LATAM Airlines premiata agli Skytrax World Airline Awards come la migliore compagnia aerea del Sud America

Quest’anno si è svolta a Parigi la 26°edizione degli Skytrax World Airline Awards, conosciuti come gli “Oscar del settore aeronautico”, dove ogni anno passeggeri provenienti da tutto il mondo partecipano al più grande sondaggio sulla soddisfazione delle compagnie aeree.

Ancora una volta, dopo i voti di oltre 22 milioni di persone di 100 nazionalità diverse, LATAM è stata premiata in due categorie: Miglior Compagnia Aerea del Sud America, per il sesto anno consecutivo, e Miglior Staff di Compagnia Aerea del Sud America, per il quarto anno consecutivo.

“Il riconoscimento dei miglioramenti nell’esperienza LATAM da parte dei nostri clienti è per noi motivo di grande orgoglio. Questo risultato rafforza la fiducia dei nostri passeggeri e celebra la dedizione di tutti i membri del nostro staff che, con cura e impegno, elevano lo standard di ogni viaggio. Continuiamo a perfezionare l’esperienza di volo con un’eccellenza crescente e un impegno costante”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

“Tra gli aspetti più apprezzati, che hanno portato LATAM a ricevere questi premi, spiccano le nuove cabine Premium Business – dotate di porte scorrevoli, uniche in Sud America, sedili full flat e schermi HD da 18 pollici; le cabine Premium Economy, che prevedono il posto centrale bloccato e più spazio a disposizione, un servizio a bordo di livello e priority line in aeroporto.

Anche la connessione internet ha giocato un ruolo fondamentale grazie al Wi-Fi a bordo disponibile su quasi il 90% degli aerei narrow body in Cile e sul 100% dello stesso modello in Brasile. LATAM si è distinta anche per la superlativa proposta gastronomica, che vede la collaborazione di chef del Brasile e del Perù, nell’ambito del programma “Flavors That Transport””, conclude LATAM.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)