesta di assistenza, l’NTSB è il rappresentante ufficiale degli Stati Uniti e la FAA fornisce supporto tecnico. Siamo pronti a istituire immediatamente una team in coordinamento con l’NTSB”.

FAA: STATEMENT SULLE UPDATED DCA HELICOPTER CHARTS – La FAA informa: “La FAA sta adottando una serie di misure per migliorare la sicurezza intorno al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), in linea con le raccomandazioni dell’NTSB. Nell’ambito dei continui sforzi della FAA per migliorare la sicurezza nella National Capital Region, l’agenzia ha pubblicato modifiche a helicopter zones and routes attorno al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA). Le nuove misure di sicurezza non modificano le restrizioni permanenti, le chiusure di rotte e le procedure per missioni urgenti annunciate a marzo dopo le raccomandazioni preliminari dell’NTSB. La FAA richiede a tutti gli aeromobili che operano intorno al DCA di trasmettere la propria posizione e identificazione tramite ADS-B Out, con pochissime eccezioni. La FAA ha organizzato riunioni di coinvolgimento degli stakeholder con il Dipartimento della Difesa, la Polizia Metropolitana di Washington e gli operatori di elicotteri sanitari, e ha partecipato a incontri con il Congresso e la comunità per discutere le modifiche. I piloti devono assicurarsi di utilizzare dati aeronautici aggiornati e accurati per garantire la sicurezza e la conformità. Inoltre, la FAA ha formato tutti i controllori del traffico aereo locali. L’agenzia continua a valutare i dati di sicurezza e le aree a rischio nell’area di Baltimora-Washington, così come in altre città con aeroporti con elevati volumi di traffico misto”.