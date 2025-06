All Nippon Airways presenta “THE Room FX”: la nuova poltrona di business class

All Nippon Airways (ANA) ha presentato “THE Room FX”, presso lo stand di Safran al 55° International Paris Airshow, a Le Bourget (Francia). Una poltrona di business class di nuova generazione, con una porta per assicurare la privacy per ogni posto a bordo dei Boeing 787-9. Si tratta della più ampia seduta al mondo in classe business, per un aeromobile di medie dimensioni.

“THE Room FX” è stata sviluppata in collaborazione con la francese Safran Seats, azienda leader nella produzione di poltrone per aeromobili, e la società inglese di design Acumen, facendo tesoro del successo e ispirandosi al design dell’ampia poltrona “THE Room” dei Boeing 777-300ER.

“ANA si impegna a fornire una customer experience di altissimo livello e sta investendo in un futuro di viaggi più confortevoli e all’avanguardia con a nuova poltrona ‘THE Room FX’”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience di ANA. “Questa poltrona testimonia il nostro impegno nel superare le aspettative e nel plasmare il futuro dei voli di lusso”.

A cominciare dal 2026, ANA inizierà ad introdurre gradualmente la poltrona “THE Room FX” sulle principali rotte internazionali di lungo raggio. Questo nuovo prodotto, insieme all’attuale seduta “THE Room”, offre ai passeggeri il più alto grado di comfort e spazio.

“In Safran Seats, siamo veramente orgogliosi di aver approfondito la nostra partnership di lungo corso con ANA grazie al lancio di ‘THE Room FX’“, ha dichiarato Victoria Foy, President & CEO di Safran Seats. “Questa nuova poltrona di business class rappresenta un cambiamento radicale in termini di comfort, versatilità e design innovativo per il Boeing 787-9. Combinando la nostra esperienza ingegneristica con l’impegno di ANA verso l’eccellenza nel servizio ai passeggeri e la visione creativa di Acumen, stiamo definendo nuovi standard nel mondo dei viaggi aerei premium”.

“Il progetto ‘THE Room FX’ è il risultato di una lunga e consolidate partnership fra ANA, Acumen e Safran – formatasi con anni di fiducia, creatività e innovazione”, ha detto Ian Dryburgh, CEO and Founder di Acumen. “Basandosi sul successo e sul DNA di “The Room” dei B777, questa suite di nuova generazione migliora l’esperienza di volo con un raro equilibrio tra comfort, flessibilità ed elegante ingegneria. Si tratta di un prodotto di business class originale e leader di mercato che, a nostro avviso, supererà le aspettative dei passeggeri per molti anni a venire”.

“FX significa ‘Future Experience’. Creare una nuova esperienza di viaggio flessibile per i passeggeri. Con un meccanismo semplificato che offre nuove posizioni di comfort, più spazio per gli oggetti personali sulla grande console laterale e uno spazio letto leader nella categoria, per assicurare un’esperienza di viaggio impareggiabile.

Partendo dall’esperienza di sviluppo di “THE Room”, la poltrona di business class introdotta sui Boeing 777-300ER nel 2019, ANA e Acumen hanno aperto la strada a un nuovo concept per gli aerei di medie dimensioni. Dopo diversi anni di sviluppo, dall’ideazione alla commercializzazione, ANA, Acumen e Safran Seats hanno collaborato per creare questa seduta originale in esclusiva per ANA.

Ottima abitabilità: lo spazio è stato riconfigurato con una combinazione di elementi di design: porte e pareti più sottili per garantire la privacy, linee curve nella zona dello schienale e una disposizione dei sedili alternata tra fronte e retro. Il nuovo design ottimizza la cabina del Boeing 787, offrendo una fruibilità degli spazi paragonabile a quella di un aereo più grande e raggiungendo un livello di comfort di prima classe.

Seduta funzionale: decisamente più larga della poltrona attuale, questa nuova seduta è dotata di una funzione di reclinazione che trasforma lo schienale in una configurazione simile a quella di un divano, consentendo ai passeggeri di rilassarsi in diverse posizioni, proprio come se fossero seduti sul divano del proprio salotto.

Inoltre, i poggiagambe regolabili consentono di trasformare la configurazione simile a un divano in un letto, creando uno spazio personalizzato su misura per le preferenze individuali dei passeggeri.

I miglioramenti funzionali includono un monitor 1,4 volte più grande rispetto alle dimensioni attuali, ampio spazio per riporre i propri oggetti, porte USB-C e ricarica wireless, connettività audio Bluetooth.

Sostenibilità: Le porte per la privacy più sottili, gli schienali e i divisori tra i sedili contribuiscono a una significativa riduzione del peso delle poltrone. Nonostante l’ampiezza della seduta della cabina privata, il suo peso è paragonabile a quello dell’attuale poltrona di business class del Boeing 787-9“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)