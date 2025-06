Qatar Airways lancia la campagna “One Year to Go” in vista della FIFA World Cup 2026™

Qatar Airways informa: “La Official Airline of the FIFA World Cup 2026™ celebra un anno al via con una speciale campagna video che accompagna i tifosi in un viaggio mentre il Trofeo del Vincitore della FIFA World Cup viene trasportato da Lusail, Qatar, a New York con le icone del calcio Roberto Baggio e Romario.

La FIFA World Cup Qatar 2022™ si è conclusa con il trionfo dell’Argentina sulla Francia allo Stadio di Lusail il 18 dicembre, giorno del Qatar Official National Day. Nel trailer della campagna, il FIFA World Cup Winner’s Trophy, e l’eredità che rappresenta, vengono consegnati a Canada, Messico e Stati Uniti, nazioni ospitanti della FIFA World Cup 2026™. Il torneo culminerà al New York New Jersey Stadium per la finale.

La campagna mostra l’equipaggio di cabina di Qatar Airways impegnato nella missione di trasportare il Trofeo negli Stati Uniti e consegnare a mano il premio più prestigioso del calcio a Baggio e Romario, che si sono sfidati nella finale della FIFA World Cup U.S.A 1994™. La campagna mira a catturare l’emozione e la tradizione di quello che è considerato uno dei più grandi tornei nella storia della Coppa del Mondo”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Quattro anni fa, in Qatar, abbiamo intrapreso un viaggio per unire il mondo attraverso il potere del calcio. Oggi intraprendiamo lo stesso viaggio, ma con gli occhi puntati su Canada, Messico e Stati Uniti, in quella che promette di essere una spettacolare FIFA World Cup 2026™. Dall’offerta di pacchetti viaggio all-inclusive alle esperienze curate per i tifosi, la nostra missione è realizzare i sogni, utilizzando la nostra rete globale per accompagnare tifosi, dirigenti e squadre a questo evento storico”.

“Qatar Airways Holidays è pronta a lanciare pacchetti di viaggio per la FIFA World Cup 2026™ in Canada, Messico e Stati Uniti. L’atteso torneo vedrà 48 squadre sfidarsi durante la Coppa del Mondo più grande della storia, con oltre 104 partite programmate in tutti e tre i Paesi e 16 città ospitanti. I pacchetti di viaggio includeranno voli internazionali, voli domestici, trasferimenti verso diverse città, sistemazione in hotel a quattro e cinque stelle, trasferimenti da e per gli aeroporti e gli stadi e biglietti per le partite. I pacchetti rappresentano la prima occasione per gli amanti del calcio e dello sport di tutto il mondo di assicurarsi un posto per la storica FIFA World Cup 2026™. Per registrare il proprio interesse e ricevere notifiche sul lancio dei pacchetti, visitare: qatarairways.com/fifa26.

Tre messaggi nascosti sulla Coppa del Mondo sono inseriti nel video, pubblicati sulla piattaforma Instagram della compagnia aerea affinché i fan possano trovarli e commentarli. Chi seguirà l’account “@qatarairways” e li individuerà correttamente parteciperà a un’estrazione per vincere un Qatar Airways Holidays FIFA World Cup 2026™ travel package.

La partnership con la FIFA è iniziata nel 2017 e fa parte del portfolio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui UEFA, Formula 1®, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

Qatar Airways fa volare il Paris Saint-Germain su uno Special UEFA Champions League Boeing 777 per la FIFA Club World Cup 2025™

Il Paris Saint-Germain è partito dall’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle a bordo dello special UEFA Champions League Boeing 777, in vista della prima FIFA Club World Cup 2025 negli Stati Uniti, con lo stemma del club sull’aereo.

“Il volo segna un’ulteriore celebrazione della storica vittoria del PSG in UEFA Champions League, dopo il suo ritorno a Parigi il mese scorso proprio con lo stesso velivolo. In qualità di Official Airline Partner sia del club che del torneo, Qatar Airways è orgogliosa di collegare i campioni ai più grandi palcoscenici mondiali del calcio”, afferma Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)