News Brevi – 18.06.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO EQUIPE MEDICA DA BARI A MILANO PER ESPIANTO ORGANO CON IL NUOVO G650 DEL 31° STORMO – Si è concluso questa mattina il volo urgente dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Milano Malpensa effettuato con il nuovo velivolo G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per trasportare un’equipe sanitaria specializzata in espianto organi. Giunto sull’aeroporto di Bari, il G650 ha imbarcato l’equipe, composta da tre medici, ed è subito decollato alla volta di Milano. Atterrati sull’aeroporto del capoluogo lombardo, il team sanitario ha proseguito il proprio viaggio verso una struttura sanitaria ospedaliera piemontese con un’automedica per effettuare la delicata attività di espianto organo. Il G650 ha poi fatto rientro a Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per riprendere il suo stato di prontezza operativa. La richiesta di intervento è pervenuta dalla Prefettura di Bari alla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni e che ha recentemente ammodernato la sua flotta con i nuovi velivoli G650. Il volo di stamane, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. Assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA “TRAVEL AGENT DIRECT”, UNA NUOVA PIATTAFORMA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO FISICHE, PER POTENZIARE LA TUTELA DEI CONSUMATORI – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (18 giugno) – nell’ambito di una conferenza che si è tenuta presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati – il lancio di “Travel Agent Direct” (TAD), una nuova piattaforma di distribuzione diretta e autorizzata, pensata per consentire alle agenzie di viaggio fisiche italiane di prenotare direttamente i voli Ryanair – alle tariffe più basse – garantendo piena trasparenza per i passeggeri. Questa nuova piattaforma di prenotazione rappresenta l’ultimo sviluppo nell’impegno di Ryanair a collaborare esclusivamente con agenzie di viaggio affidabili e autorizzate, come quelle affiliate a FIAVET e AIAV, per la prenotazione dei voli Ryanair a favore dei propri clienti, con piena trasparenza sui prezzi e la garanzia che i clienti riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli, senza dover completare la verifica cliente di Ryanair. Travel Agent Direct di Ryanair semplificherà il processo per le agenzie di viaggio tradizionali italiane, consentendo loro di accedere all’ampia rete Ryanair, leader nel settore, con oltre 3.600 voli giornalieri verso più di 230 destinazioni in tutta Europa”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO ALLA GUIDA DEL COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE – Martedì 17 giugno, presso il Piazzale Italo Balbo di Palazzo Aeronautica a Roma, ha avuto luogo la cerimonia di “passaggio consegne” del Comando Supporti Enti di Vertice (COMSEV) tra il Generale di Brigata Massimo Cicerone, uscente, ed il Colonnello Antonio Pellegrino. Il cambio di Comando è stato presieduto dal Generale di Squadra Aerea Achille Cazzaniga, Comandante del Comando Aeronautica Militare di Roma (COMAER), ed ha visto la partecipazione di molte autorità militari e numerosi ospiti a testimonianza del fondamentale supporto tecnico-logistico che il COMSEV garantisce a tutto il comprensorio di Palazzo Aeronautica. Nel discorso di commiato, il Generale Cicerone ha espresso, con grande umiltà e sincera riconoscenza, il suo apprezzamento “per l’instancabile sostegno e l’incrollabile affetto ricevuto durante il mandato” e ha evidenziato come il COMSEV sia “un’entità unica e speciale, spesso invisibile ma essenziale, il cui motore è la dedizione e la competenza delle donne e degli uomini del COMSEV, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere con successo prestigiosi obiettivi” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MEETING 2025 ICAO EUR/NA/ DGCA: PROSEGUONO GLI IMPEGNI ISTITUZIONALI PER ENAC – Proseguono gli impegni istituzionali dei vertici Enac a Parigi dove ieri, 17 giugno, hanno partecipato al Meeting ICAO 2025 dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile degli Stati appartenenti all’Ufficio Regionale per l’Europa e il Nord Atlantico (EUR/NAT-DGCA/2025). Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander d’Orsogna e il Vice DG Fabio Nicolai hanno preso parte ai lavori, avviati dal Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar, dal Presidente del Consiglio ICAO Salvatore Sciacchitano e dal Direttore Regionale EUR/NAT Nicolas Rallo. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “I contributi dell’Ente ai maggiori consessi internazionali del settore ribadiscono il ruolo essenziale del nostro Paese nei principali dossier di sviluppo del trasporto aereo. Nel concorrere alla cooperazione e all’evoluzione armonica del sistema, Enac si fa promotore di una visione futura che, già oggi, sta realizzando una mobilità aerea sempre più sicura, resiliente e rispettosa dell’ambiente”. Il DG Enac D’Orsogna, al suo primo impegno internazionale quale vertice dell’aviazione civile nazionale, ha presentato la candidatura dell’Italia quale sede del Meeting 2026 ICAO EUR/NAT DGCA che, per la prima volta, sarà ospitato fuori dall’istituzione parigina, in Puglia, con il supporto della società Aeroporti di Puglia S.p.A. Il consenso unanime dell’assemblea alla candidatura italiana testimonia, ancora una volta, l’autorevolezza e il prestigio di cui gode l’Ente in seno alla comunità internazionale del trasporto aereo. Numerosi i temi trattati nell’ambito della riunione EUR/NAT-DGCA 2025, tra cui la promozione di una cultura dell’apprendimento continuo nel campo aeronautico, la pianificazione della forza lavoro, la parità di genere e l’emancipazione delle donne nell’aviazione, oltre al potenziamento della preparazione e della risposta a scenari di crisi. In conclusione della giornata, i vertici Enac e gli altri componenti della delegazione italiana hanno preso parte al ricevimento organizzato da MA Group Spa.

ALL’AEROPORTO DI TRAPANI BEETHOVN E CHOPIN PER LA FESTA DELLA MUSICA 2025 – Airgest informa: “Anche per l’edizione 2025, l’aeroporto di Trapani Birgi, Vincenzo Florio aderisce alla Festa della Musica, che si celebrerà a livello nazionale sabato 21 giugno, con il coinvolgimento di Assaeroporti, confermando la collaborazione tra Airgest, società di gestione dello scalo, e l’Ente Luglio Musicale di Trapani. Per l’evento, che si celebrerà nell’area Landside degli arrivi del terminal, è previsto un concerto per pianoforte, dalle ore 10 alle ore 12,00, dedicato ai passeggeri e ai cittadini che desidereranno partecipare. Ingresso libero e gratuito. Ad aprire il concerto della Festa della Musica dedicata al tema “Un mondo di mestieri” saranno due giovani che hanno scelto proprio il mestiere di musicista. Ad aprire sarà Michele Lombardo, pianista trapanese studente presso il Conservatorio di musica Antonio Scontrino di Trapani, nella classe del professore Gianluca Badon, che eseguirà la Ballata numero 3 opera 47 di Fryderyk Chopin e la Sonata numero 23 opera 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven. Seguirà Giacomo Barraco, originario di Fermo nelle Marche, studente del Conservatorio di Trapani nella classe della professoressa Ilaria Ganeri e vincitore, tra le altre cose, di diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali, che suonerà la Sonata numero 30 opera 109 di Ludwig van Beethoven e la Ballata numero 1 opera 23 di Fryderyk Chopin”.

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON DERBYSOFT COME QUARTO “AGGREGATORE OTA APPROVATO” – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (mercoledì 18 giugno) la sua partnership “Approved OTA Aggregator” con DerbySoft, una società globale di tecnologia di viaggio, che sarà ora autorizzata a offrire i voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner OTA, a condizione che forniscano la piena trasparenza delle tariffe dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner OTA di DerbySoft abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair (cosa che i clienti OTA non autorizzati devono continuare a fare) e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli”. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con DerbySoft, ora riconosciuta come Approved OTA Aggregator per Ryanair. In base a questo accordo, DerbySoft è autorizzata a distribuire i voli a basso costo di Ryanair attraverso la sua rete di partner OTA, a condizione che venga mantenuta la piena trasparenza dei prezzi per i consumatori. Nell’ambito di questa partnership, i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner OTA di DerbySoft godranno dell’accesso diretto ai loro account myRyanair senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del cliente. Riceveranno inoltre tutti gli aggiornamenti critici sui voli senza soluzione di continuità e in tempo reale. Non vediamo l’ora di costruire un rapporto forte e collaborativo con DerbySoft mentre ampliamo l’accesso alle tariffe basse di Ryanair su nuove piattaforme nei mesi e negli anni a venire”.

DELTA: STATEMENT SULL’US-UK TRADE AGREEMENT – Delta ha rilasciato la seguente dichiarazione in risposta all’accordo commerciale raggiunto tra Stati Uniti e Regno Unito: “A nome dei nostri 100.000 dipendenti, Delta accoglie con favore l’annuncio dell’amministrazione Trump secondo cui l’accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito preserverà la politica reciproca di zero dazi sui prodotti aerospaziali e ci auguriamo che serva da modello per accordi futuri. Questo importante passo avanti contribuisce a proteggere il surplus commerciale annuo di 104 miliardi di dollari degli Stati Uniti nel settore aerospaziale e il ruolo del trasporto aereo come motore della crescita economica, dell’innovazione e dell’occupazione di alta qualità negli Stati Uniti”.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA SVEZIA PER I RADAR GIRAFFE 4A – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Material Administration (FMV) per i sistemi radar Giraffe 4A e i relativi servizi per le Forze Armate svedesi. L’ordine ammonta a circa 1,4 miliardi di corone svedesi, con consegne previste nel 2026-2027. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare le Forze Armate svedesi. Il Giraffe 4A rafforza la capacità di sensori a medio raggio della Svezia e contribuisce allo sviluppo di capacità a lungo termine”, afferma Carl-Johan Bergholm, Head of Business Area Surveillance.

SAAB SIGLA UNA NUOVA REVOLVING CREDIT FACILITY – Saab informa: “Saab ha firmato un nuovo accordo per un revolving credit facility agreement con un gruppo di 11 banche di riferimento. La linea di credito ha una durata di cinque anni con due opzioni di proroga di un anno. La nuova linea di credito sostituisce le attuali revolving credit facilities da 4 miliardi di corone svedesi e 2 miliardi di corone svedesi, firmate nel 2021. Ciò rafforza la flessibilità finanziaria di Saab e sostiene la continua crescita dell’azienda”.

ENAC, ASSAEROPORTI E GLI AEROPORTI ITALIANI ADERISCONO ALLA FESTA DELLA MUSICA 2025 – Assaeroporti informa: “Il prossimo 21 giugno la Musica sarà protagonista negli aeroporti italiani. In 10 scali nazionali tra quelli associati ad Assaeroporti, i passeggeri e il personale aeroportuale saranno accolti da eventi, iniziative ed esibizioni musicali. In particolare, per la 31a edizione della Festa della Musica, gli scali coinvolti saranno quelli di: Alghero, Bergamo, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Olbia, Torino, Trapani e Trieste. Il repertorio musicale spazierà tra i vari generi, integrando le diverse espressioni della musica, da quella classica al jazz, dall’opera alle colonne sonore, dal pop al gospel, fino alla canzone popolare e d’autore. Ulteriori aggiornamenti sugli eventi negli aeroporti italiani saranno disponibili nei prossimi giorni sul portale della Festa della Musica, www.festadellamusicaitalia.it. Assaeroporti, main partner della manifestazione insieme ad Enac dal 2017, augura a tutti buon divertimento e di volare sulle note della Musica”.

LOCKHEED MARTIN: PARTNERSHIP TRA DERCO E NIPPI – Derco, una sussidiaria di Lockheed Martin con 45 anni di esperienza nel supporto aereo, e NIPPI Corporation, azienda leader giapponese nel settore aerospaziale e della difesa, hanno annunciato una partnership per fornire supporto logistico e tecnico completo alla flotta di C-130 Hercules della Japan Air Self-Defense Force. “Derco vanta una lunga collaborazione con NIPPI, iniziata con il supporto congiunto alla flotta C-130R gestita dalla Japan Maritime Self-Defense Force”, afferma Kathy Medalle, Derco’s president and general manager. “La nostra continua collaborazione testimonia la capacità di Derco di comprendere le soluzioni di supporto strategicamente personalizzate e all’avanguardia nel settore, che rispondono direttamente alle esigenze dei nostri clienti, e siamo grati di rafforzare la nostra alleanza con NIPPI a supporto dei velivoli C-130H della Japan Air Self-Defense Force”. Lockheed Martin è presente in Giappone da oltre 70 anni.

LOCKHEED MARTIN E KAI ESPANDONO LA PORO COLLABORAZIONE – Lockheed Martin e Korea Aerospace Industries (KAI) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) al Paris Air Show 2025, per ampliare la loro attuale collaborazione sugli air systems, per includere rotorcraft manufacturing and next-generation platform development, space systems, crewed-uncrewed teaming, uncrewed aerial vehicles, training devices and sustainment. Il protocollo d’intesa, firmato dal Chief Operating Officer di Lockheed Martin, Frank St. John, e dal Presidente e CEO di Korea Aerospace Industries, Goo-young Kang, si basa su una partnership duratura che dura da oltre 30 anni, iniziata con la produzione su licenza dell’F-16 e che si è estesa fino a includere l’addestratore supersonico avanzato T-50, il velivolo d’attacco leggero FA-50, il caccia multiruolo KF-21 e il supporto logistico. “L’estensione della nostra collaborazione con KAI riflette il nostro impegno a promuovere la sicurezza globale”, ha dichiarato Frank St. John, Chief Operating Officer, Lockheed Martin. “Combinando le migliori competenze, esperienze e tecnologie degli Stati Uniti e della Corea, puntiamo a incrementare la capacità produttiva, sostenere l’occupazione e generare benefici economici in entrambi i Paesi”.

LOCKHEED MARTIN SVELA GLI INCREMENTI PRESTAZIONALI DEL C-130J SUPER HERCULES – Lockheed Martin continua a rivoluzionare il futuro del trasporto aereo tattico con il C-130J Super Hercules e oggi ha annunciato un’importante svolta negli wing structure testing che ha ampiamente superato le aspettative, convalidando l’extended wing life del C-130J e la structural superiority del center wing box. Dopo un rigoroso programma di test, la struttura alare del C-130J ha dimostrato di offrire una durata di quasi il 40% superiore rispetto alle stime iniziali e quasi il doppio della durata di progettazione specifica. Il risultato del test ha dimostrato un significativo prolungamento della vita operativa dell’ala, da una stima di 90.000 ore di volo equivalenti a una previsione di 122.500 ore di volo equivalenti, consolidando la posizione del C-130J come l’aereo da trasporto tattico più capace e affidabile al mondo e convalidando la resistenza del velivolo a operare in ambienti operativi impegnativi anche in futuro. Nel 2009, Lockheed Martin ha integrato un Enhanced Service Life (ESL) center wing box in tutti i nuovi C-130J di produzione per prolungare la vita operativa del velivolo. L’ESL wingè stata progettata per prolungare la vita operativa di un velivolo di oltre il doppio rispetto alle 45.000 ore di volo equivalenti dell’ala originale, estendendo potenzialmente la vita utile del Super Hercules di decenni. “Con questo risultato rivoluzionario, stiamo ridefinendo i limiti di ciò che è possibile per il C-130J Super Hercules”, ha dichiarato Rod McLean, vice president and general manager of the Air Mobility & Maritime Missions line of business at Lockheed Martin Aeronautics.

DELTA INAUGURA IL VOLO DA SALT LAKE CITY A SEOUL INCHEON – Delta informa: “Delta Air Lines ha segnato un traguardo storico con il lancio del suo volo inaugurale diretto da Salt Lake City (SLC) a Seoul-Incheon (ICN), aprendo una nuova porta d’accesso tra l’Ovest americano e l’Asia. Con una parte considerevole della popolazione ora a un solo scalo da Salt Lake City, questa rotta rappresenta una svolta sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Sviluppato in collaborazione con Korean Air, il nuovo servizio migliora l’accesso alle destinazioni in tutta l’Asia e sottolinea l’impegno di Delta nell’espansione della connettività transpacifica”. Jeff Moomaw, Vice President – Asia Pacific, ha sottolineato: “Con il lancio di questa nuova rotta ICN-SLC, Delta offre ai clienti in Asia un accesso ancora maggiore alla nostra rete globale in crescita. Grazie alla nostra solida partnership joint venture con Korean Air, la maggior parte delle destinazioni statunitensi è ora facilmente raggiungibile da Seoul con un servizio diretto o con un solo scalo”.

BOMBARDIER: STATEMENT SULL’S&P GLOBAL RATING – Dichiarazione di Bart Demosky, Executive Vice President and CFO, Bombardier, sull’S&P Global Ratings Upgrade da B+ a BB-: “Bombardier è orgogliosa che S&P Global Ratings abbia migliorato il rating creditizio dell’azienda da B+ a BB-, con outlook stabile. Questo miglioramento sottolinea la solida performance finanziaria e la gestione strategica di Bombardier, riflettendo la nostra solida esecuzione in tutti i segmenti di business, gli efficaci sforzi di deleveraging e l’aumento della liquidità. Negli ultimi anni, Bombardier ha mantenuto una traiettoria finanziaria positiva e una disciplina incrollabile, che hanno portato a costanti upgrade del merito creditizio. Abbiamo costantemente raggiunto i nostri obiettivi e fatto crescere l’azienda in linea con il nostro piano. Ora guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli di avere solide basi finanziarie, un solido portafoglio ordini che fornisce visibilità sulle consegne future, una diversificazione attraverso la crescita delle attività nei settori Servizi e Difesa, nonché un portafoglio prodotti leader di mercato che continua a registrare una forte domanda. I nostri risultati positivi riflettono la nostra attenzione a ciò che controlliamo e al rispetto degli impegni. Continueremo a diversificare i nostri flussi di entrate, ad aumentare i nostri profitti e a investire con un’ottica di ritorno sul capitale. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai membri del nostro team, la cui dedizione e passione sono state determinanti nel dare vita al nostro piano per garantire la crescita sostenibile e la stabilità di Bombardier”.