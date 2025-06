Qatar Airways, Barzan Holdings e Satys Aerospace collaborano per realizzare in Qatar la prima Widebody Aircraft Painting Facility di Satys nella regione

Qatar Airways ha annunciato la firma di un accordo strategico con Barzan Holdings e Satys Aerospace, specialista globale in soluzioni di verniciatura e trattamento delle superfici per aeromobili, per la realizzazione di una pionieristica widebody aircraft painting facility presso la Dukhan Air Base.

“Questa importante collaborazione fa parte di una partnership a lungo termine tra Qatar Airways, Barzan Holdings e Satys, volta a migliorare l’ecosistema aeronautico del Qatar attraverso lo sviluppo di competenze nazionali, il trasferimento tecnologico e l’innovazione. Il nuovo impianto in Qatar sarà la prima widebody Satys paint facility nella regione ad essere dotato di tecnologia digitale di ultima generazione.

Progettato per ospitare velivoli commerciali, VIP e militari, il progetto includerà due impianti di verniciatura widebody, tra cui un hangar multifunzionale per attività di manutenzione leggera. La nuova struttura fungerà da hub regionale per gli operatori aerei del Medio Oriente e del subcontinente indiano, offrendo accesso a servizi di verniciatura specializzati che riducono i tempi di permanenza a terra degli aeromobili, eliminando la necessità di trasportarli all’estero per cambi di livrea o riverniciature”, afferma Qatar Airways.

“La tecnologia digitale all’avanguardia, con progetti futuri per la verniciatura robotizzata automatica, sfrutta sistemi di verniciatura ecocompatibili, tra cui cabine a risparmio energetico e controlli di gestione dei rifiuti.

La struttura consentirà inoltre operazioni a duplice uso, supportando le esigenze dell’aviazione civile e della difesa, soddisfacendo le rispettive specifiche tecniche e di sicurezza, in piena linea con la strategia del Qatar di localizzare servizi ad alto valore aggiunto e promuovere le competenze aerospaziali locali.

Questa iniziativa riflette l’impegno condiviso di Qatar Airways e Barzan Holdings a sostenere la Qatar National Vision 2030 attraverso lo sviluppo di capacità industriali di alto valore, la creazione di posti di lavoro qualificati e la promozione del Qatar come leader globale nella tecnologia e nei servizi per l’aviazione”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questa partnership fornisce un’infrastruttura aeronautica strategica al servizio delle nostre ambizioni nazionali e regionali. Insieme a Barzan Holdings e Satys, stiamo introducendo tecnologie innovative sviluppando competenze locali che definiranno il futuro del settore aerospaziale del Qatar. Questa struttura riflette il nostro impegno per l’eccellenza, l’innovazione e la valorizzazione dei talenti qatarioti”.

Il Barzan Holdings Group Chief Executive Officer, Eng. Mohammed Bader AlSadah, ha dichiarato: “Questo accordo strategico riflette il nostro impegno a promuovere le capacità aerospaziali e di difesa del Qatar attraverso partnership significative e orientate al futuro. Lo sviluppo di un impianto di verniciatura aeronautico unico nel suo genere, in collaborazione con Qatar Airways e Satys, posizionerà il Qatar come centro di eccellenza regionale, soddisfacendo al contempo le esigenze dell’aviazione militare e civile. Rafforza inoltre il nostro impegno nel supportare l’industria locale, nello sviluppo di competenze specialistiche e nel supporto agli obiettivi più ampi della Qatar National Vision 2030”.

Il Satys Aerospace Chief Executive Officer, Christophe Cador, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della partnership avviata nel 2021 e continuiamo a impegnarci per offrire il meglio a Barzan Holdings e Qatar Airways. Insieme, continueremo a impegnarci per raggiungere l’eccellenza in termini di qualità, innovazione e tempi di consegna”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)