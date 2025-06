Cathay Pacific nominata tra le tre migliori compagnie aeree al mondo e vincitrice di due premi agli Skytrax World Airline Awards 2025

Cathay Pacific informa: “Cathay Pacific è orgogliosa di essere stata riconosciuta tra le tre migliori compagnie aeree al mondo nei prestigiosi Skytrax World Airline Awards 2025. Oltre a ottenere questa importante posizione in classifica, la compagnia ha ricevuto due premi importanti: Migliore Compagnia Aerea per l’Economy Class per il secondo anno consecutivo e Miglior Intrattenimento a Bordo per la seconda volta negli ultimi tre anni”.

Il Chief Executive Officer, Ronald Lam, ha dichiarato: “Essere votati tra le prime tre compagnie aeree del mondo, con un salto di due posizioni rispetto all’anno scorso, e nuovamente al primo posto per l’Economy Class e l’intrattenimento a bordo, è estremamente gratificante. Questi riconoscimenti evidenziano il nostro impegno costante nel fornire un servizio eccezionale e nel migliorare l’esperienza dei clienti in ogni fase del loro viaggio.

Siamo grati per l’incredibile supporto dei nostri clienti e per la dedizione di tutto il nostro personale Cathay. Questi premi ci ispirano e ci motivano a continuare a migliorare per diventare uno dei brand di servizi più prestigiosi al mondo”.

“Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer, ha rappresentato Cathay Pacific alla cerimonia di premiazione degli Skytrax World Airline Awards a Parigi per ricevere i premi.

Il Gruppo Cathay sta investendo oltre HK$100 miliardi per migliorare l’esperienza dei clienti e rafforzare il ruolo di Hong Kong come hub internazionale dell’aviazione. Gli investimenti includono aeromobili all’avanguardia, cabine e lounge completamente rinnovate, oltre a innovazioni digitali.

Nel corso dell’ultimo anno, Cathay Pacific ha continuato a migliorare l’esperienza a bordo, introducendo – lo scorso ottobre – la nuova Aria Suite in Business Class, la nuova Premium Economy e le cabine Economy rinnovate sugli aeromobili Boeing 777-300ER. Queste nuove cabine sono attualmente disponibili su voli selezionati tra Hong Kong e Londra, Sydney e Vancouver, con ulteriori rotte in arrivo.

La compagnia ha inoltre avviato collaborazioni con ristoranti stellati Michelin per offrire menù curati su voli selezionati in partenza da Hong Kong. Tra questi, piatti francesi rivisitati dal ristorante Louise, cucina cantonese d’alta gamma da Duddell’s per la First Class e la Business Class, e raffinate proposte tradizionali con Yat Tung Heen per la Premium Economy ed Economy.

A terra, Cathay Pacific sta portando avanti un importante piano di rinnovamento delle sue lounge a Hong Kong e all’estero. Il mese scorso è stata riaperta con un nuovo look la lounge The Bridge all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong. Nei prossimi anni, sono previste nuove lounge a Hong Kong, Pechino e, per la prima volta, anche a New York”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)