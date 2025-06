ATR e Pratt & Whitney Canada collaborano sulla Propulsion Technology per far progredire i Next-generation Regional Turboprops

ATR e Pratt & Whitney Canada annunciano oggi la loro intenzione di collaborare allo sviluppo di una advanced propulsion technology for regional turboprop aircraft, plasmando il futuro dell’aviazione regionale a basse emissioni.

“Questa collaborazione mira a sfruttare ed estendere le prestazioni leader del settore degli aeromobili ATR equipaggiati con motori Pratt & Whitney Canada PW127XT ed esplorare tecnologie per i velivoli di nuova generazione, incluso l’ATR ‘EVO’ concept.

Sulla base del comprovato successo del PW127XT, le aziende esploreranno una gamma di tecnologie per aumentare ulteriormente l’efficienza, le performance e l’operating economics dei regional turboprop engines, concentrandosi su:

– Migliorare l’efficienza termica per ridurre ulteriormente il consumo di carburante.

– Applicazione di materiali avanzati per migliorare la durata e l’affidabilità del motore e ridurre i costi di manutenzione.

– Perfezionamento dell’aerodinamica del velivolo ottimizzando engine, nacelle and aircraft integration.

Inoltre, ATR e Pratt & Whitney Canada esploreranno il potenziale dirompente della hybrid-electric propulsion nell’ambito dello studio di fattibilità per il concept di nuova generazione di ATR, noto come ATR ‘EVO’. L’obiettivo è sfruttare l’esperienza combinata di entrambe le aziende per migliorare ulteriormente l’efficienza e le performance dei velivoli di nuova generazione applicando hybrid-electric propulsion and electrified aircraft technologies”, affermano ATR e Pratt & Whitney Canada.

“Oggi, circa 1.300 velivoli ATR motorizzati Pratt & Whitney Canada sono in servizio in tutto il mondo, inclusi oltre 60 dotati dell’ultimo modello di motore, il PW127XT-M. Dall’entrata in servizio nel 2022, i motori PW127XT-M hanno accumulato oltre 300.000 ore di volo e hanno garantito un miglioramento del 40% del time on wing, una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e un miglioramento di almeno il 3% della fuel efficiency”, proseguono ATR e Pratt & Whitney Canada.

“Dalla nostra pionieristica collaborazione sul PW120 negli anni ’80, ATR e Pratt & Whitney Canada hanno costantemente alzato l’asticella nell’aviazione regionale. Ora puntiamo alla prossima generazione di motori, migliorando la fuel efficiency, riducendo le emissioni di carbonio e migliorando le performance operative. Mentre lavoriamo insieme per ulteriori miglioramenti al PW127XT-M, stiamo plasmando le tecnologie che guideranno la prossima generazione di velivoli regionali, un passo fondamentale nello studio di fattibilità per il concetto ATR ‘EVO'”, ha dichiarato Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer, ATR.

“Mentre celebriamo il centenario di Pratt & Whitney, la nostra solida collaborazione con ATR evidenzia il nostro continuo impegno a guidare il segmento dei regional turboprop. Da oltre 40 anni condividiamo valori di sicurezza, affidabilità e innovazione, spinti dal nostro impegno a soddisfare le esigenze specifiche dei regional aviation operators. Con oltre 30 derivati specificamente progettati per regional turboprop applications, continuiamo a migliorare le performance degli aeromobili sfruttando i vantaggi dell’eccezionale motore PW127XT”, ha aggiunto Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada.

(Ufficio Stampa ATR – Pratt & Whitney – Photo Credits: ATR – Pratt & Whitney)