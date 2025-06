News Brevi – 16.06.2025

VUELING INAUGURA L’ESTATE CON LA YELLOW WEEK – Vueling informa: “Per chiunque voglia godersi il bello della vita, concedendosi del tempo di qualità lontano da casa, l’occasione è da prendere al volo. È in arrivo, infatti, lo Yellow Day (20 giugno), il giorno più felice dell’anno, in contrasto con il più triste Blue Monday e a ridosso del solstizio d’estate. Per questo, Vueling, parte del gruppo IAG, celebra la “Yellow Week” in grande stile, con offerte esclusive per raggiungere una selezione di mete del proprio network composto da quasi 100 destinazioni. Da oggi e fino al 20 giugno, dal sito o dall’app di Vueling si possono acquistare voli scontati fino al 30%, in partenza da martedì 1° luglio fino a domenica 14 dicembre 2025”.

AIR SERBIA LANCIA UN COLLEGAMENTO DIRETTO TRA BELGRADO E TBILISI – Air Serbia ha inaugurato ieri, 15 giugno, un collegamento diretto tra Belgrado e Tbilisi per la prima volta. La compagnia aerea nazionale serba opererà voli verso la capitale georgiana tre volte a settimana durante tutto l’anno. Da Belgrado i voli partiranno il lunedì, giovedì e domenica, e da Tbilisi il martedì, venerdì e domenica.

SMARTWINGS LANCIA NUOVI VOLI DIRETTI TRA ROMA E PRAGA DAL 23 OTTOBRE 2025 – Smartwings annuncia l’apertura della nuova rotta Roma Fiumicino – Praga, operativa 4 volte a settimana a partire dal 23 ottobre 2025, nell’ambito del nuovo operativo invernale che prevede l’aggiunta di cinque nuove destinazioni da Praga. Il collegamento diretto tra la capitale italiana e quella ceca rappresenta una nuova opportunità per viaggi leisure, culturali e business tra due delle città più visitate d’Europa. I biglietti sono già in vendita su tutti i canali, dal sito ufficiale Smartwings alle agenzie di viaggio. La tariffa “LITE” include bagaglio a mano gratuito (55x40x23 cm, fino a 8 kg). “Siamo molto soddisfatti di annunciare il ritorno di Smartwings su Roma, una rotta ad alto potenziale che collega due capitali fortemente attrattive. I nuovi voli da Fiumicino si aggiungono all’operativo estivo già attivo da Lamezia Terme, Cagliari, Olbia e Catania verso Praga, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia sul mercato italiano. Questa apertura rappresenta una scelta strategica sia per il traffico outgoing che incoming”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Sales Manager di Spazio srl.

PRESENTATA “ARTEMIS 4554”, MISSIONE MEDICO SCIENTIFICA DELL’AERONAUTICA MILITARE SUL MONTE ROSA – E’ stata presentata questa mattina, presso il Palazzo dell’Aeronautica a Roma, la missione “Artemis 4554”, spedizione scientifica organizzata dall’Aeronautica Militare con la collaborazione ed il supporto di tante importanti realtà istituzionali e del mondo della ricerca, che dal 20 al 26 luglio prossimi porterà un gruppo di medici e specialisti dell’Aeronautica Militare a raggiungere i 4554 metri di Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa, sul Monte Rosa, per una serie di importanti esperimenti medico scientifici, in particolare sulla fisiologia umana in alta quota. La missione rientra nell’ambito delle iniziative legate ai cento anni della sanità militare aeronautica, che ricorrono quest’anno, un secolo di scoperte, primati e sfide incredibili che hanno portato i medici e tutto il personale sanitario dell’Arma Azzurra dai primi pioneristici passi del volo fin nello Spazio. Sulle orme degli studi condotti oltre un secolo fa proprio in quegli stessi luoghi da Angelo Mosso, uno dei padri della medicina aeronautica, la missione Artemis 4554 intende rievocare gli studi che gettarono le basi per lo sviluppo di quella che oggi è la medicina aeronautica e spaziale e proseguire nel solco di questa tradizione attraverso una serie di esperimenti medico scientifici pensati e condotti con il supporto di numerosi partner del mondo accademico e della ricerca, tra cui Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Milano, Centro cardiologico Monzino di Milano, Istituto Galeazzi di Milano, Fondazione Ca’ Grande di Milano, Istituto Neurologico Mondino di Pavia, Università di Padova nonché importanti aziende di settore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL GENERALE LACAITA A CAPO DELL’UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA – Lunedì 16 giugno si è svolto il passaggio di consegne nell’incarico di Capo dell’Ufficio Generale del Capo di SMA tra il Generale di Divisione Aerea (Aus) Paolo Cuppone, uscente, e il Generale di Brigata Aerea Giacomo Lacaita, subentrante. L’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è svolto presso l’ufficio del Signor Capo di Stato Maggiore, il quale ha ringraziato il Generale Cuppone per il lavoro svolto, rivolgendo al Generale Lacaita i migliori auspici per il nuovo e sfidante incarico. L’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha il compito di coordinare le attività di Stato Maggiore e di fornire supporto decisionale al Capo di Stato Maggiore, oltre a pianificare, dirigere, coordinare e gestire le attività protocollari del Capo di Stato Maggiore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA PREMIATA COME ‘BEST GLOBAL AIRLINE FOR THE AMERICAS’ DA APEX – Delta ha ricevuto il prestigioso titolo di Best Global Airline for the Americas dalla Airline Passenger Experience Association (APEX), un riconoscimento che rafforza ulteriormente la posizione di Delta come compagnia aerea americana più premiata e leader globale nel settore dei viaggi premium. Gli APEX Awards si basano interamente sul feedback anonimo dei clienti, che ha raccolto oltre 1 milione di voli certificati in modo indipendente da oltre 600 compagnie aeree. “Essere nominati Best Global Airline for the Americas by APEX è una forte testimonianza della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e del costante impegno che mettiamo nel garantire l’eccellenza in ogni aspetto del viaggio”, ha dichiarato Erik Snell, Chief Customer Experience Officer, Delta. “Il servizio inizia dalle nostre persone. Se a questo aggiungiamo nuove offerte di prodotto come la Delta One Lounge, l’introduzione del Wi-Fi veloce e gratuito e gli interni di nuova concezione per la flotta, restiamo concentrati sulla ridefinizione del viaggio. Questo riconoscimento, basato sul feedback autentico dei clienti, riafferma il nostro impegno a offrire un’esperienza impeccabile e di alto livello in ogni punto di contatto, a terra e in volo”.

TEXTRON AVIATION METTE IN MOSTRA NUOVO MULTI-MISSION KING AIR DEMONSTRATOR AL PARIS AIR SHOW – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che il suo nuovo multi-mission Beechcraft King Air demonstration aircraft farà il suo debutto europeo al Paris Air Show 2025. Il velivolo è equipaggiato per mostrare un’ampia gamma di missioni disponibili sulla versatile e affidabile Beechcraft King Air platform e sarà in esposizione statica da lunedì 16 giugno a giovedì 19 giugno presso il Textron Pavilion A2. “I costi di acquisizione e gestione del King Air, uniti all’eccellente velocità, autonomia e payload capacity, lo rendono un velivolo di grande valore per un’ampia gamma di missioni speciali”, ha dichiarato Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales. “Il turboelica più venduto rappresenta una piattaforma ideale per intelligence, surveillance and reconnaissance, utility transport, training e altro ancora. Negli ultimi anni, abbiamo registrato una solida domanda europea del nostro Cargo Door King Air 360C per essential air ambulance services”. “Il Beechcraft King Air esposto è dotato di extended range (ER) fuel tanks, un factory-installed extended utility nose capable in grado di ospitare una varietà di sensori, un lift kit to retract, factory-installed wing hardpoint provisions, cargo door che supporta air ambulance and freight operations. Dogtato di motori PT6A-67A con dual oil coolers, il velivolo offre hot/high airfield performance, oltre a climb performance and cruising speeds notevoli. Le dotazioni interne includono un rack di missione con display e un computer di missione, Original Equipment Manufacturer (OEM) VIP seating, AvFab and LifePort mission seats, LifePort medevac stretcher. L’abitacolo è compatibile con i sistemi di visione notturna (NVIS). Dal 1964 sono stati consegnati ai clienti oltre 7.800 turboprop Beechcraft King Air, rendendola la best-selling business turboprop family in the world. La flotta ha superato 66 milioni di ore di volo nei suoi 60 anni di attività. Textron Aviation torna al Paris Air Show come leader del settore, con oltre 1.700 Cessna and Beechcraft turbine aircraft in Europa e oltre 255.000 velivoli consegnati in tutto il mondo. In Francia, quasi 200 Cessna and Beechcraft turbine aircraft supportano un’ampia varietà di missioni per clienti commerciali, governativi e militari”, conclude Textron Aviation.

BELL SIGLA UN ACCORDO DI ACQUISTO PER 12 SUBARU BELL 412 EPX CON LA TUNISIAN AIR FORCE – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., annuncia oggi, in occasione del Paris Air Show 2025, la firma di un accordo di acquisto per 12 SUBARU Bell 412EPX con la Tunisian Air Force, segnando il primo ordine per questa variante del Bell 412 nella regione. Il velivolo sarà utilizzato per multi-role military and security missions. La Tunisian Air Force amplia la sua flotta di velivoli ad ala rotante composta da 39 velivoli Bell, tra cui Bell UH-1, Bell 205 e Bell OH-58. “Il Bell 412 è una delle piattaforme più affidabili al mondo e siamo onorati di supportare la Tunisian Air Force nell’espansione della sua flotta con questo velivolo collaudato e versatile”, ha dichiarato Tim Evans, Managing Director for Middle East and Africa, Bell. “Il SUBARU Bell 412EPX sta guadagnando slancio come piattaforma militare internazionale e siamo entusiasti di portarlo nella regione del Medio Oriente e dell’Africa con la Tunisian Air Force”. Il Bell 412 è riconosciuto a livello mondiale per la sua adattabilità e affidabilità, consentendo agli operatori di intraprendere un’ampia gamma di missioni. Ad oggi, oltre il 54% della flotta globale di Bell 412 svolge missioni parapubbliche e militari. Il SUBARU Bell 412EPX vanta un maximum internal weight di 5.500 kg, un external weight di 5.000 kg e una cargo hook capacity di 2.200 kg. La piattaforma consente missioni critiche con un carico utile di 2.300 kg.

SAAB E GENERAL ATOMICS SVILUPPANO UNA UNMANNED AIRBORNE EARLY WARNING SOLUTION – Saab annuncia una collaborazione strategica con General Atomics Aeronautical Systems per lo sviluppo di una Unmanned Airborne Early Warning (UAEW) solution. La soluzione si baserà sul General Atomics Aeronautical Systems unmanned aerial system MQ-9B. La collaborazione unisce la rinomata esperienza di Saab negli AEW&C systems con la tecnologia leader di General Atomics Aeronautical Systems negli unmanned aircraft systems. General Atomics Aeronautical Systems integrerà i sensori AEW di Saab con la propria unmanned MQ-9B-platform. La nuova capacità garantirà una sorveglianza costante e una consapevolezza situazionale, garantendo il monitoraggio continuo delle aree designate. “Offriamo la nostra eccezionale capacità di rilevare e tracciare oggetti complessi ai clienti che desiderano utilizzare MQ-9B per soddisfare le loro esigenze specifiche. Questa unmanned medium-altitude AEW solution, che sfrutta le competenze chiave di entrambe le aziende, ha un eccellente potenziale per integrare il nostro attuale portafoglio AEW&C e fornire ai clienti un’ulteriore capacità all’avanguardia”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. Questa soluzione integra l’attuale portafoglio di manned AEW&C systems di Saab, incluso il GlobalEye.

AIR CANADA FOUNDATION PUBBLICA IL 2024 IMPACT REPORT – Air Canada informa: “La Air Canada Foundation ha pubblicato il suo 2024 Impact Report, che illustra programmi e partnership che hanno avuto un impatto positivo sulla vita dei bambini in tutto il Canada. Il report evidenzia iniziative chiave, collaborazioni benefiche, sforzi umanitari e contributi volontari dei dipendenti di Air Canada. La Fondazione sostiene i bambini attraverso tre pilastri fondamentali: Salute, collaborando con ospedali pediatrici e organizzazioni comunitarie per migliorare la salute di bambini e ragazzi; Protezione, garantendo che i bisogni fondamentali dei bambini siano soddisfatti e preservando l’essenza dell’infanzia; Sogni, collaborando con gruppi che portano speranza e rafforzano la resilienza nei bambini che affrontano avversità”. “La Air Canada Foundation continua a impegnarsi per aiutare bambini e giovani a prosperare. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai clienti, ai partner, ai dipendenti, ai pensionati e ai volontari di Air Canada, il cui costante supporto consente alla Fondazione di offrire speranza, supporto e cambiamenti significativi laddove sono più necessari”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.

LOCKHEED MARTIN: DIMOSTRAZIONE VIRTUALE CON L’U.S. ARMY – Lockheed Martin informa: “In una dimostrazione virtuale durante l’esercitazione militare Balikatan 2025, Lockheed Martin e l’U.S. Army hanno collegato tecnologie esistenti ed emergenti per dimostrare joint integrated fires. Questa è la prima volta che la tecnologia è stata testata nell’area di responsabilità dell’U.S. Indo-Pacific Command”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER GENERATION 4 TADS/PNVS SYSTEMS – Lockheed Martin Missiles and Fire Control (MFC) ha annunciato l’assegnazione di un contratto con il governo statunitense per la produzione di Generation 4 Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor (Gen 4 TADS/PNVS) systems. Questo contratto supporta il recente U.S. Government Foreign Military Sales (FMS) agreement per AH-64E Apache attack helicopters per la Polish Air Force. Questo ordine segna la prima volta che le Common Sensor Electronic Unit (CSEU) and Generation 2 Turret (Gen 2 Turret) saranno fornite come base per i sensori dell’AH-64E. Il sistema TADS/PNVS Gen 4, che include il CSEU e la torretta Gen 2, offre ai piloti capacità di pilotaggio e ingaggio a lungo raggio e con precisione per missioni diurne, notturne e in condizioni meteorologiche avverse. Questo sistema di sensori consentirà all’Apache di rimanere a distanza di sicurezza, ingaggiando efficacemente i bersagli. “Siamo orgogliosi di supportare gli sforzi di modernizzazione della Polonia fornendo i nostri collaudati sistemi TADS/PNVS per i loro nuovi elicotteri Apache AH-64E”, ha dichiarato Tom Eldredge, Director of Rotary Wing Sensors at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Inoltre, Lockheed Martin collaborerà con la Polonia per istituire una TADS/PNVS Special Repair Activity (SRA) presso WZL1 a Lodz, ampliando la base industriale polacca. Con l’attivazione dell’SRA, la Polonia avrà una solida base per supportare i suoi nuovi sensori Apache.