Il Twenty-Year Market Outlook di Eve Air Mobility evidenzia la crescita della Urban Air Mobility a livello globale

Eve Air Mobility ha pubblicato il suo primo Global Market Outlook. Le previsioni evidenziano la crescita e la domanda nel settore della urban air mobility per i prossimi 20 anni e forniscono approfondimenti sui fattori sociali, regionali e specifici dei casi d’uso che guidano la domanda.

Il Global Market Outlook si basa sui dati di 1.800 città presenti nel database World Urbanization Prospects delle Nazioni Unite, 1.000 aeroporti e oltre 27.000 elicotteri civili attualmente in servizio.

“Le prospettive di mercato globali rafforzano l’entusiasmo e lo slancio che abbiamo riscontrato nella collaborazione con i nostri clienti e partner municipali in tutto il mondo”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Oggi, l’UAM market beneficia della crescita urbana, della maggiore congestione del traffico e di una svolta positiva verso una mobilità sostenibile. La domanda per l’UAM è forte e segna l’inizio di un cambiamento radicale nel modo in cui le persone si sposteranno e vivranno nelle città di tutto il mondo”.

“Questo report prepara il terreno per il 2025 Paris Air Show, dove un momento clou sarà la presentazione del mockup in scala reale di Eve Air Mobility, che mostrerà un’evoluzione del design che migliora le prestazioni del velivolo Eve-100. Il mockup, che sarà esposto nel padiglione Embraer all’esterno dello Chalet n. 300, presenterà diversi miglioramenti chiave, tra cui un nuovo design della cabina, l’aggiunta di eliche a quattro pale e un carrello di atterraggio con ruote. Questi miglioramenti sono progettati per migliorare significativamente la sicurezza, l’accessibilità, il comfort, le prestazioni e la manovrabilità dell’Eve-100, stabilendo un nuovo standard nella mobilità aerea urbana.

I dati principali del Global Market Outlook mostrano una flotta di veicoli in servizio stimata di 30.000 eVTOL entro il 2045. Questa cifra sarà necessaria per supportare i tre miliardi di passeggeri stimati, generando un fatturato potenziale di 280 miliardi di dollari.

I casi d’uso critici che guidano la crescita includono Urban Point-to-Point, Airport Shuttle, Tourism, Medical Services, Corporate, Private and Charter. Dal punto di vista dei fattori chiave, l’Outlook indica la congestione urbana come uno dei fattori critici che dimostrano la necessità di mezzi di trasporto alternativi, poiché i 2022 United Nations World Population Prospects indicano oltre due miliardi di persone in più che vivranno nelle città entro il 2050″, afferma Embraer.

“Eve prevede una significativa crescita nell’area Asia-Pacifico, trainata dalle megalopoli ad alta densità e da una classe media in crescita. Il Nord America si mostra promettente grazie a ingenti investimenti e a un ecosistema aeronautico consolidato. L’Europa potrebbe crescere più lentamente a causa delle sfide normative. L’America Latina offre opportunità con gli eVTOL che affrontano l’urbanizzazione e le energie rinnovabili. Sebbene più piccolo, il Medio Oriente è uno dei primi ad adottare l’innovazione e il trasporto sostenibile. Il mercato africano è guidato dall’opportunità di superare le sfide infrastrutturali derivanti dall’elevata crescita della popolazione urbana e di migliorare l’esperienza turistica.

Sebbene il futuro della mobilità aerea urbana sia solido e promettente, il settore dovrà superare numerose sfide per realizzare il suo pieno potenziale.

Le sfide principali includono:

Safe operations: un elevato livello di sicurezza è un requisito imprescindibile per le operazioni su larga scala.

Regulatory approval: un contesto normativo completo ma accessibile per un ecosistema sicuro è fondamentale.

Air traffic management (ATM): l’integrazione dello spazio aereo e le future operazioni senza equipaggio sono due aree in cui l’ATM svolgerà un ruolo chiave nelle operazioni ad alta densità.

Ecosystem: l’infrastruttura eliportuale esistente è necessaria per supportare le operazioni a breve termine.

Battery technology: per applicazioni più ampie e a lungo raggio sono necessarie battery densities più elevate.

L’accettazione pubblica dell’UAM dipenderà da una combinazione di questi fattori”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)