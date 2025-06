Conscious Aerospace, KLM e Transavia annunciano la loro collaborazione per l’hydrogen fuel cell powered aviation

Oggi, Conscious Aerospace (CA), KLM Royal Dutch Airlines e Transavia hanno annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa trilaterale, che sancisce la prosecuzione di una collaborazione dinamica volta allo scambio di conoscenze operative e tecniche nell’applicazione di fuel cell-based propulsion systems per il Dash 8-300 regional aircraft. L’annuncio è stato reso pubblico alla presenza di una delegazione del Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management guidata da Lieske Streefkerk-Arts, Deputy Director Civil Aviation, Head of Sustainable Aviation al Paris Air Show.

“La collaborazione trilaterale si concentra sulla prevista operatività di un aereo Dash 8 equipaggiato con il CA powertrain. La cooperazione prevede lo scambio di informazioni sulle scelte progettuali relative a seat and cargo design, per l’ottimizzazione della progettazione dell’aereo, tenendo conto dei potenziali mercati e delle reti di rotte. Le stime dei costi per la manutenzione e le operazioni saranno perfezionate congiuntamente per identificare ulteriormente le applicazioni reali per l’aereo equipaggiato con CA“, afferma il comunicato.

“Lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative per decarbonizzare l’aviazione richiedono una cooperazione internazionale e nazionale. Un forte supporto governativo e la collaborazione tra costruttori di aeromobili, costruttori di motori, autorità di regolamentazione e clienti sono elementi chiave per l’introduzione di nuove tecnologie. Sono molto lieto che KLM e Transavia aderiscano al nostro programma, fornendo preziose informazioni agli operatori per lo sviluppo del nostro CA propulsion system. Grazie alle partnership esistenti con EASA, De Havilland Canada e i nostri partner della supply chain, ora tutti gli stakeholder sono coinvolti nella prossima fase di sviluppo”, afferma Erik Geertsema, CEO di Conscious Aerospace.

“KLM si impegna a essere all’avanguardia nella riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione e il nostro coinvolgimento in progetti come questo riflette tale impegno. Sebbene gli aeromobili alimentati da nuove tecnologie di propulsione, come le celle a combustibile a idrogeno, possano inizialmente trasportare meno passeggeri e avere un impatto limitato sulla nostra impronta di CO2 complessiva, crediamo nell’importanza di iniziare in piccolo e pensare in grande. Collaborando con innovatori come Conscious Aerospace e Transavia, stiamo compiendo passi avanti verso una soluzione commercialmente valida. Questa collaborazione dimostra il nostro impegno nell’adozione di nuove tecnologie e nella loro diffusione su larga scala. Insieme, stiamo contribuendo a plasmare il futuro dell’aviazione”, afferma Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development KLM.

“In Transavia crediamo in un settore aeronautico più pulito, silenzioso e sostenibile. Puntiamo a raggiungere questo obiettivo principalmente attraverso la collaborazione e una forte attenzione all’innovazione. Per questo sosteniamo startup ambiziose e lungimiranti, non solo finanziariamente, ma anche condividendo conoscenze ed esperienze. Siamo orgogliosi di partecipare al programma di Conscious Aerospace, lavorando insieme per esplorare e approfondire le nuove tecnologie dei motori aeronautici. In questo modo, stiamo contribuendo a plasmare l’aviazione di domani”, afferma Marloes van Laake, COO of Transavia.

