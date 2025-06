Iberia prevede di investire 6 miliardi di euro nel Flight Plan 2030, la sua guida strategica per i prossimi anni

Iberia ha presentato oggi il suo nuovo piano strategico, Flight Plan 2030, che delinea la strategia di crescita della compagnia aerea per i prossimi anni. Il piano si prefigge l’obiettivo di raggiungere una redditività annua compresa tra il 13,5% e il 15%, che consentirà un investimento totale di 6 miliardi di euro nel corso della sua durata. Ciò si tradurrà, tra le altre cose, in un significativo aumento della flotta.

Il Presidente e CEO, Marco Sansavini, ha spiegato: “Grazie alla profonda trasformazione di Iberia avvenuta nell’ultimo decennio e all’impegno di tutte le nostre persone, stiamo ottenendo risultati che ci consentono di guardare al futuro con fiducia e di investire 6 miliardi di euro nel nostro 2023 Flight Plan. Vogliamo passare dagli attuali 45 aeromobili a lungo raggio a 70, per posizionare Barajas come un importante hub europeo e migliorare la connettività globale della Spagna”.

Nell’ambito del suo Flight Plan 2030, Iberia mira ad espandere la sua flotta a lungo raggio da 45 a circa 70 aeromobili. Questa crescita sarà trainata dall’inserimento di nuovi Airbus A350, A321XLR e potenzialmente A330neo, provenienti dall’ordine di IAG Group recentemente annunciato, che saranno distribuiti tra le compagnie aeree associate.

Parallelamente, Iberia avvierà un completo rinnovamento della sua flotta a corto e medio raggio. Quasi tutti gli aeromobili di vecchia generazione saranno sostituiti con A320 e A321neo, più efficienti e meno inquinanti, rafforzando l’impegno della compagnia aerea a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.

L’espansione della flotta prevista dal Flight Plan 2030 migliorerà significativamente la rete di Iberia, consentendo il lancio di nuove rotte e l’aumento delle frequenze verso le destinazioni esistenti.

Tra le prossime aggiunte figurano Toronto (Canada), Philadelphia (USA) e Monterrey (Messico), che si uniscono alle rotte recentemente annunciate per Recife e Fortaleza (Brasile), nonché Orlando (USA). Iberia continuerà inoltre a esplorare nuove opportunità, in particolare attraverso l’Atlantico.

Offrire un servizio clienti migliore è una delle priorità del Flight Plan 2030. Iberia si impegnerà a migliorare l’intera esperienza. Sono previsti investimenti significativi nei settori dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione e della personalizzazione.

Anche tutte le cabine dei voli a lungo raggio saranno rinnovate per renderle più confortevoli, più attraenti e offrire una migliore connettività. Sui narrow-body aircraft, la capacità per i bagagli a mano aumenterà grazie all’aggiunta di XL luggage compartments.

A terra, Iberia sta potenziando i suoi servizi premium. Una nuova Premium Lounge è già in fase di sviluppo presso il Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid-Barajas, offrendo più spazio e un comfort elevato per i viaggiatori premium.

Il Flight Plan 2030 prevede lo sviluppo di Ciudad Iberia a La Muñoza, che comporterà un’espansione delle strutture attuali. La sede centrale della compagnia aerea verrà trasferita lì.

Ciudad Iberia sarà caratterizzata da una forte attenzione alla tecnologia e all’innovazione. L’obiettivo è trasformare questo grande complesso, situato accanto all’aeroporto di Madrid-Barajas, in un hub aeronautico all’avanguardia, uno dei più avanzati e importanti d’Europa.

L’espansione delle attività di Iberia e lo sviluppo di Ciudad Iberia richiederanno un aumento significativo del personale. “Prevediamo di assumere in media 1.000 nuovi dipendenti all’anno per tutta la durata del Flight Plan 2030. Questo moltiplicherà le opportunità di miglioramento e sviluppo professionale per tutti i dipendenti della compagnia aerea”, afferma Sansavini.

Secondo i calcoli di PwC, entro il 2033 Iberia contribuirà al PIL spagnolo con 19 miliardi di euro all’anno e sosterrà 250.000 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti, con un aumento del 42% dell’impatto economico e occupazionale rispetto ai livelli attuali (Nel 2024, il contributo di Iberia era stimato in 13,86 miliardi di euro e 160.271 posti di lavoro).

Iberia mira a creare ricchezza e occupazione non solo in Spagna, ma in tutte le destinazioni in cui opera, contribuendo sempre di più alla società. Per rafforzare questo impegno e in occasione del suo centenario nel 2027, la compagnia aerea lancerà la Iberia Foundation, volta a massimizzare il suo impatto sociale positivo.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)