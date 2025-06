Wizz Air rafforza i collegamenti tra Italia e Romania

Wizz Air annuncia l’avvio di tre nuove rotte dall’Italia verso Suceava (SCV), nel nord-est della Romania. A partire da dicembre 2025, sarà infatti possibile volare tutto l’anno verso la città romena direttamente da Venezia (VCE), Bergamo (BGY) e Bologna (BLQ).

“I voli da Bergamo a Suceava saranno operati quattro volte a settimana – il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con prima partenza il 15 dicembre 2025. Le tratte Venezia – Suceava e Bologna – Suceava prenderanno il via dal 16 dicembre 2025, entrambe con frequenza trisettimanale – il martedì, giovedì e sabato. Tutte le rotte saranno servite con moderni Airbus A321neo e i biglietti per tutti questi nuovi collegamenti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Con l’avvio di queste nuove rotte, Wizz Air si conferma il principale vettore di connessione tra Italia e Romania, con 41 rotte all’attivo dal Bel Paese verso il territorio romeno, a cui si aggiungeranno dal prossimo dicembre questi 3 nuovi collegamenti.

Queste tratte rappresentano un’opzione di viaggio accessibile in linea con il programma Customer First Compass di Wizz Air. Attraverso questo piano strategico, la compagnia sta investendo 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per evolversi secondo le esigenze dei clienti, offrendo tariffe basse, maggiore flessibilità, un’esperienza senza interruzioni e un servizio dedicato in ogni fase del viaggio”, afferma Wizz Air.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’introduzione di queste tre nuove rotte dirette per Suceava, che confermano il nostro impegno nell’ampliare la connettività tra l’Italia e la Romania e offrire nuove opzioni di viaggio sempre più accessibili e di valore”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Grazie alla nostra flotta moderna ed efficiente, possiamo offrire viaggi sicuri e convenienti a un numero sempre maggiore di passeggeri lungo tutto l’anno, incrementando non solo il turismo ma anche l’economia di entrambi i territori”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)