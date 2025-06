Airbus: gli ordini e gli annunci durante il primo giorno del Paris Air Show 2025

LOT Polish Airlines piazza il suo primo ordine di sempre con Airbus per 40 A220

LOT Polish Airlines ha effettuato un ordine fermo con Airbus per 20 A220-100 e 20 A220-300, segnando la prima volta in cui il vettore nazionale polacco sceglie aeromobili Airbus nell’ambito del proprio programma di ammodernamento della flotta.

L’accordo, che potrebbe prevedere in futuro un incremento fino a 84 A220, è stato annunciato in occasione del Paris Air Show 2025.

“La decisione odierna riguarda il futuro. Gli aeromobili della famiglia Airbus A220, che entreranno a far parte della nostra flotta nel 2027, aprono nuove opportunità di sviluppo e crescita, pilastri fondamentali della nostra strategia. Questi aeromobili moderni, efficienti e orientati al trasporto passeggeri ci consentiranno di competere efficacemente nei cieli europei, di rafforzare la nostra posizione di vettore preferito nell’Europa centrale e orientale e di preparare LOT al suo ruolo di compagnia aerea leader presso il Central Communication Port”, ha dichiarato Michal Fijol, LOT Executive Officer.

“Questo ordine per 40 Airbus A220 segna una pietra miliare storica, in quanto diamo ufficialmente il benvenuto a LOT Polish Airlines nella famiglia Airbus. La famiglia A220 sarà fondamentale nella strategia di modernizzazione della flotta e di espansione del network di LOT, con l’A220-100 e l’A220-300 che rappresentano la combinazione ideale per le loro esigenze. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con LOT, sfruttando l’esperienza globale di Airbus per supportare il suo programma di rinnovamento e garantire la perfetta integrazione dell’A220”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Gli aeromobili A220 sostituiranno gradualmente la flotta regionale attuale di LOT, offrendo nuove possibilità di sviluppo delle rotte e nuove destinazioni grazie ai vantaggi offerti dall’A220. Combinando la maggiore autonomia e il minor consumo di carburante, l’A220 è il velivolo più moderno nella sua categoria di dimensioni, in grado di trasportare da 100 a 160 passeggeri su voli fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km). A seconda della configurazione della cabina, l’A220-100 è ideale per il mercato da 100 a 135 posti, mentre l’A220-300 è perfettamente adatto per il segmento da 120 a 160 posti. L’A220 è dotato di motori di ultima generazione PW1500 GTF di Pratt & Whitney e garantisce un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto alla generazione precedente di aeromobili.

Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A220 è già in grado di operare con una miscela contenente fino al 50% di SAF. Airbus si è posta l’obiettivo di rendere tutti i suoi aeromobili compatibili con 100% SAF entro il 2030″, afferma Airbus.

“Alla fine di maggio 2025, l’A220 aveva registrato oltre 900 ordini fermi da parte di più di 30 clienti in tutto il mondo, con oltre 415 aeromobili già consegnati.

Attualmente, l’A220 è operativo con successo presso 24 compagnie aeree a livello globale, su oltre 1.600 rotte, servendo più di 470 destinazioni”, conclude Airbus.

AviLease ordina Airbus A350F freighter e A320neo Family aircraft

AviLease, società di leasing aeronautico globale con sede nel Regno dell’Arabia Saudita, ha annunciato un ordine iniziale per 10 aeromobili cargo A350F e 30 aeromobili A320neo Family. L’accordo, firmato al Paris Air Show 2025, prevede anche un aumento futuro fino a 22 A350F e 55 aeromobili A320neo Family.

“Siamo orgogliosi di aver acquisito un portafoglio ordini Airbus, rafforzando la nostra posizione di lessor globale con servizi completi e investment grade. L’acquisizione di questi aeromobili di ultima generazione rafforza la nostra capacità di offrire soluzioni di flotta moderne ed efficienti in termini di consumo di carburante ai nostri partner aerei in Arabia Saudita e in tutto il mondo. Ringraziamo i nostri partner locali e Airbus per la solida partnership a lungo termine che abbiamo instaurato e non vediamo l’ora di distribuire questi aeromobili alla nostra preziosa base clienti”, ha commentato Edward O’Byrne, CEO di AviLease.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad AviLease, il nuovo cliente di Airbus, con questo importante ordine per il nuovo A350F e per la famiglia leader A320neo”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “L’A350F rappresenterà il punto di riferimento nell’air cargo, offrendo una riduzione di almeno il 20% dei consumi di carburante, una migliore capacità di carico e una maggiore autonomia, mentre la famiglia A320neo continua a essere l’aeromobile a corridoio singolo più popolare al mondo. Questo doppio ordine rafforza le credenziali di AviLease come lessor leader e dimostra l’ampio appeal dei nostri prodotti tra i lessor e le compagnie aeree loro clienti”.

Riyadh Air ordina 25 Airbus A350-1000

Riyadh Air, la nuova compagnia aerea internazionale premium con sede in Arabia Saudita, ha effettuato un ordine fermo per 25 Airbus A350-1000. L’accordo, che potrebbe salire fino a 50 A350-1000, è stato firmato durante il Paris Air Show 2025 nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato S.E. Yasir Al-Rumayyan, Governatore del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft at Airbus, e Tony Douglas, CEO di Riyadh Air.

“Questo ordine segna un significativo passo avanti nella costruzione di una compagnia aerea di livello mondiale che rifletta le ambizioni della Vision 2030. L’A350-1000 porterà efficienza e comfort eccezionali alla nostra flotta, supportando i nostri obiettivi di sostenibilità e consentendo a Riyadh Air di offrire un’esperienza premium, collegando l’Arabia Saudita al mondo”, ha dichiarato Adam Boukadida, Chief Financial Officer, Riyadh Air. “È un chiaro segnale della nostra intenzione di plasmare il futuro del trasporto aereo e contribuire in modo significativo all’ecosistema aeronautico in rapida crescita del Regno”.

“Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership strategica con Riyadh Air, che continua a costruire una compagnia aerea pionieristica per il Regno. In qualità di leader del lungo raggio, l’A350-1000 offrirà efficienza, autonomia e comfort per i passeggeri senza pari, rendendolo la scelta ideale per supportare gli ambiziosi piani di crescita della compagnia aerea e gli obiettivi della Vision 2030 dell’Arabia Saudita per migliorare la connettività globale e la diversificazione economica”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Riyadh Air diventerà la prima compagnia aerea in Arabia Saudita a operare l’Airbus A350-1000. L’iniziativa sostiene inoltre l’ambizioso programma Vision 2030 dell’Arabia Saudita, che punta a raggiungere 300 milioni di passeggeri aerei all’anno entro la fine del decennio, posizionando il Paese come un hub globale per l’aviazione e il turismo.

Alla fine di maggio 2025, la A350 Family aveva ricevuto oltre 1.390 ordini fermi da parte di più di 60 clienti in tutto il mondo, con 657 aeromobili già in servizio su rotte lunghe, medie e brevi a livello globale”, conclude Airbus.

ANA Holdings finalizza ordine per 27 A321neo e A321XLR

ANA Holdings (ANA HD) ha finalizzato un accordo siglando un ordine fermo con Airbus per 24 aeromobili A321neo e tre A321XLR.

L’ordine è stato annunciato al Paris Air Show 2025 durante una cerimonia di firma alla presenza di Koji Shibata, Representative Director, President and CEO of ANA HD e Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

L”ordine comprende 14 ulteriori A321neo per All Nippon Airways (ANA), nonché 10 A321neo e tre A321XLR per la compagnia del gruppo Peach Aviation, con l’obiettivo di rinnovare la flotta attuale del gruppo.

“Siamo lieti di aver firmato l’ordine fermo per l’introduzione di ulteriori A321neo e del primo A321XLR nelle compagnie aeree del nostro gruppo. Riteniamo che questa ulteriore introduzione di aeromobili Airbus rafforzerà ulteriormente il nostro rapporto”, ha dichiarato Koji Shibata. “Accelereremo l’introduzione di aeromobili all’avanguardia e a basso consumo di carburante per offrire ai nostri passeggeri un servizio eccellente e ridurre le emissioni di CO2”.

“Dal suo primo ordine nel 1987 a un portafoglio ordini che ora si avvicina ai 100 aeromobili, ANA è un cliente di lunga data della Famiglia A320. L’entusiasmante aggiunta dell’A321XLR a Peach Aviation sottolinea ulteriormente lo spirito innovativo di ANA e la fiducia nelle capacità ineguagliabili della Famiglia A320”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry. “Ci impegniamo a fornire il nostro pieno supporto ad ANA e Peach Aviation, mentre la loro flotta in crescita viene impiegata su più rotte nei loro network”.

“Peach Aviation diventerà la prima compagnia aerea giapponese a operare l’A321XLR, che vanta la più lunga autonomia tra gli aerei a corridoio singolo, ed è in grado di volare fino a 4.700 miglia nautiche / 8.700 km senza scalo.

ANA opera 33 aeromobili A320 Family, mentre Peach Aviation ne opera 36″, conclude Airbus.

Rafforzare la sovranità europea: Airbus e Quantum Systems collaborano allo sviluppo di un ecosistema per la ricognizione aerea

In occasione dell’apertura del Paris Air Show 2025, Quantum Systems e Airbus Defence and Space hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione strategica. Le due aziende collaborano allo sviluppo di soluzioni in grado di integrare in modo fluido, in particolare, capacità tattiche di ricognizione aerea nei moderni sistemi di comando e informazione.

“L’obiettivo comune è potenziare rapidamente ed efficacemente le capacità operative delle forze armate, garantendo al contempo la sovranità tecnologica europea. In un contesto geopolitico sempre più instabile e caratterizzato da cicli di innovazione accelerati nel settore della difesa, saranno sviluppati e messi in campo nel breve e medio termine sistemi di sorveglianza e informazione aerea resilienti, interoperabili e pronti all’uso.

A differenza di altri fornitori con architetture chiuse, Quantum Systems e Airbus puntano volutamente sulla trasparenza e sull’apertura delle interfacce per la loro rete di ricognizione e capacità d’ingaggio supportata da intelligenza artificiale. L’utilizzatore europeo dovrà poter disporre del pieno controllo sulla tecnologia, sui dati e sull’evoluzione dei sistemi”, afferma Airbus.

Airbus al Paris Air Show con “Paris Air Lab”

Al Paris Air Show, Airbus presenta diverse anticipazioni del futuro. Queste sono disponibili in uno speciale padiglione coperto di 1.000 metri quadrati chiamato Paris Air Lab. L’Air Lab è ospitato dall’associazione aerospaziale francese GIFAS, che rappresenta gli enti aerospaziali francesi, europei e internazionali, sia pubblici che privati.

“Paris Air Lab si apre al futuro e vi invita a intraprendere un viaggio straordinario alla scoperta delle sfide di domani: cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, futuro della mobilità e molto altro. Questo evento nell’evento si concentra sulla ricerca aerospaziale e offre tavole rotonde, discorsi programmatici, esperienze immersive e altre attività, oltre a una vasta gamma di esposizioni fisiche e audiovisive da scoprire, circa 25 delle quali fornite da Airbus. Attraverso un’esperienza interattiva e immersiva, i visitatori avranno l’opportunità di saperne di più su digitalizzazione e intelligenza artificiale, sicurezza informatica e tecnologie quantistiche, nuove soluzioni energetiche, aeromobili innovativi del futuro, concetti emergenti di mobilità aerea e molto altro”, afferma Airbus.

“Ad esempio, nell’area Prototipi, la mostra “Wing of Tomorrow” di Airbus includerà un modello di ala pieghevole di due metri e un’esperienza di realtà virtuale per spiegare al pubblico dell’airshow come stiamo esplorando nuovi design di ali. I visitatori potranno anche scoprire di più sul nostro dimostratore eXtra Performance Wing e guardare un video del suo primo volo. L‘eXtra Performance Wing Demonstrator è un progetto guidato da Airbus UpNext, focalizzato sull’accelerazione e la validazione di tecnologie che miglioreranno l’aerodinamica e le prestazioni delle ali, al fine di ridurre le emissioni di CO2. Per quanto riguarda i futuri motori a risparmio di CO2, che potrebbero assumere la forma di un open fan engine sui nostri futuri aeromobili, potrete scoprire tutto sul loro funzionamento. In un’altra sezione del Paris Air Lab Airbus espone quattro dimostratori in scala: Bluecopter, RACER, l’A380 open fan e l’aereo EcoPulse“, prosegue Airbus.

“Airbus sta anche sviluppando nuove innovazioni in termini di produzione efficiente del futuro. L’Air Lab spiegherà come possiamo utilizzare gli esoscheletri, dispositivi indossabili che supportano gli operatori di produzione, per trasformare la produzione. L’Air Lab mostrerà inoltre modi innovativi di utilizzo dei materiali aerospaziali, come un rivoluzionario rotor hub per l’elicottero H160, realizzato in carbon fiber and polyether ether ketone (PEEK) thermoplastic. Le tecnologie quantistiche sono destinate a rappresentare uno dei prossimi grandi cambiamenti per l’industria aerospaziale e si prevede che creeranno un enorme cambiamento di paradigma nel modo in cui gli aeromobili vengono costruiti e pilotati. Come teaser finale, Airbus presenterà una serie di tecnologie che mirano a contribuire al raggiungimento dell’ambizione di decarbonizzazione del settore aeronautico”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)