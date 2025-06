Bombardier inizia le consegne di tre Challenger 3500 ad Aloula Aviation

Bombardier annuncia l’inizio delle consegne di tre Challenger 3500 alla compagnia aerea Aloula Aviation con sede in Arabia Saudita.

“Aloula Aviation riceverà il primo Challenger 3500 registrato in Arabia Saudita. L’aereo è stato scelto per la sua cabina spaziosa, l’autonomia e la rinomata affidabilità, che lo rendono un’aggiunta ponderata alla flotta di Aloula Aviation“. afferma Bombardier.

“Il business jet market in Medio Oriente è fiorente e stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda di super midsize aircraft, in particolare per i viaggi all’interno della regione e verso l’Europa. In qualità di leader indiscusso di mercato in questo segmento, il Challenger 3500 è perfettamente posizionato per soddisfare le esigenze di clienti come Aloula Aviation, nonché della nostra crescente base clienti in Arabia Saudita e nel Medio Oriente in generale”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Bombardier e Aloula Aviation condividono un impegno incrollabile per l’eccellenza e il Challenger 3500 supererà le loro aspettative su ogni fronte. Mentre l’Arabia Saudita prosegue il suo audace percorso delineato nel piano Vision 2030, siamo orgogliosi di supportare Aloula Aviation con questa significativa aggiunta alla sua flotta e al crescente hub aeronautico della regione”.

“Il Challenger 3500 rappresenta l’apice dell’innovazione, del comfort e delle prestazioni, in perfetta linea con il nostro impegno a offrire la migliore esperienza di viaggio”, ha commentato Khalid Hassan Alnatour, Chief Executive Officer, Aloula Aviation. “Mentre iniziamo la consegna dei tre Challenger 3500 che entreranno a far parte della nostra flotta, non vediamo l’ora di scoprire le numerose opportunità che questi jet porteranno alle nostre operazioni”.

“Il Bombardier Challenger 3500 è rinomato per la sua straordinaria combinazione di velocità, autonomia e comfort, offrendo la cabina più ampia della sua categoria. Dall’Arabia Saudita, può completare senza problemi voli non-stop verso destinazioni come Parigi, Ginevra e Nuova Delhi, dimostrando ulteriormente le sue straordinarie capacità. Il Challenger 3500 offre un’affidabilità leader del settore e la capacità di operare in ambienti diversi e difficili, rendendolo la scelta perfetta per la regione”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)