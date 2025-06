News Brevi – 19.06.2025

55° PARIS AIR SHOW: TERZA GIORNATA DI VISITE E INCONTRI DEI VERTICI ENAC – Terza giornata del 55° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio Parigi – Le Bourget: i vertici Enac hanno proseguito gli incontri con i rappresentanti dell’industria e le visite ai padiglioni delle importanti realtà aerospaziali presenti all’Air Show. In mattinata, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il DG Alexander D’Orsogna e il Vice DG Fabio Nicolai si sono incontrati con Liam Benham, Presidente EU, NATO & Government Affairs Europe Boeing International. A seguire, insieme al CEO Archer Adam Goldstein, sono stati accompagnati alla visita del velivolo Archer, durante la quale sono stati illustrati i progetti dell’azienda, che mira a implementare air taxi elettrici per spostamenti urbani rapidi, sicuri e sostenibili. Il vertice dell’Ente è stato ricevuto, inoltre, dal Presidente & CEO Radia Italy Giuseppe Giordo presso lo stand di RADIA, che sta sviluppando Wind Runner, l’aereo cargo più grande al mondo, per poi visitare gli stand italiani della Campania e della Puglia. Il Presidente Di Palma, il DG D’Orsogna e il Vice DG Nicolai hanno visitato l’area di Leonardo con Dario Marfè, Aircraft Business Unit Managing Director di Leonardo S.p.A., provando l’esperienza immersiva presso il padiglione. Passaggio, in conclusione, presso Airbus, dove i vertici Enac sono stati ricevuti da Françoise Crosnier, Head of Airline Marketing Europe, e da Johan Pelissier, President Region Europe. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Essere qui è un’occasione di grande valore. Questo osservatorio privilegiato sull’ecosistema aerospaziale a livello globale dà prova dell’avanguardia tecnica raggiunta del settore e dell’elevata competitività della nostra industria nazionale”.

ETHIOPIAN AIRLINES RICONOSCIUTA AGLI SKYTRAX 2025 – Ethiopian Airlines è stata nominata ancora una volta Miglior Compagnia Aerea in Africa agli SKYTRAX in occasione dei World Airline Awards 2025. Si tratta dell’ottavo anno consecutivo in cui il vettore ottiene questo prestigioso riconoscimento internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta durante l’International Paris Air Show presso l’aeroporto di Le Bourget, un evento che celebra l’eccellenza del trasporto aereo a livello globale, valorizzando i risultati in termini di servizio, innovazione e soddisfazione del cliente. Oltre al riconoscimento come Miglior Compagnia Aerea in Africa, Ethiopian Airlines ha ricevuto ulteriori importanti premi: Miglior Economy Class in Africa; Miglior Business Class in Africa; Miglior Catering a bordo della Business Class. Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo profondamente onorati di essere stati riconosciuti ancora una volta come Miglior Compagnia Aerea in Africa agli SKYTRAX. Questo risultato testimonia la dedizione e professionalità dell’intera famiglia Ethiopian Airlines. Ma è anche il riflesso della fiducia e della fedeltà dei nostri stimati passeggeri in tutto il mondo. Continueremo a impegnarci per offrire un servizio eccezionale e connettere il continente africano con il resto del mondo”.

AIRLINK PREVEDE DI INTRODURRE 10 EMBRAER E195-ED DI AZORRA NELLA PROPRIA FLOTTA – Airlink, la principale compagnia aerea full-service dell’Africa del sud, prevede di noleggiare 10 nuovi aeromobili passeggeri Embraer E195-E2 bimotore da Azorra, società con sede a Fort Lauderdale specializzata in leasing, finanziamento e gestione di asset. Secondo i termini di un accordo che sarà finalizzato a breve, Airlink amplierà la propria flotta attuale, composta da 68 aeromobili, con i nuovi E2, le cui consegne dagli stabilimenti Embraer in Brasile sono previste a partire da quest’anno fino al 2027. Airlink opera con aeromobili Embraer dal 2001. I nuovi aerei, da 136 e 124 posti, dovrebbero garantire un risparmio di carburante fino al 29% rispetto ai modelli E195 di generazione precedente attualmente in uso da Airlink. Questo migliorerà l’efficienza economica della compagnia e ridurrà le emissioni su tutto il suo programma e network, che copre 45 destinazioni in 15 paesi, inclusa l’Isola di Sant’Elena nell’Atlantico meridionale e il Madagascar. L’introduzione dei modelli E2, dotati di motori GTF di Pratt & Whitney e con in media il 33% di posti in più rispetto agli attuali E190 di Airlink, consentirà alla compagnia di ottenere costi unitari più bassi sulle rotte ad alta domanda. Grazie alla maggiore autonomia, Airlink potrà inoltre espandere il proprio network, offrendo il suo servizio efficiente, affidabile e confortevole a nuove destinazioni nell’Africa sub-sahariana.

EMIRATES E ATP RINNOVANO LA LORO PARTNERSHIP – Emirates e l’ATP hanno rinnovato la loro iconica partnership globale, con la compagnia aerea che manterrà il ruolo di Premier Partner and Official Airline of the ATP Tour fino al 2030. Unendo le forze per la prima volta nel 2013, Emirates e l’ATP hanno costruito una delle partnership più longeve e riconoscibili nel tennis professionistico. Grazie al rinnovo, Emirates continuerà a mettere in mostra la sua ospitalità premium in quasi 60 tornei ATP in sei continenti ogni stagione. Il marchio distintivo della compagnia aerea rimarrà un elemento distintivo dell’esperienza visiva per milioni di tifosi in tutto il mondo. Emirates continuerà inoltre a ricevere importanti diritti di marketing e una visibilità di alto valore per il marchio durante tutta la stagione, mantenendo una delle più ampie presenze nel tennis. Dal 2026, Emirates amplierà ulteriormente la presenza del suo marchio diventando il primo umpire sleeve patch partner. L’iniziativa si basa sull’orgogliosa associazione di Emirates con l’arbitraggio sportivo attraverso le sue principali sponsorizzazioni, tra cui NBA, ICC, World Rugby, EPCR e SailGP. Boutros Boutros, Emirates Executive Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand, ha dichiarato: “La crescente influenza e portata internazionale dell’ATP Tour crea una piattaforma eccezionale per Emirates per entrare in contatto con gli appassionati di tennis di tutto il mondo e costruire un’associazione coerente e autentica con lo sport. Attraverso un’ospitalità eccezionale e attivazioni strategiche sul campo nei tornei più prestigiosi del mondo, stiamo rafforzando il coinvolgimento con la nostra fedele base di clienti per rimanere al primo posto nella loro mente. Ci impegniamo a collaborare a stretto contatto con l’ATP e a sfruttare ulteriormente questa partnership mentre continuiamo a espandere la presenza globale di Emirates nel tennis”. Oltre all’ATP Tour, Emirates è orgoglioso sponsor di tutti e quattro i tornei di tennis del Grande Slam: l’Australian Open, il Roland-Garros, Wimbledon e l’US Open.

QATAR AIRWAYS COLLABORA CON IMG PER IL LANCIO DI SPORT 24 TRAMITE STARLINK – Qatar Airways ha stretto una partnership con IMG, un’agenzia leader mondiale di marketing sportivo, per lanciare un’esperienza di streaming sportivo in volo di nuova generazione, disponibile esclusivamente sugli aeromobili della compagnia aerea connessi a Starlink. Per la prima volta, i passeggeri potranno godere della copertura in alta definizione di Sport 24 e Sport 24 Extra, i canali sportivi live premium di IMG per il settore aereo e crocieristico, tramite un web player dedicato sui propri dispositivi elettronici personali, assicurandosi di non perdere mai un momento dell’azione a 35.000 piedi di quota. Consolidando la sua posizione di leader nell’innovazione digitale del settore, Qatar Airways è la prima compagnia aerea globale a offrire Sport 24 come esperienza integrata di streaming sportivo in diretta, grazie alla connessione internet ad alta velocità di Starlink. Grazie all’accesso senza interruzioni a bordo tramite cellulare, tablet e laptop, i passeggeri possono ora seguire in diretta i più grandi eventi sportivi del mondo, dalla UEFA Champions League alla Formula 1® e molto altro. L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “La nostra partnership con IMG segna un ulteriore passo avanti nella ridefinizione dell’esperienza di volo. Come prima compagnia aerea globale a introdurre la connettività ad alta velocità di Starlink combinata con lo streaming sportivo in diretta, siamo orgogliosi di avvicinare i passeggeri ai momenti sportivi più importanti, ovunque si trovino nel mondo. Dagli appassionati di calcio agli appassionati di tennis, questa nuova offerta garantisce ai nostri ospiti di non perdere nemmeno un secondo dell’azione a 35.000 piedi di altezza”. Qatar Airways è attualmente l’unica compagnia aerea nella regione MENA e una delle poche a livello globale a offrire la connessione Internet più veloce nei cieli, con velocità di banda larga paragonabili a quelle di casa, sia sulla sua flotta di Boeing 777 che di Airbus A350. A giugno 2025, la compagnia aerea ha completato oltre 12.000 voli Starlink con l’intera flotta di Boeing 777-300ER completamente equipaggiata. I passeggeri dei voli Starlink possono accedere al web player di Sport 24 semplicemente scansionando un codice QR a bordo e godere di un accesso senza interruzioni all’offerta di contenuti premium di IMG, gli unici canali sportivi in diretta attualmente disponibili sulle compagnie aeree commerciali.

EMIRATES: DIETRO LE QUINTE DI ICE – Emirates informa: “Emirates ha lanciato un nuovo video innovativo per Ice che mette in risalto la varietà di contenuti che i 54 milioni di clienti Emirates possono godere nella più grande mediateca al mondo nei cieli. Emirates invita i lettori a scoprire il dietro le quinte del processo di fornitura del miglior intrattenimento in volo a livello globale. Film, serie TV, podcast, corsi di lingua, documentari, animazioni e persino sport e notizie in diretta a 40.000 piedi di altezza: Emirates ha tutto ciò che serve. Con ben 6.500 canali di contenuti di alta qualità e di grande successo, ice è di gran lunga il più grande catalogo di intrattenimento nei cieli al mondo. L’enorme quantità di contenuti acquisiti rende Emirates il più grande licenziatario globale di contenuti nei cieli. HBO Max, Disney+, Paramount+, Food Network, CBeebies, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals, Shahid, BBC Earth, Animal Planet, HGTV, Nickelodeon: Emirates si “abbona” a tutto, così puoi guardare tutti i tuoi contenuti preferiti mentre viaggi. Il catalogo di Emirates è vasto, ma il team dietro le quinte investe molto tempo nella ricerca di contenuti disponibili in tutto il mondo che i clienti potrebbero apprezzare. I film più recenti o popolari vengono posizionati in cima allo schermo, nelle prime posizioni. Per offrire un’esperienza di intrattenimento di alto livello, Emirates si impegna a fondo per curare raccolte di contenuti per i clienti, proponendo film, serie TV e documentari più di nicchia e spesso molto apprezzati. Il team di Ice di Emirates si impegna inoltre a garantire che ogni contenuto a bordo rispetti gli obiettivi di Emirates di essere una compagnia aerea a misura di famiglia. Emirates si impegna a garantire che su Ice vengano presentate versioni appropriate dei film, adatte a una miriade di culture e prospettive. Ciò comporta un monitoraggio approfondito di vari sistemi di classificazione internazionali, nonché recensioni da parte del team di Ice. In particolare, per i bambini, i contenuti sono attentamente selezionati, con oltre 250 canali dedicati a bambini e famiglie, tra cui decine di programmi per bambini in età prescolare. Per ulteriori indicazioni su cosa guardare tra la vasta gamma di opzioni, Emirates pubblica ogni mese una rivista Ice, che evidenzia i migliori contenuti da non perdere, oltre a consigli su come connettersi al Wi-Fi e quali contenuti saranno disponibili a bordo. La rivista è integrata con EmiratesRED, consentendo ai clienti di consultare le offerte di vendita al dettaglio a bordo e i prodotti di tendenza durante la visione”. “I contenuti di Emirates vengono aggiornati mensilmente, in modo che anche i frequent flyer possano trovare gli ultimi successi e un’ampia gamma di opzioni. Se cerchi aggiornamenti, titoli di notizie, orari dei voli, tutte queste informazioni sono disponibili su Ice. La funzionalità airshow in volo invita i clienti a seguire l’avanzamento del loro volo su una mappa in movimento e a vedere il mondo da 40.000 piedi di altezza attraverso telecamere esterne. Il nuovo Emirates A350 ha introdotto la prima versione di nuova generazione del sistema di intrattenimento in volo Ice, con una serie di funzionalità innovative progettate per migliorare l’esperienza del cliente”, conclude Emirates.

QATAR AIRWAYS COLLABORA CON YANNICK ALLENO PER MIGLIORARE LA SUA ESPERIENZA CULINARIA IN VOLO E A TERRA – Qatar Airways annuncia una nuova collaborazione gastronomica con l’acclamato chef francese Yannick Alléno, una delle figure culinarie più celebri al mondo. “Con 17 stelle MICHELIN in 19 ristoranti in sette paesi, lo chef Alléno porta il suo approccio visionario alla cucina moderna nell’esperienza pluripremiata della compagnia aerea, dai cieli alle sue lounge più esclusive. Questa partnership culinaria riafferma l’impegno di Qatar Airways nell’offrire ai suoi passeggeri un viaggio raffinato e multisensoriale, attraverso una ristorazione elegante, un servizio impeccabile e una narrazione ricca di cultura”, afferma Qatar Airways. Il Chief Retail and Hospitality Officer di Qatar Airways, Thabet Musleh, ha dichiarato: “In Qatar Airways, ci impegniamo costantemente per innovare e collaborare con i migliori nei loro settori. Lo chef Yannick Alléno, uno dei nomi più celebri della gastronomia mondiale, rappresenta un punto di riferimento per l’eccellenza che riflette la nostra comune passione per l’innovazione, la raffinatezza e l’arte dell’ospitalità”. Lo chef Yannick Alléno ha dichiarato: “Collaborare con Qatar Airways, la cui reputazione di eccellenza è indiscussa, è un vero onore. Insieme, abbiamo creato menu che riflettono i nostri valori condivisi e mirano a lasciare ai viaggiatori un ricordo duraturo e un momento senza tempo”. “Unendo la raffinatezza francese a influenze internazionali, i menu personalizzati curati dallo chef Alléno saranno introdotti in First Class e Business Class, e successivamente estesi ad alcune lounge premium selezionate. Questi menu sono una celebrazione dell’art de vivre, l’arte di vivere francese, e riflettono la dedizione di entrambi i marchi all’artigianato e all’ospitalità. Attraverso questa collaborazione, Qatar Airways riafferma la sua missione: elevare l’arte di vivere in alta quota. Unendo le forze con uno degli chef più innovativi del nostro tempo, la compagnia aerea trasforma la ristorazione a bordo in un’esperienza culturale e gastronomica indimenticabile. Già rinomata per le sue partnership con i migliori chef del mondo, Qatar Airways continua a ridefinire la ristorazione a bordo, stabilendo un nuovo standard per l’ospitalità e il gusto in volo”, conclude Qatar Airways.

QATAR AIRWAYS PORTA I PILOTI E I TEAM PRINCIPAL DELLA FORMULA 1® ALLA PREMIERE DI “F1® THE MOVIE” – Qatar Airways, Global Partner and Official Airline of Formula 1®, ha ospitato i piloti e i team principal di Formula 1® su un volo charter Qatar Airways dal FORMULA 1® PIRELLI CANADIAN GRAND PRIX 2025 a New York City. I team hanno avuto l’opportunità di assistere all’attesissima première del film della prossima stagione estiva: “F1® The Movie” di Apple Original Films. Il film, prodotto dalla Warner Bros. Pictures, sarà nelle sale cinematografiche internazionali dal 25 giugno 2025 e in Nord America dal 27 giugno 2025. Il volo con Boeing 777-300ER è partito dal Montréal–Trudeau International Airport (YUL) ed è arrivato al John F. Kennedy International (JFK), trasportando le stelle dello sport in vista della loro apparizione sul red carpet della première mondiale. Gli ospiti hanno potuto godere del servizio di Qatar Airways e della pluripremiata business class Qsuite. Durante tutto il viaggio, il gruppo ha potuto rimanere connesso grazie al Wi-Fi ad alta velocità di Starlink. In collaborazione con Qatar Airways, Warner Bros. Pictures, Apple Original Films e Formula 1®, la première si è tenuta al Radio City Music Hall e ha visto la partecipazione di registi, attori, artisti della colonna sonora e ospiti speciali. Girato durante diverse gare di Formula 1® delle stagioni precedenti, il marchio di Qatar Airways è presente in tutto il film, a testimonianza della crescente presenza della compagnia aerea nel mondo degli sport motoristici d’élite. In qualità di Partner Ufficiale sia del film che della sua première, Qatar Airways è orgogliosa di partecipare a questa celebrazione cinematografica globale. Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “La nostra partnership con la Formula 1® continua a essere una piattaforma straordinaria per mostrare l’impegno di Qatar Airways verso l’innovazione, l’eccellenza e le esperienze indimenticabili. Accompagnare le stelle dello sport alla première del film è stato più di un semplice viaggio, è stata una celebrazione dello sport, della narrazione e della connessione globale. In qualità di Partner Ufficiale del film e della sua première, siamo orgogliosi di dare vita al mondo della Formula 1® sia sullo schermo che in cielo”. Il 16 giugno 2025 segna anche il giorno più trafficato di Qatar Airways a New York fino ad oggi, con quattro voli in partenza da JFK, incluso il volo charter. Questo traguardo evidenzia la continua crescita della compagnia aerea negli Stati Uniti, con 11 gateway che collegano i viaggiatori a una rete globale di oltre 170 destinazioni. Più avanti nel corso dell’anno, i fan avranno un’altra possibilità di immergersi nell’azione del FORMULA 1® QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025, che si terrà il 30 novembre 2025.

SAS RAGGIUNGE OLTRE 100.000 PASSEGGERI IN UN SOLO GIORNO, QUATTRO VOLTE NEL 2025 – SAS informa: “Scandinavian Airlines ha raggiunto un nuovo traguardo nel numero di passeggeri: in quattro giorni diversi, nel 2025, oltre 100.000 viaggiatori hanno volato con SAS, il volume giornaliero più alto da novembre 2019. Oltre 100.000 persone hanno scelto SAS. In un solo giorno. Quattro volte. Con la migliore puntualità al mondo, SAS continua ad accogliere a bordo sempre più viaggiatori, che si tratti di lavoro, riunioni o vacanze tanto attese”. “Questo traguardo non è solo numerico: dimostra che i passeggeri apprezzano l’affidabilità, il servizio e il nostro impegno nel guidare la trasformazione del nostro settore per ridurne l’impatto climatico”, afferma Erik Westman, Chief Revenue Officer, SAS. “Siamo orgogliosi di essere parte integrante dei viaggi dei nostri passeggeri e, mentre ci avviamo verso un’intensa stagione estiva, continuiamo a investire nel futuro dell’aviazione, con aeromobili moderni, operazioni più intelligenti e una chiara attenzione alla sostenibilità e all’efficienza”. “La forte domanda riflette una più ampia ripresa dei viaggi in Scandinavia e oltre, con SAS che sta ampliando la sua capacità di soddisfare il crescente interesse per le destinazioni regionali e internazionali. Tra le rotte più gettonate figurano Barcellona e Atene, e il programma fedeltà EuroBonus di SAS continua a registrare un crescente coinvolgimento”, conclude SAS.

SAAB E SABENA TECHNICS FIRMANO UN ACCORDO RELATIVO AL GLOBALEYE – Saab ha firmato un accordo quadro con Sabena technics, fornitore francese di servizi di manutenzione e modifica aeronautica, relativo alle modifiche per il Saab GlobalEye Airborne Early Warning and Control (AEW&C) aircraft. L’accordo a lungo termine intende costituire la base per i futuri rapporti commerciali tra le due aziende, coprendo complesse modifiche aeronautiche e i servizi associati per GlobalEye. “Questo rafforza l’impegno di Saab a collaborare con l’industria francese, supportando al contempo l’espansione della nostra capacità di modifica per soddisfare la crescente domanda di GlobalEye. Sabena technics possiede le competenze e l’esperienza necessarie per fornire questo supporto”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics.

LA FRANCIA ANNUNCIA L’INTENZIONE DI PROCURARSI IL SAAB GLOBALEYE – Saab e la French defence procurement agency, la Direction Générale de l’Armement (DGA), hanno firmato una dichiarazione d’intenti congiunta relativa alla vendita alla Francia del Saab GlobalEye Early Warning and Control (AEW&C) aircraft, inclusi equipaggiamenti a terra, addestramento e supporto. La dichiarazione d’intenti congiunta, firmata al Paris Air Show, include l’intenzione della DGA di acquistare due velivoli GlobalEye da Saab. La dichiarazione d’intenti congiunta include anche un’opzione per la DGA di acquistare altri due velivoli. Seguirà ora la procedura di notifica finale per il completamento dell’appalto. La DGA ha dichiarato che si prevede la finalizzazione del contratto nei prossimi mesi. Le parti non hanno ancora stipulato un contratto e Saab non ha ancora ricevuto un ordine per GlobalEye dalla Francia. “Accogliamo con favore l’annuncio odierno da parte della Francia circa l’intenzione di acquisire GlobalEye, che migliorerà la consapevolezza situazionale e il rilevamento delle minacce delle Forze Armate francesi nei domini aereo, terrestre e marittimo. La nostra soluzione consentirà alla Francia di mantenere il pieno controllo sovrano della sua capacità di allerta precoce e controllo aereo”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

SNC E LUFTHANSA TECHNIK DEFENSE SIGLANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA – SNC, Global aerospace and national security company e Lufthansa Technik AG, fornitore leader di servizi tecnici aeronautici per programmi civili e militari, hanno annunciato una partnership strategica volta a potenziare le loro capacità congiunte nel mercato aerospaziale globale. L’accordo, firmato durante il Paris Air Show, segna un significativo passo avanti nella collaborazione a supporto dei clienti dei settori difesa e aerospaziale in tutto il mondo. Questa partnership strategica consentirà a SNC e alla divisione militare della sua controparte, Lufthansa Technik Defense, di perseguire congiuntamente opportunità in aircraft modification, repair and lifecycle support, per l’intero ciclo di vita degli aeromobili, sfruttando competenze complementari per fornire soluzioni innovative a clienti negli Stati Uniti, in Europa e nei partner NATO. Combinando le avanzate capacità tecnologiche di SNC con la vasta esperienza di Lufthansa Technik Defense nella manutenzione, riparazione, revisione e modifica di aeromobili, la partnership mira a offrire supporto e servizi senza pari ai settori difesa e aerospaziale internazionali. “La nostra collaborazione con Lufthansa Technik Defense rappresenta una potente sinergia per accelerare l’innovazione e l’eccellenza nel supporto aerospaziale”, ha dichiarato Jon Piatt, Executive Vice President of SNC ISR, Aviation and Security (IAS) business area. “Lavorando insieme, siamo ben posizionati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti globali e migliorare la prontezza operativa attraverso soluzioni aeronautiche innovative”. “Combinando la competenza di SNC nei mission system con la nostra profonda esperienza nel supporto aeronautico, stiamo compiendo un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle capacità di difesa transatlantiche. Questo è esattamente ciò che conta nell’attuale contesto di sicurezza: cooperazione credibile, responsabilità condivisa e forza tecnologica”, ha dichiarato Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. Tra i componenti chiave dell’accordo rientrano l’identificazione di nuove opportunità commerciali reciproche e l’impegno a esplorare capacità all’avanguardia nel progresso tecnologico. La partnership sottolinea l’impegno di SNC e Lufthansa Technik Defense nel fornire soluzioni aerospaziali di qualità superiore che rispondano alle complesse sfide che i partner della difesa e della sicurezza nazionale si trovano ad affrontare oggi e in futuro.

LOCKHEED MARTIN ED ELECTRA AMPLIANO LA COLLABORAZIONE SULL’EL9 ULTRA-STOL – Lockheed Martin Skunk Works® ed Electra.aero Inc. hanno firmato un Memorandum d’Intesa per esplorare le opportunità per l’Electra EL9 ultra-short takeoff and landing (Ultra-STOL) aircraft. Lockheed Martin, una delle più grandi aziende aerospaziali e della difesa al mondo, collaborerà con Electra per esplorare modalità per accelerare lo sviluppo dell’EL9 in aree quali ingegneria digitale, produzione, supply chain, sostenibilità e sviluppo commerciale globale. Inoltre, i team di Skunk Works ed Electra valuteranno le opportunità per potenziali programmi di registrazione con il l’U.S. Department of Defense (DoD) e i clienti globali. “L’ampia esperienza di Lockheed Martin in produzione, supply chain e clienti militari è il complemento perfetto per la strategia di commercializzazione dell’EL9 di Electra”, ha dichiarato Marc Allen, CEO di Electra. “Electra ha guidato un’innovazione significativa nel settore ibrido-elettrico e siamo entusiasti di collaborare con loro per accelerarne lo sviluppo”, ha dichiarato OJ Sanchez, vice president and general manager at Lockheed Martin Skunk Works®.

SIKORSKY E CAE INTEGRANO IL CAE MAD-XR SYSTEM SUGLI MH-60R MARITIME HELICOPTERS – Sikorsky, una società di Lockheed Martin e CAE, leader globale nell’addestramento e nella simulazione, collaborano per fornire il CAE Magnetic Anomaly Detection-Extended Role (MAD-XR) system da installare a bordo degli elicotteri MH-60R SEAHAWK® della U.S. Navy e della Royal Australian Navy. Progettato e costruito da CAE e integrato da Sikorsky nel primary mission computer del velivolo, il passive digital MAD sensor fornirà al maritime helicopter un nuovo e potente strumento per rilevare e tracciare i sottomarini sotto la superficie del mare. “Gli operatori dell’MH-60R hanno ora la possibilità di potenziare significativamente la loro capacità antisommergibile utilizzando un piccolo dispositivo rimovibile che rileva le variazioni del campo magnetico terrestre causate da grandi oggetti metallici in acqua”, ha affermato Tish Rourke, Sikorsky Maritime Systems vice president. “Il MAD-XR di CAE offre una soluzione all’avanguardia per rilevare e tracciare sottomarini e altre minacce sottomarine, migliorando significativamente le capacità: è la scelta affidabile per applicazioni di difesa e sicurezza in tutto il mondo”, ha affermato France Hébert, Division President, Defense & Security Canada and Global Operations Lead. Sikorsky, CAE, l’U.S. Navy e la Royal Australian Navy hanno collaborato per integrare, testare e ottimizzare la capacità del MAD-XR di CAE.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA L’OTTAVA U.S. THAAD BATTERY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha consegnato al governo degli Stati Uniti il Minimum Engagement Package (MEP) dell’ottava Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) battery. Il MEP è composto da tre lanciatori e una fire control unit che saranno abbinati al radar AN/TPY-2 di Raytheon Technologies. La consegna delle restanti apparecchiature è prevista per la fine dell’estate”.