Norwegian acquisterà 11 CFM LEAP-1B spare engines

Norwegian ha stipulato un accordo per l’acquisto di 11 LEAP-1B spare engines da CFM International. Questi motori a basso consumo di carburante supporteranno la crescente flotta di moderni Boeing 737 MAX di Norwegian.

“L’operazione rappresenta un passo importante nella strategia di flotta a lungo termine di Norwegian, contribuendo a garantire la resilienza operativa della compagnia aerea in modo economicamente efficiente. Le consegne sono previste per il 2027 e il 2028 e sono personalizzate in base alle esigenze operative previste di Norwegian. Questo si aggiunge ai due LEAP-1B spare engines attualmente in possesso di Norwegian.

L’investimento è in linea con la strategia di sostenibilità di Norwegian, che mira a ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza operativa attraverso l’uso di tecnologie moderne. Norwegian rimane impegnata in una gestione prudente del proprio bilancio e sta cercando di ottenere finanziamenti a lungo termine per questa operazione”, afferma Norwegian.

“Siamo lieti di proseguire la nostra partnership di lunga data con CFM. Questa transazione garantisce la resilienza operativa di Norwegian e massimizzerà la disponibilità e l’utilizzo dei nostri aeromobili”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – CFM International – Photo Credits: Norwegian)