Turkish Airlines incrementa gli ordini di simulatori con HAVELSAN

Turkish Airlines informa: “Nel quadro del suo costante impegno nel rafforzare l’infrastruttura per la formazione dei piloti, Turkish Airlines ha effettuato un nuovo ordine a HAVELSAN per un simulatore di volo completo (Full Flight Simulator – FFS) del modello Boeing 737 MAX, la cui consegna è prevista per gennaio 2026.

Questo ulteriore ordine, che si inserisce nella consolidata collaborazione con HAVELSAN, conferma la volontà della compagnia di bandiera di potenziare la propria flotta di simulatori e di investire nel miglioramento delle proprie capacità tecnologiche.

Questo ordine aggiuntivo rappresenta una prova concreta della fiducia di Turkish Airlines in HAVELSAN e nelle tecnologie avanzate sviluppate a livello nazionale”.

Commentando il nuovo ordine, il Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Questo ordine aggiuntivo rafforza la nostra collaborazione strategica con HAVELSAN e riflette il nostro impegno costante nel garantire una formazione piloti di livello mondiale. Espandendo la nostra flotta di simulatori con tecnologie avanzate e affidabili, assicuriamo che i nostri piloti continuino a offrire gli elevati standard di sicurezza e servizio per cui Turkish Airlines è riconosciuta”-

Il CEO di HAVELSAN, il Dr Mehmet Akif Nacar, ha aggiunto: “Siamo lieti di rafforzare ancora una volta la nostra partnership con Turkish Airlines grazie a un nuovo accordo per un terzo simulatore di volo completo B737 MAX. Questa fiducia continua da parte di una delle compagnie aeree leader a livello mondiale rappresenta una forte conferma delle nostre capacità e del nostro impegno per l’eccellenza”.

“In base all’accordo firmato con HAVELSAN nel 2018, Turkish Airlines aveva inizialmente previsto l’acquisto di un totale di undici dispositivi di addestramento, comprendenti tre simulatori A320neo/ceo, due simulatori di volo completo (Full Flight Simulator – FFS) B737 MAX e sei Flight Training Devices (FTD).

Ad oggi, Turkish Airlines gestisce con successo due simulatori B737 MAX, due simulatori A320neo/ceo e un B737NG — il primo simulatore acquistato e prodotto da HAVELSAN — tutti certificati secondo gli standard EASA di livello D.

Inoltre, la consegna dell’ultimo simulatore A320neo/ceo previsto dal precedente accordo è programmata per novembre 2025. Il nuovo ordine del simulatore B737 MAX FFS sarà il settimo simulatore di volo completo nella flotta della compagnia aerea.

Turkish Airlines resta impegnata a offrire ai propri piloti opportunità di formazione di altissimo livello, grazie a un’infrastruttura di simulazione avanzata, completamente conforme agli standard internazionali dell’aviazione civile”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)