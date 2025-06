Saudia introduce nuovi voli diretti da Venezia per Jeddah e Riyadh

Saudia, compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita e il Gruppo SAVE, annunciano l’apertura di due nuovi voli che collegano Venezia con Jeddah e Riyadh.

“A partire da ieri (venerdì 13 giugno), entrambe le destinazioni sono servite con moderni aerei Airbus A320, offrendo una comoda esperienza di volo. La configurazione degli aeromobili è particolarmente comoda, con 20 posti di Business Class e 90 di Economy.

Le nuove rotte rafforzano l’impegno di Saudia nel connettere l’Italia con il Medio Oriente, fornendo comode opzioni di viaggio per affari e turismo. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto attraverso i canali ufficiali della compagnia e nei GDS di tutte le agenzie di viaggi accreditate”, affermano il Gruppo SAVE e Saudia.

“Puntiamo molto a queste nuove rotte, aprire una terza stazione in Italia, dopo quelle di Milano e Roma, è per noi un motivo d’orgoglio e un importante rafforzamento dell’offerta per l’Arabia Saudita in termini di frequenze e capacità”, afferma Fabio Zinanni, Sales Manager per l’Italia di Saudia. “Il nostro canale privilegiato di vendita è da sempre quello delle agenzie di viaggio, in un rapporto di reciproca fiducia. Il 2024 ha segnato un anno record per la nostra compagnia, il 2025 ha valori in ulteriore crescita e i voli da Venezia ne sono una conferma”.

“La comodità di avere un volo diretto da Venezia per il Regno dell’Arabia Saudita è un plus per tutti, sia chi si fermerà a visitare questa bellissima terra, sia chi vorrà proseguire su altre destinazioni da noi servite”, prosegue il manager. “Venezia può diventare un hub importante per noi, soprattutto per il nord-est che vede molte delle proprie aziende tanto attive in Arabia Saudita ed avere più destinazioni raggiungibili in poche ore è sicuramente un vantaggio. Siamo pertanto molto concentrati affinché i voli da Venezia diventino una costante della nostra programmazione della nostra compagnia aerea. Un ringraziamento importante va al Gruppo SAVE con il quale è stato instaurato un bellissimo rapporto di partnership, attivissimi a 360° e sempre pronti a supportare nuove attività”, conclude Fabio Zinanni.

“Accogliere a Venezia la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita è per noi motivo di grande soddisfazione, considerando che il Paese costituisce il principale mercato mediorientale in termini di popolazione e che i voli da Riyadh e Jeddah permettono ai viaggiatori sauditi di raggiungere direttamente Venezia e il Veneto, usufruendo di un’offerta completa di attrattive culturali e turistiche”, dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “I due hub di Saudia, oltre ad essere capillarmente collegati con destinazioni interne al Paese, offrono inoltre comode coincidenze all’interno della Penisola Arabica e verso il Sud Est asiatico”.

“Saudia è membro di Sky Team, con tutti i suoi vantaggi (dal programma frequent flyer Alfursan, allo Sky Priority, accesso alle Lounges e molto altro)”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Saudia – Photo Credits: Copyright Matteo Losurdo – Gruppo SAVE)