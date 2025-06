Embraer celebra le 600.000 ore di volo dell’A-29 Super Tucano

Embraer informa: “Embraer celebra, durante il Paris Air Show, un altro importante traguardo nella storia dell’A-29 Super Tucano, scelto da 22 forze aeree in tutto il mondo. La flotta di aerei in servizio ha raggiunto le 600.000 ore di volo”.

“È un privilegio condividere questo traguardo chiave nella traiettoria di successo del velivolo leader nella sua categoria. L’A-29 Super Tucano è l’unico light attack, armed reconnaissance, and advanced training turboprop aircraft in produzione, con prestazioni comprovate in tutto il mondo”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Per le forze aeree che cercano un velivolo flessibile, collaudato e conveniente, l’A-29 Super Tucano è la scelta migliore. L’A-29 offre un’ampia gamma di missioni, come Advanced Pilot Training, CAS, Air Patrol, Air Interdiction, JTAC Training, Armed ISR, Border Surveillance, Reconnaissance and Air Escort.

Acquisito di recente dal Portogallo, l’A-29N Super Tucano, una variante interoperabile NATO (North Atlantic Treaty Organization), dimostra la versatilità e l’adattabilità della piattaforma. Dotato di avionica avanzata, sistemi di comunicazione specializzati e capacità migliorate, il velivolo è progettato per soddisfare i requisiti NATO più rigorosi”, conclud Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)