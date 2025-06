Scandinavian Airlines e Vietnam Airlines stipulano una codeshare partnership

Scandinavian Airlines (SAS) e Vietnam Airlines hanno annunciato oggi un nuovo codeshare agreement, che collegherà la Scandinavia e il Vietnam più strettamente che mai.

“La partnership, stipulata tra due membri di SkyTeam, è pensata per migliorare la comodità di viaggio, ampliare la connettività e offrire ai passeggeri la possibilità di accumulare e riscattare punti SAS EuroBonus o LotusMiles su entrambi i network. La vendita dei biglietti dovrebbe iniziare a inizio luglio.

L’accordo consentirà ai passeggeri di prenotare itinerari che includono tratte operate da entrambe le compagnie aeree tramite un’unica prenotazione, rendendo i viaggi tra Hanoi e Ho Chi Minh City e le capitali scandinave Copenhagen, Stoccolma e Oslo più flessibili ed efficienti. Con SAS classificata come la compagnia aerea più puntuale sia in Europa che nel mondo, i viaggiatori possono anche aspettarsi un viaggio affidabile e senza intoppi tra i continenti”, afferma SAS.

“Siamo lieti di espandere la nostra rete in Vietnam grazie a Vietnam Airlines, un partner affidabile riconosciuto a livello internazionale per la sua sicurezza e puntualità. Essendo la compagnia aerea più puntuale al mondo, siamo orgogliosi di offrire ai nostri passeggeri collegamenti affidabili e senza interruzioni, ora estesi anche al Vietnam grazie a questa partnership. Questo accordo testimonia il valore dell’alleanza SkyTeam nel fornire connettività globale e vantaggi condivisi per i frequent flyer. Offre inoltre ai nostri passeggeri entusiasmanti opportunità di scoprire la vivace cultura, le bellezze naturali e l’eccezionale cucina del Vietnam”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

“La codeshare collaboration segna un passo avanti nel collegamento di due regioni con forti legami culturali ed economici e supporta le più ampie ambizioni di incremento del turismo e dei viaggi d’affari”, prosegue SAS.

“Siamo lieti di collaborare con Scandinavian Airlines, una delle principali compagnie aeree nazionali della regione nordica, rinomata per la sua ampia rete di rotte europee e per i servizi che riflettono l’essenza distintiva della cultura scandinava. Poiché entrambe le compagnie aeree sono membri dell’alleanza SkyTeam, ciò fornisce una solida base per l’implementazione di un efficace codeshare agreement, offrendo ai passeggeri una maggiore scelta di destinazioni e maggiori vantaggi per i membri dei programmi frequent flyer di entrambe le compagnie aeree. Allo stesso tempo, questa partnership segna un importante passo avanti nella promozione degli scambi economici, commerciali e culturali tra il Vietnam e la regione scandinava”, ha affermato Dang Anh Tuan, Executive Vice President of Vietnam Airlines.

“L’annuncio è stato fatto al Vietnam-Sweden Business Forum, tenutosi in occasione della visita ufficiale del Prime Minister of Vietnam Pham Minh Chinh in Svezia, alla presenza dello Sweden’s Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade, Benjamin Dousa”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)