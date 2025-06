Gulf Air estende il CFM LEAP-1A services agreement

Gulf Air e CFM International hanno esteso il long-term CFM LEAP-1A services agreement della compagnia aerea, che copre 29 aeromobili della famiglia Airbus A320neo.

“L’accordo, che include anche l’acquisto di additional spare engines, prevede una gamma completa di servizi, da engine maintenance, repair and overhaul (MRO) a spare parts.

Gulf Air attualmente opera otto aeromobili A320ceo Family con motori CFM56-5B e venti aeromobili A320neo Family con motori LEAP-1A, con altri nove aeromobili A320neo Family ancora in ordine”, afferma CFM Inernational.

“Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con CFM, che è stata un partner chiave per la nostra crescita fin dalle nostre prime operazioni con motori CFM negli anni ’90”, ha dichiarato il Dr. Jeffrey Goh, Chief Executive Officer of Gulf Air Group. “Questo accordo ci consentirà di garantire la capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per la nostra flotta e di mantenere la nostra crescita”.

“È un onore estendere il nostro rapporto con Gulf Air, membro di lunga data della famiglia CFM”, ha dichiarato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Con questo accordo, continueremo a fornire a Gulf Air i migliori standard di CFM in termini di supporto, affidabilità e utilizzo per la sua LEAP fleet”.

“CFM si affida a un ampio open MRO ecosystem per supportare la flotta LEAP in tutto il mondo, che include GE Aerospace and Safran Aircraft Engines shops, CFM Premier MRO providers e altre third-party MRO facilities.

I motori CFM LEAP hanno registrato la crescita più rapida nella storia dell’aviazione commerciale, con 4.000 aeromobili in soli nove anni. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites consentono di realizzare motori con una fuel efficiency del 15% superiore e con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 della generazione precedente. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem con decine di shops in tutto il mondo, i motori LEAP offrono elevata affidabilità e consentono un elevata asset utilization per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

