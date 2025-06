Air Canada nominata Best Airline in North America agli Skytrax World Airline Awards 2025

Air Canada è stata nominata Best Airline in North America agli Skytrax World Airline Awards 2025. Presentati al Paris Air Show, i premi Skytrax, basati su sondaggi sulla soddisfazione dei clienti condotti su circa 22 milioni di viaggiatori in tutto il mondo, hanno inoltre premiato la Toronto Air Canada Signature Suite come World’s Best Business Class Lounge Dining per il secondo anno consecutivo, e i suoi assistenti di volo come Best Cabin Crew in Canada and North America. Air Canada si è aggiudicata anche altri riconoscimenti come Best Low-Cost Airline in Canada per la sua Rouge subsidiary, Most Family Friendly Airline in North America, Best Premium Economy Class Onboard Catering in North America, Best Business Class Onboard Catering in North America, Best Business Class Lounge in North America.

“Siamo estremamente orgogliosi che Air Canada sia stata nominata Best Airline in North America agli Skytrax World Airline Awards 2025. Ringrazio i nostri clienti, coloro che conoscono meglio i nostri prodotti e servizi, per aver votato per noi e per la loro fedeltà nello scegliere di volare con Air Canada. Mi congratulo con i nostri 40.000 dipendenti in tutto il mondo, che sono i veri vincitori di questo premio, e li ringrazio per la loro professionalità nel prendersi cura dei nostri clienti e trasportarli in sicurezza con un’ospitalità calorosa. Sono lieto, ma non sorpreso, di vedere il loro lavoro, volto a migliorare l’esperienza del cliente, riconosciuto a livello globale”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “In Nord America, siamo la compagnia di bandiera canadese e competiamo con successo con le compagnie aeree più grandi e migliori del mondo, il che rende questo premio molto significativo. Ma, mentre oggi festeggiamo, non ci arrendiamo. Il nostro impegno è quello di crescere ancora di più – attraverso nuovi prodotti, servizi e offrendo con cura e classe esperienze positive ai clienti, condividendo il meglio del Canada con il mondo intero – per continuare a guadagnarci la fedeltà dei nostri clienti nel lungo termine. Siamo anche molto orgogliosi dei premi assegnati ai nostri assistenti di volo come Best Cabin Crew in Canada and North America. Questi riconoscimenti riconoscono l’impegno quotidiano dei nostri equipaggi per trattare i nostri clienti con cura e classe”.

“Questi premi celebrano la leadership di Air Canada nel settore e il successo della compagnia aerea nel migliorare tutti gli aspetti dell’esperienza di viaggio, come votato dai clienti. I recenti aggiornamenti di prodotti e servizi includono l’introduzione di un Wi-Fi veloce e gratuito, un’app rivista con più funzionalità, snack e bevande gratuiti a bordo, maggiori contenuti sul suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo, lounge nuove e rinnovate, procedure aeroportuali semplificate, un pluripremiato programma fedeltà e opzioni di viaggio intermodali, tutto su un unico biglietto”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)