JSX inizierà le operazioni con ATR negli Stati Uniti

ATR annuncia che JSX intende iniziare le operazioni con ATR alla fine del 2025.

“La pluripremiata compagnia aerea charter pubblica con sede in Texas acquisirà in leasing due ATR 42-600 per espandere il suo servizio “hop-on”, raggiungendo più terminal privati, operatori di base fissi e aeroporti meno serviti negli Stati Uniti. Le operazioni ATR saranno supportate da un ATR Global Maintenance Agreement per massimizzare la disponibilità e l’affidabilità degli aeromobili.

JSX offrirà ai suoi clienti una configurazione premium che fa parte della collezione di cabine ATR HighLine, caratterizzata da interni spaziosi e con piani per la certificazione e l’installazione della connettività Internet ad alta velocità Starlink. L’aereo sarà dotato di 30 posti premium, con spazio per le gambe in classe business, cocktail gratuiti e snack gourmet a bordo.

Questo annuncio delinea la crescita futura sia per JSX che per ATR, con una lettera d’intenti per 15+10 nuovi aeromobili equipaggiati con ATR HighLine: ATR 42-600 con 30 posti premium o ATR 72-600 All-Business Class con 30 posti. Questa partnership segna l’ingresso di ATR nel robusto mercato dei voli charter pubblici degli Stati Uniti, aprendo la strada a nuove opportunità di rotte”, afferma ATR.

“La serie ATR -600 porterà oltre 1.000 nuovi aeroporti alla portata di JSX, ampliando l’accesso a voli charter pubblici affidabili in tutti gli Stati Uniti. Molti di questi aeroporti erano, fino ad ora, riservati solo a coloro che avevano i mezzi per volare con voli privati”, afferma Alex Wilcox, JSX Chief Executive Officer. “Sono certo che i nostri clienti apprezzeranno il prodotto ATR, non solo per la varietà di nuove rotte che consente a JSX di operare, ma anche per la sua cabina silenziosa e i sedili comodi. In abbinamento alla nostra pluripremiata ospitalità JSX, l’arrivo di ATR segna un innovativo passo avanti nella missione incrollabile della nostra azienda: aumentare la sicurezza, la velocità e la comodità dei viaggi aerei, che fanno progredire il nostro Paese”.

Nathalie Tarnaud-Laude, CEO di ATR, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a JSX come nuovo operatore ATR e di vedere i nostri aerei entrare in un nuovo segmento di mercato dinamico negli Stati Uniti. Il modello esclusivo di JSX, che unisce l’esclusività del viaggio in stile aereo privato con l’efficienza dell’aviazione regionale, si abbina perfettamente alla nostra collezione di cabine ATR HighLine. Questa partnership sottolinea la crescente domanda di viaggi aerei di lusso a basse emissioni, alimentati dalle prestazioni ineguagliabili della tecnologia turboelica. Non vediamo l’ora di supportare la visione di JSX e di rafforzare ulteriormente ATR come scelta leader per l’aviazione regionale negli Stati Uniti”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)