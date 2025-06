easyJet amplia il network dall’Italia per la prossima stagione invernale: nuove rotte per Luxor, Strasburgo, Manchester, Bristol e Porto

easyJet continua a investire nel mercato italiano e annuncia un’ulteriore espansione del proprio network per la stagione invernale 2025/2026, introducendo sei nuove rotte internazionali che rafforzano i collegamenti tra l’Italia, alcune delle città più affascinanti d’Europa e del Nord Africa.

“Da Milano Malpensa, easyJet amplia la propria offerta con due nuove destinazioni che rispondono al desiderio di esperienze culturali e suggestioni uniche. Il nuovo collegamento per Luxor, operato con due frequenze settimanali il lunedì e giovedì, apre le porte all’Egitto più autentico, invitando i viaggiatori a scoprire la magia dei templi faraonici, delle tombe della Valle dei Re e delle crociere sul Nilo: una meta ideale per chi sogna un inverno tra storia, mistero e paesaggi senza tempo. Con la nuova rotta per Strasburgo, anch’essa operata due volte a settimana (lunedì e venerdì), i passeggeri potranno immergersi nell’atmosfera fiabesca dei mercatini natalizi, passeggiare tra le case del quartiere “Petite France” e vivere la cultura dell’Alsazia, crocevia tra Francia e Germania.

Da Verona, partire da dicembre 2025, sarà possibile volare fino a due volte a settimana (mercoledì e sabato) verso Manchester, simbolo di innovazione e cultura musicale, e fino a due volte a settimana (mercoledì e sabato) verso Bristol, con la sua vibrante scena artistica e i paesaggi del sud-ovest dell’Inghilterra. Queste novità si aggiungono alla rotta storica per Londra Gatwick, supportando lo sviluppo turistico del territorio e permettendo di ampliare ulteriormente le opportunità di viaggio dal Veneto, sia per turismo che per lavoro”, afferma easyJet.

“Le due nuove basi italiane di easyJet, Roma Fiumicino e Milano Linate, proseguono la crescita con nuovi aggiornamenti per i rispettivi network. Anche Roma Fiumicino servirà Strasburgo due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, una combinazione ideale per concedersi un lungo fine settimana nel capoluogo alsaziano. Da Milano Linate partirà invece un collegamento diretto con Porto, operativo con ben 4 frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica). La nuova rotta si aggiungerà a quella per Lisbona già lanciata ad aprile, espandendo così la connettività da Linate verso il Portogallo.

Le 6 nuove rotte confermano l’impegno di easyJet nel rendere l’Europa e il Nord Africa sempre più vicini e accessibili ai viaggiatori italiani, consolidando ulteriormente il network di easyJet che conta oltre 260 collegamenti da e verso 19 aeroporti italiani.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)