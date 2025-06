Air France sale nella classifica globale degli Skytrax World Airline Awards 2025

Il 17 giugno 2025, durante il Paris Air Show, tenutosi a Le Bourget (Francia), la cerimonia degli Skytrax World Airline Awards 2025 ha premiato Air France in diverse occasioni.

“Per il quinto anno consecutivo, Air France è stata nominata Best Airline in Western Europe. La compagnia aerea si è inoltre aggiudicata il primo posto in due categorie relative alla sua offerta La Première: Best First Class Lounge Dining e Best First Class Comfort Amenities. Air France continua a salire nella classifica globale, salendo di una posizione rispetto al 2024, dal 9° all’8° posto”, afferma Air France.

“Continuiamo a investire massicciamente per migliorare l’esperienza dei nostri clienti in tutte le nostre classi di viaggio. Questi prestigiosi premi premiano questo impegno e l’impegno di tutti i nostri team, sia a terra che in volo. Ci ispirano a spingerci ancora oltre nel promuovere l’arte francese del viaggio in tutto il mondo”, ha dichiarato Fabien Pelous, Senior Vice President Customer Experience, Air France. “Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia e la fedeltà”.

“Nel 2025, Air France ha presentato la sua esperienza La Première completamente rinnovata. Dal momento in cui i passeggeri La Première arrivano a Parigi-Charles de Gaulle, godono di un viaggio aeroportuale completamente privato e riservato.

Introdotta progressivamente su una selezione di Boeing 777-300, la nuova suite La Première si estende su cinque finestre e offre un design unico e completamente modulare.

Durante il volo, Air France presenta agli ospiti La Première un elegante amenity kit, disponibile nei due colori distintivi dell’universo La Première – grigio perla e rosso – con impresso l’emblema della compagnia aerea, il cavalluccio marino alato.

Con la sua spaziosa lounge aeroportuale, la suite privata a bordo, la cucina a tre stelle, la carta di vini e champagne sapientemente curata e le notti tranquille a 35.000 piedi di altezza, ogni aspetto del viaggio La Première è esaltato per trasformare il viaggio in un’esperienza indimenticabile”, conclude Air France.

