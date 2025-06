Airbus: gli ordini e gli annunci di oggi, durante il secondo giorno del Paris Air Show 2025

Vietjet ordina 100 Airbus A321neo

Vietjet, la più grande compagnia aerea privata del Vietnam, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus che copre un nuovo importante ordine per 100 single-aisle A321neo aircraft, con il potenziale per aggiungere altri 50 in futuro.

L’accordo è stato firmato durante il Paris Air Show dal CEO di Vietjet Dinh, Viet Phuong e Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Questo nuovo accordo segna una pietra miliare significativa nella nostra partnership strategica con Airbus”, ha dichiarato la Vietjet Chairwoman, Nguyen Thi Phuong Thao. “Questi aerei moderni ed efficienti sono stati fondamentali nella crescita di Vietjet, aiutandoci a rendere i viaggi aerei più accessibili e convenienti, rafforzando al contempo il nostro ruolo di connettore per lo sviluppo economico, lo scambio culturale e la connettività globale. Questo accordo di riferimento rappresenta un passo vitale nella strategia di crescita di Vietjet come multi-national aviation group”.

“Il nostro ultimo accordo arriva poche settimane dopo che la compagnia aerea ha effettuato un ordine aggiuntivo per l’aereo A330neo Widebody”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry. “Insieme, A321neo e A330neo saranno partner perfetti per Vietjet, abbinando in modo efficiente la capacità più alla domanda attraverso la sua rete. La compagnia aerea trarrà anche beneficio dagli alti livelli di technical commonality”.

“Operando una flotta di oltre 100 aerei Airbus, Vietjet continua ad espandere la sua rete globale e la modernizzazione della flotta.

L’A321neo è il più grande membro della famiglia A320neo di Airbus, che offre un range e performance senza pari. Incorporando new generation engines and Sharklets, l’A321neo porta una riduzione del rumore del 50%, un risparmio di carburante superiore al 20% e una riduzione della CO2 rispetto ai velivoli single-aisle di generazione precedente, massimizzando il comfort dei passeggeri.

Alla fine di maggio 2025, oltre 7.000 velivoli A321neo sono stati ordinati da oltre 90 clienti in tutto il mondo.

Come per tutti gli aeromobili in produzione, l’A321neo è in grado di operare con fino al 50% di SAF, con l’obiettivo per aumentare fino a 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

Francia e Spagna rinnovano l’impegno per il programma Airbus A400M con consegne anticipate e sviluppi futuri

Airbus e OCCAR hanno raggiunto un accordo con le nazioni di lancio dell’A400M per garantire la produzione del programma nel prossimo futuro, migliorare i costi operativi e sviluppare congiuntamente nuove capacità.

“Attraverso l’accordo, Francia e Spagna hanno dichiarato la loro intenzione di anticipare rispettivamente quattro e tre aeromobili A400M nel loro programma di consegna.

In qualità di facilitatori chiave, Airbus si è impegnata a lavorare sul miglioramento dei costi operativi attraverso l’ottimizzazione della manutenzione e misure di efficienza, e a rendere i futuri sviluppi dell’A400M più rapidi ed economici, rafforzando le capacità di difesa dell’Europa e garantendone l’autonomia strategica nel trasporto aereo e nella mobilità.

Attraverso l’accordo, sia Airbus che OCCAR riesamineranno annualmente lo stato industriale del programma, garantendo all’assetto produttivo dell’A400M la stabilità necessaria per proseguire l’evoluzione della piattaforma e aprire opportunità di esportazione”, afferma Airbus.

“Tra queste nuove capacità, Airbus sta già valutando sviluppi quali standoff jamming, payload increase a 40 tonnellate, mothership for remote carriers and firefighting: sviluppi che amplieranno ulteriormente le applicazioni dell’A400M e sono essenziali per i requisiti globali presenti e futuri, sia per gli operatori attuali che per quelli futuri”, conclude Airbus.

La Francia firma un accordo quadro per il programma Airbus VSR700

Sébastien Lecornu, Ministro francese delle Forze Armate, ha firmato un accordo quadro con Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters, e Marie-Laure Bourgeois, Executive Vice President Sales & Marketing di Naval Group, relativo alla futura acquisizione del sistema SDAM – Systèmes de Drone Aérien pour la Marine (sistemi aerei senza equipaggio per la Marina). L’accordo apre inoltre la strada a una cooperazione internazionale attraverso intese governative bilaterali.

“Ogni SDAM sarà dotato di un sistema aereo senza equipaggio Airbus VSR700, operato tramite il sistema di missione Steeris® sviluppato da Naval Group, che sarà anche responsabile dell’integrazione dei sistemi SDAM a bordo delle fregate della Marina francese. Frutto di 15 anni di sperimentazione e sviluppo, Steeris® MS è una soluzione collaudata in ambito marittimo progettata per l’integrazione nei sistemi di combattimento navale.

L’accordo quadro stabilisce le basi per l’adesione di ulteriori Paesi partner al programma. La Direzione Generale dell’Armamento (DGA) francese ha infatti rivolto un invito ufficiale ad altri Paesi affinché aderiscano al programma. Grazie a contratti governativi, essi potranno ordinare il sistema in una configurazione analoga a quella scelta dalla DGA per la Marina francese”, afferma Airbus.

“I VSR700 di serie che saranno consegnati alla Marina francese saranno equipaggiati per missioni di sorveglianza e raccolta informazioni, come i prototipi VSR700 già testati per lo sviluppo del sistema SDAM. Questa configurazione comprende radar, sistema elettro-ottico e ricevitore AIS (Automatic Identification System). Il VSR700 è stato progettato per decollare e atterrare automaticamente da unità navali anche in condizioni di mare agitato e in ambienti elettromagnetici complessi, trasportando tre sensori e con un’autonomia superiore alle otto ore”, conclude Airbus.

Pronto il primo prototipo di Airbus SIRTAP: al via i test a terra

Si è concluso l’assemblaggio del primo prototipo di SIRTAP, il sistema aereo tattico a pilotaggio remoto ad alte prestazioni sviluppato da Airbus. Il velivolo è ora pronto per avviare la campagna di test a terra presso gli stabilimenti di Airbus Defence and Space a Getafe, in Spagna.

“La fase di prove a terra – che comprenderà valutazioni strutturali, test sui principali sistemi e verifiche software – si svolgerà nei prossimi mesi e culminerà con il volo inaugurale, previsto entro la fine del 2025 presso il CEUS (Centro di Test per Sistemi senza Equipaggio) dell’Istituto Nazionale di Tecnica Aerospaziale (INTA), situato a Huelva, nel sud-ovest della Spagna.

La successiva campagna di test in volo presso il CEUS si estenderà per tutto il 2026 e sarà fondamentale per ottenere la certificazione di aeronavigabilità, assicurando che il sistema soddisfi i più elevati standard di sicurezza e prestazioni, in vista della consegna del primo esemplare alla Spagna nel 2027″, afferma Airbus.

“Questo nuovo traguardo tecnico per SIRTAP dimostra l’agilità di Airbus nel promuovere l’innovazione tecnologica in sinergia con i partner dell’industria aerospaziale, nel rispetto delle tempistiche e della nostra visione”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power di Airbus Defence and Space. “Progettato e realizzato in Spagna, SIRTAP rafforzerà la sovranità nazionale e si affermerà come punto di riferimento nel segmento dei sistemi aerei tattici a pilotaggio remoto a livello globale. È un altro tassello fondamentale della nostra ambizione di costruire un ecosistema europeo nel settore della difesa aerospaziale”.

“Nel novembre 2023, il Ministero della Difesa spagnolo ha acquisito nove sistemi, ciascuno composto da tre velivoli a pilotaggio remoto e una stazione di controllo a terra. In totale, saranno forniti 27 droni e nove stazioni di controllo per potenziare le capacità tattiche delle Forze Armate spagnole. Airbus Defence and Space fornirà inoltre due simulatori per l’addestramento degli operatori, che hanno già superato con successo la Critical Design Review, completando così la fase di definizione dell’architettura e della progettazione.

SIRTAP rappresenta un impegno strategico verso l’innovazione e la collaborazione industriale nazionale, offrendo al contempo una piattaforma esportabile grazie al design privo di componenti soggetti a ITAR. Il suo sviluppo – e le potenziali evoluzioni future verso versioni navali o con capacità d’armamento – contribuiranno ulteriormente al rafforzamento delle competenze industriali nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto”, conclude Airbus.

Airbus and Critical Software esplorano una strategic partnership in embedded software development

Airbus e Critical Software hanno firmato una lettera di intenti per creare un’impresa congiunta focalizzata sullo sviluppo di software incorporato per applicazioni aerospaziali.

L’iniziativa mira a combinare le rispettive capacità delle aziende nella progettazione e nella fornitura di software critici e certificabili in più settori, tra cui avionics, cabin and connectivity systems, per aeromobili attuali e futuri.

L’obiettivo è garantire secure long-term embedded software development expertise, allineate con la crescente complessità e digitalizzazione dei sistemi aerospaziali.

“Poiché l’embedded software diventa sempre più centrale nei confronti dei nostri prodotti, garantire la giusta competenza e capacità è la chiave. Questa iniziativa riflette il nostro intento di sviluppare capacità robuste a lungo termine in un dominio altamente specializzato, basandosi sull’esperienza di livello mondiale di partner come Critical Software”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technology Officer, Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)