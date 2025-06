News Brevi – 17.06.2025

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DELL’UCOPRATA – Nella cornice di Palazzo Aeronautica, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Generale di Brigata Aerea Roberto Di Marco ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio Generale della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA), subentrando al Colonnello Antonio Pellegrino. Nel suo intervento, il Generale Conserva ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Colonnello Pellegrino, sottolineando la qualità e l’efficacia dei risultati raggiunti in un settore ritenuto sempre più strategico per la Forza Armata. Ha inoltre evidenziato come la scelta del Generale Di Marco risponda alla volontà di dare continuità al percorso avviato, proseguendo nel raggiungimento degli obiettivi già tracciati. Nel suo intervento di commiato, il Col. Pellegrino ha ripercorso oltre tre anni di attività intensa, piena di trasformazioni. Durante il suo mandato, infatti l’UCOPRATA ha avviato una profonda riorganizzazione, rafforzando il supporto diretto ai Comandanti di Stormo e reparti periferici. Nel passaggio di consegne, il Generale Di Marco ha espresso gratitudine al Colonnello Pellegrino per l’eccellente lavoro svolto e per i brillanti risultati conseguiti, sottolineando la volontà di mutuare i concetti maturati nel mondo della sicurezza del volo per dare forza e continuità al percorso già avviato, per quanto riguarda la consulenza e la formazione, rafforzando i sistemi organizzativi e gestionali in materia di salute, sicurezza e ambiente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA: UNA NUOVA SOLUZIONE MOBILE WI-FI MANTIENE LE OPERAZIONI AEROPORTUALI CONNESSE, FLESSIBILI E SICURE – In un settore in cui le problematiche di connettività possono creare facilmente disagi ai passeggeri e ritardare le operazioni, un nuovo servizio di mobile Wi-Fi aiuta gli aeroporti, le compagnie aeree e gli operatori di terra a rimanere connessi e a garantire la continuità ininterrotta dei servizi. Con il lancio di SITA Mobile WIFI (MIFI), gli stakeholder del trasporto aereo possono ora accedere a una connettività wireless veloce, flessibile e sicura ovunque sia necessaria, in pista, nelle aree cargo, nei checkpoint temporanei o durante le emergenze. SITA MIFI offre un servizio completamente gestito e conveniente che combina router, SIM MDA/eSIM, soluzioni satellitari e tecnologie Secure Service Edge (SSE) per offrire un roaming wireless continuo e una connettività affidabile. È stato progettato per risolvere i problemi operativi più comuni, come la banda limitata, le lacune nella copertura, la mancanza di ridondanza del sistema e i lunghi ritardi che spesso si verificano nel fornire soluzioni fisse. “I nostri clienti devono affrontare sfide reali quando si tratta di connettività. Le interruzioni di sistema, i limiti di banda o la mancanza di strumenti ridondanti possono causare gravi disagi, penalizzazioni e perdite di fatturato”, ha dichiarato Martin Smillie, Senior Vice President, Communications and Data Exchange di SITA. “Con SITA MIFI, forniamo una soluzione rapida, adattabile e unica che aiuta i clienti a massimizzare i periodi di attività e a ridurre al minimo i costosi tempi di inattività. Offre loro il backup operativo di cui hanno bisogno per mantenere le operazioni senza interruzioni, indipendentemente dal luogo in cui si trovano”. Oltre a migliorare la resilienza, SITA MIFI riduce i costi tagliando le spese amministrative, evitando inutili costi di ingegneria e rafforzando la cybersecurity. La rapidità di fornitura consente ai clienti di estendere rapidamente una connettività globale affidabile a località nuove o difficili da raggiungere, senza lunghi ritardi o configurazioni complesse.

ENAC AL 55° PARIS AIR SHOW – Enac informa: “Ha preso il via ieri, 16 giugno, il 55° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, presso il centro espositivo dell’aeroporto di Parigi – Le Bourget, a cui Enac sta prendendo parte con il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, il Vice DG Fabio Nicolai. Nel corso della giornata di ieri il Presidente Di Palma ha visitato il padiglione di Leonardo dove, oltre ai vertici aziendali, ha incontrato il Presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Giuseppe Cossiga nonché il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello. In serata si è tenuto il ricevimento organizzato dall’Ambasciatrice d’Italia in Francia Emanuela D’Alessandro presso la sua residenza ufficiale, al quale ha partecipato il vertice Enac con i componenti della nutrita delegazione italiana”. Il Presidente Enac: “All’Ambasciatrice D’Alessandro va un particolare ringraziamento per aver favorito un’occasione di raccordo dall’alto profilo istituzionale che, come anche testimoniato dall’ampia partecipazione dell’industria italiana all’Air Show 2025, rinnova il ruolo strategico del nostro Paese nel panorama aerospaziale internazionale”. L’Air Show Le Bourget rappresenta un evento fieristico di rilevanza globale che riunisce Autorità, costruttori dell’industria aerospaziale e stakeholder per condividere lo stato dell’arte nel settore, promuovere sinergie e rafforzare la cooperazione nei campi dell’aviazione civile, dello spazio e della difesa.

EMIRATES PARTNER CON NBA CARES – Emirates informa: “In linea con il suo impegno a favore di un impatto positivo sulle città a livello nazionale, Emirates ha nuovamente collaborato con NBA Cares per inaugurare una sala giochi e tecnologica recentemente rinnovata presso il Wheeler-Dowe Club, una struttura chiave del Boys and Girls Club di Indianapolis. Emirates, compagnia aerea partner ufficiale dell’NBA, è quest’anno il presenting partner dell’iniziativa comunitaria della lega di basket, gli NBA Cares Finals Legacy Projects. Emirates è Official Global Airline Partner dell’NBA, Official Global Airline Partner dell’NBA, Title Partner dell’Emirates NBA Cup e presenting partner dei progetti NBA Cares Finals Legacy di quest’anno. La compagnia aerea ha iniziato le sue operazioni negli Stati Uniti con voli per New York JFK nel 2004 e oggi opera in 12 città statunitensi, tra cui Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington D.C., Seattle, Newark, Dallas, San Francisco, Miami, Orlando, oltre a New York JFK”.

EMIRATES LANCIA UNA NUOVA GAMMA DI KIDS KITS – Emirates informa: “Fedele alla sua promessa di offrire un’ampia gamma di giocattoli e servizi per bambini a bordo quest’estate, in vista del periodo di vacanze scolastiche, in cui si prevede che quasi un milione di bambini voleranno meglio con Emirates. I nuovi kids kits mettono in risalto l’entusiasmo e l’azione dell’impressionante portfolio di sponsorizzazioni di Emirates a supporto e celebrazione di calcio, tennis, basket, vela, golf, equitazione, ciclismo, cricket, rugby, musica e letteratura. Sono disponibili 12 articoli da collezione, in kit separati per le fasce d’età 0-2 anni, 3-6 anni e 7-12 anni. Nell’ambito dell’impegno di Emirates per un consumo responsabile, la nuova gamma per bambini include borse e peluche realizzati con almeno il 50% di contenuto riciclato, utilizzando poliestere riciclato post-consumo e carta proveniente da foreste gestite responsabilmente”.

SATA AIR AÇORES CELEBRA 78 ANNI DI VOLI COMMERCIALI – SATA Air Açores celebra il 78° anniversario dei suoi voli commerciali, risalenti ai primi giorni della “Sociedade Açoreana de Transportes Aéreos, Lda.” Per l’occasione, la compagnia ha ripreso una tradizione storica offrendo caramelle a tutti i passeggeri dei voli tra le isole. In origine pensato per alleviare la pressione alle orecchie durante il volo, questo gesto è diventato nel tempo un rituale per molti passeggeri, che ricordano con affetto il passaggio dell’equipaggio tra i corridoi dell’aereo con un vassoio di dolci. SATA Air Açores ripete questo gesto ogni anno in occasione del suo anniversario. Nel 2024, SATA Air Açores ha operato 19.094 voli, trasportando circa un milione di passeggeri. SATA Air Açores è certificata da IATA nell’ambito del programma IOSA (IATA Operational Safety Audit) e mantiene costantemente il punteggio massimo di 7/7 sul portale AirlineRatings, che valuta annualmente i parametri di sicurezza e di servizio delle compagnie aeree a livello globale. Insieme alla sua compagnia sorella Azores Airlines, SATA Air Açores è stata la prima compagnia aerea portoghese a ottenere la certificazione IEnvA (IATA Environmental Assessment), che riconosce l’adozione di buone pratiche nel settore dell’aviazione e l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

LOCKHEED MARTIN NOMINA IL NUOVO CHIEF TECHNOLOGY OFFICER – Lockheed Martin ha nominato il Dott. Craig Martell nuovo vice president and chief technology officer dell’azienda, che riporterà al vice president for Technology and Strategic Innovation, John Clark, a partire dal 23 giugno 2025. Il Dott. Martell è un leader di comprovata esperienza con oltre 23 anni di esperienza, che porta al ruolo una solida combinazione di esperienza nel settore pubblico e privato, tra cui il Dipartimento della Difesa e organizzazioni tecnologiche commerciali.

ENAC, ASSAEROPORTI E AEROPORTI 2023 CELEBRANO LA FESTA DELLA MUSICA 2025 – Con lo spirito di rinnovare il connubio tra musica, arte e volo, anche quest’anno l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e le associazioni dei gestori aeroportuali, Assaeroporti e Aeroporti 2030, aderiscono alla 31a Festa Internazionale della Musica. “I mestieri della musica” è il tema dell’edizione 2025. In occasione di questo evento culturale internazionale, il prossimo 21 giugno, 12 scali ospiteranno iniziative ed esibizioni musicali, esaltando la vocazione all’interazione degli aeroporti con quella artistica e culturale della musica. L’elenco delle manifestazioni e degli eventi in programma sarà consultabile attraverso i canali informativi e social dell’Enac, delle società di gestione degli scali aderenti e delle associazioni aeroportuali. Come di consueto, il repertorio musicale spazierà tra i vari generi, integrando, attraverso le esibizioni di orchestre, cori, ensemble bandistici, DJ set, gruppi musicali e solisti, le diverse espressioni della musica, da quella classica al jazz, dall’opera alle colonne sonore, dal pop al gospel, fino alla canzone popolare e d’autore, con un’attenzione particolare al lavoro e ai mestieri della musica. All’iniziativa, rivolta sia ai passeggeri, sia alla numerosa comunità di lavoratori del settore aeronautico, hanno aderito gli aeroporti di: Alghero, Bergamo, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Olbia, Torino, Trapani e Trieste, associati ad Assaeroporti; e gli aeroporti Roma Fiumicino e Bari associati ad Aeroporti 2030. “Lo spirito di contaminazione tra culture e popoli diversi, che si riflette sia nella musica sia nel viaggio in aereo rende gli aeroporti dei luoghi ideali per celebrare questa festa: il viaggio e la musica sono due strumenti che uniscono culture e Paesi, creando un ponte tra le diversità. Buon viaggio e buona musica a tutti i partecipanti, ai passeggeri, al mondo aeroportuale e agli artisti attraverso i quali si diffonde un messaggio culturale di integrazione, universalità e armonia”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

AEROSTAR COMPLETA LA PRIMA ROMANIAN BLACK HAWK® ROUTINE MAINTENANCE INSPECTION – Aerostar, un leading Lockheed Martin authorized maintenance, overhaul, and repair (MRO) center, ha completato con successo la prima Phase Maintenance Inspection (PMI) di un Black Hawk® helicopter per il Romania’s Ministry of Internal Affairs (MAI). L’ispezione, completata in anticipo rispetto ai tempi previsti, mette in luce la competenza del personale di Aerostar, l’impegno per la qualità e la dedizione nel supportare le operazioni elicotteristiche del MAI. Prima che Aerostar diventasse un centro di supporto autorizzato per il Black Hawk da Lockheed Martin, gli operatori dovevano eseguire queste ispezioni presso la propria base. Ora, con Aerostar che fornisce il servizio, gli operatori possono concentrarsi sulla manutenzione e sull’operatività quotidiana, con un conseguente aumento della disponibilità complessiva degli aeromobili. “Sikorsky è lieta di constatare il successo della prima Black Hawk maintenance presso Aerostar”, afferma il Lockheed Martin Vice President and Chief Executive Europe Dr. Dennis Goege. “Riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la disponibilità degli aeromobili, Aerostar garantisce che gli elicotteri siano pronti per la prossima missione a supporto della sicurezza, della sicurezza pubblica e della risposta alle catastrofi in Romania”.

LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY ESTENDE LA PARTNERSHIP CON PRATT & WHITNEY CANADA – Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA), una consociata interamente controllata da Lufthansa Technik, ha rinnovato le sue licenze di Designated Overhaul Facility (DOF) con Pratt & Whitney Canada per la manutenzione e la revisione dei motori PW100 e PW150. L’accordo, firmato al Paris Air Show, autorizza LTFAA a continuare a fornire comprehensive engine maintenance services per un’ampia gamma di velivoli regionali. Il rinnovo della licenza comprende i circa 3.300 motori PW100 e 850 PW150 in tutto il mondo, che equipaggiano principalmente velivoli regionali come l’ATR 72 e il De Havilland Canada DHC-8-400 (Q400). Il contratto sancisce la prosecuzione di un rapporto commerciale iniziato 37 anni fa, a testimonianza della pluriennale collaborazione tra LTFAA e Pratt & Whitney Canada. Nel 1988, il motore PW100 fu il primo prodotto introdotto da LTAA, che all’epoca operava come DLT A.E.R.O. Services GmbH. Il rapporto commerciale si espanse nel 2006, quando LTAA fu designata come DOF anche per il motore PW150. Da allora, LTAA ha costantemente mantenuto il suo ruolo di DOF, aderendo ai più elevati standard di manutenzione aeronautica. Rubin Siddique, Chief Executive Officer at Lufthansa Technik AERO Alzey, ha commentato: “In qualità di Designated Overhaul Facility, ci impegniamo a rispettare gli elevati standard stabiliti da Pratt & Whitney Canada. Apprezziamo profondamente la fiducia riposta nel nostro rapporto di lunga data e non vediamo l’ora di proseguire questa proficua collaborazione”. Oltre a fornire extensive MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) services, Lufthansa Technik AERO LTAA gestisce due state-of-the-art test cells per test completi sui motori. L’azienda offre anche opzioni di leasing per i motori PW100 e PW150. Inoltre, LTAA partecipa al Pratt & Whitney Canada warranty program,, gestendo le garanzie globali per conto dei propri clienti.

ROLLS-ROYCE: STATEMENT SUL’ACCORDO TARIFFARIO TRA REGNO UNITO E STATI UNITI NEL SETTORE AEROSPAZIALE – Rolls-Royce ha risposto all’accordo tariffario tra Regno Unito e Stati Uniti nel settore aerospaziale annunciato dal Primo Ministro britannico Sir Keir Starmer e dal Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump. Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Le esenzioni tariffarie ottenute su aeromobili, motori aeronautici e componenti sono davvero significative. Insieme all’impegno previsto dal governo britannico nei confronti del settore nell’ambito della prossima Strategia Industriale, queste esenzioni aiuteranno il settore aerospaziale britannico a prosperare, creando posti di lavoro qualificati, esportazioni e favorendo la crescita dell’economia britannica. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato di vitale importanza per Rolls-Royce e accogliamo con favore il rafforzamento dei legami commerciali tra i due Paesi. Il settore aerospaziale è un motore di crescita per l’economia globale. Rolls-Royce svolge un ruolo fondamentale nel garantire al Regno Unito una capacità altamente differenziata e leader mondiale nella tecnologia dei motori aeronautici. Con investimenti strategici e una pianificazione a lungo termine, il settore aerospaziale britannico genera crescita economica, posti di lavoro qualificati ed esportazioni”.

TEXTRON AVIATION: PRIMO ORDINE PER L’AERO-MEDICAL CESSNA SKYCOURIER – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi al Paris Air Show che Tassili Travail Aérien (TTA) ha firmato un contratto di acquisto per due nuovi velivoli Cessna SkyCourier, segnando il primo ordine di un aero-medical equipped SkyCourier e il primo ordine di uno SkyCourier in Africa. Con sede in Algeria, TTA è una sussidiaria di Sonatrach, la compagnia petrolifera statale nazionale. TTA fornisce trasporto passeggeri, evacuazione aeromedica e altri servizi per missioni speciali al settore energetico in tutta l’Algeria. “Il Cessna SkyCourier è un velivolo versatile in grado di supportare missioni impegnative, carichi utili elevati e piste corte e accidentate in tutto il mondo”, ha dichiarato Bob Gibbs, Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales. “Il pacchetto missioni di TTA include l’avanzato sistema Lifeport PLUS Powered Medevac, che consente a TTA di passare rapidamente dalle missioni passeggeri o cargo a quelle di evacuazione medica”. Il turboelica bimotore Cessna SkyCourier modernizzerà la flotta di TTA, offrendo maggiore efficienza e affidabilità e minori costi operativi, supportando al contempo missioni di trasporto e di evacuazione medica. Il velivolo sarà basato ad Algeri e Hassi Messaoud, Algeria, e la consegna è prevista per il 2026.