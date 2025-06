Rolls-Royce: gli ordini e gli annunci durante il primo giorno del Paris Air Show 2025

Rolls-Royce accoglie l’ordine di Vietjet Air per ulteriori 40 motori Trent 7000

Rolls-Royce annuncia oggi che Vietjet Air ha ordinato altri 40 motori Trent 7000, che equipaggeranno 20 Airbus A330neo. Questo ordine segue quello effettuato lo scorso anno al Singapore Airshow per 40 motori Trent 7000, portando il totale a 80. L’ordine di aeromobili era stato annunciato da Airbus a maggio.

Nell’ambito dell’accordo, VietJet Air continua a scegliere il servizio completo TotalCare di Rolls-Royce per la copertura della manutenzione dei motori.

Rob Watson, President, Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’impegno odierno per l’acquisto di ulteriori 40 motori Trent 7000 dimostra la fiducia della compagnia aerea nella combinazione Trent 7000 e A330neo. L’incredibile versatilità di questa combinazione di aeromobili e motori consente ai clienti di servire mercati diversi e massimizzare la resilienza della propria flotta. Il nostro investimento di 1 miliardo di sterline in termini di time on wing per la famiglia di motori Trent ha portato a un enhancement package per il Trent 7000 che, in alcuni casi, ha triplicato il time on wing. Vietjet Air è un partner chiave per Rolls-Royce nella regione Asia-Pacifico e siamo orgogliosi di supportare la loro missione di collegare il Vietnam con il mondo”.

Dinh Viet Phuong, CEO di Vietjet Air, ha dichiarato: “Rolls-Royce è un partner affidabile nella strategia a lungo termine di Vietjet per lo sviluppo di una flotta di widebody di nuova generazione. La nostra decisione di ampliare l’ordine di Trent 7000 con 40 nuovi motori entro un anno riflette il nostro forte impegno per la crescita della rete internazionale, con particolare attenzione ai mercati a lungo raggio in Europa, Asia settentrionale e Nord America. Con il Trent 7000 e TotalCare al centro delle nostre attività widebody, siamo ben posizionati per offrire un’esperienza di viaggio di livello mondiale con una qualità superiore e un’elevata efficienza in termini di costi”.

Il Trent 7000 è l’ultimo arrivato nella famiglia di motori Rolls-Royce Trent ed equipaggia esclusivamente l’Airbus A330neo.

AviLease ordina 20 motori Trent XWB-97 che equipaggeranno 20 Airbus A350F

Rolls-Royce annuncia oggi che AviLease ha concordato un ordine per 20 motori Trent XWB-97 che equipaggeranno 10 aeromobili Airbus A350F. Questo sarà il primo Rolls-Royce powered freighter aircraft a operare nel Regno dell’Arabia Saudita.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’aviazione favorisce la crescita e la connettività in tutto il mondo e questo contributo è perfettamente simboleggiato dall’air cargo. Siamo orgogliosi che AviLease abbia scelto l’Airbus A350F equipaggiato con il nostro motore a più elevata spinta, il Trent XWB-97. Il Trent XWB-97, come tutti i nostri moderni motori Trent, beneficia del nostro investimento di 1 miliardo di sterline in time on wing improvements, portando maggiore certezza nella pianificazione della flotta a questo importante settore dell’aviazione. Apprezziamo molto la nostra crescente partnership con AviLease”.

Ted O’Bryne, Chief Executive Officer, AviLease, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questo ordine per 10 A350F motorizzati Trent XWB-97, la prossima generazione di aerei cargo per il Regno dell’Arabia Saudita. Vorrei ringraziare Rolls-Royce per la sua collaborazione e per aver contribuito a realizzare il nostro obiettivo di diventare uno dei primi 10 lessor di aeromobili al mondo, supportando la Vision 2030 del Regno”.

Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in sette anni di servizio e oltre tre milioni di engine flight hours.

Rolls-Royce sta investendo oltre 1 miliardo di sterline in un programma che apporterà ulteriori miglioramenti alla Trent engine family. Per il Trent XWB-97, verrà introdotto un pacchetto tecnologico che estende il time on wing in tutte le operazioni e raddoppia il time on wing nelle missioni più impegnative.

Rolls-Royce e AFI KLM E&M introducono il primo Trent XWB-84 per MRO

Rolls-Royce annuncia oggi che il primo motore Trent XWB-84 schedulato per MRO verrà introdotto questa settimana presso l‘Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) centre. La struttura si trova presso l’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, Francia.

Questo apre le porte al supporto esclusivo della flotta di Air France. A sua volta, fornirà a Rolls-Royce ulteriore capacità per supportare i clienti in tutto il mondo. La struttura integra l’attuale presenza di Rolls-Royce nel settore MRO e risponde alla crescente domanda a lungo termine di nuovi civil large engines.

L’annuncio fa seguito a un accordo, siglato al Paris Air Show 2023, per la manutenzione e la riparazione dei motori Trent XWB che equipaggiano l’Airbus A350, basato su un accordo iniziale firmato tra i due gruppi nel 2014, nell’ambito dell’acquisizione del modello di aeromobile da parte di Air France-KLM Group.

Paul Keenan, Commercial Aviation Aftermarket Operations, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi segna un’importante pietra miliare nel nostro percorso per aumentare significativamente la nostra capacità e competenza MRO a livello globale entro il 2030. AFI KLM E&M vanta una lunga esperienza in MRO che migliorerà le capacità di revisione e riparazione del motore Trent XWB-84. Siamo lieti di averli nella nostra rete globale. L’annuncio di oggi consentirà di aumentare la capacità dell’intero Rolls-Royce network ed è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno a fornire prodotti e servizi eccellenti alla nostra base clienti globale”.

Anne Brachet, Executive Vice President, Air France KLM Engineering & Maintenance, ha dichiarato: “L’introduzione del primo motore Trent XWB-84 nel nostro stabilimento di Parigi segna una pietra miliare nella nostra partnership con Rolls-Royce e nella continua evoluzione delle nostre capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). Questo nuovo capitolo ci consente di fornire supporto dedicato alla flotta di A350 di Air France, contribuendo al contempo al global Trent XWB aftermarket network. Riflette il nostro impegno a combinare eccellenza tecnica e innovazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli aeromobili e dei motori di nuova generazione”.

Sia Air France che KLM hanno ordinato l’Airbus A350 con motori Trent XWB. Come parte dell’accordo, la salute e la manutenzione dei motori saranno coperte dal servizio completo TotalCare di Rolls-Royce. All’inizio di quest’anno Air France ha celebrato un milione di ore di volo del motore Trent XWB-84.

