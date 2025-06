Dassault Aviation collabora con Reliance Group per produrre i Falcon 2000 in India per il mercato globale

Dassault Aviation e la controllata di Reliance Infrastructure Ltd, Reliance Aerostructure Limited (RAL), hanno annunciato al Paris Air Show la stipula di un accordo per la produzione dei Falcon 2000 LXS Business Executive Jets in India per il mercato globale.

“È la prima volta che Dassault Aviation produrrà i jet Falcon 2000 al di fuori della Francia, posizionando l’India come hub strategico per l’aviazione globale.

Si tratta di un momento epocale per l’India, che entra a far parte del club d’élite dei paesi produttori di next-generation business jets, dopo Stati Uniti, Francia, Canada e Brasile.

Per Dassault Aviation, DRAL diventerà Center of Excellence (CoE) for Falcon series, inclusi i Falcon 6X and Falcon 8X programs, il primo CoE di questo tipo al di fuori della Francia”, afferma Dassault Aviation.

Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, ha dichiarato: “Questo nuovo accordo, che renderà DRAL il primo centro di eccellenza per l’assemblaggio del Falcon al di fuori della Francia e che consentirà infine la creazione di una linea di assemblaggio finale per il Falcon 2000, dimostra ancora una volta la nostra ferma intenzione di rispettare gli impegni “Make in India” e di contribuire al riconoscimento dell’India come partner di riferimento nella supply chain aerospaziale globale. Segna l’avvio dell’attività di DRAL, in linea con la visione strategica condivisa con il nostro partner Reliance, che ha portato alla sua creazione nel 2017, ed è una testimonianza della nostra incrollabile fiducia nel futuro in India e al servizio dell’India”.

Anil D. Ambani, Presidente e Fondatore di Reliance Group, ha dichiarato: “La nostra partnership con Dassault Aviation per la produzione dei Falcon Business Jet in India rappresenta un momento decisivo per il Paese, l’industria aeronautica e Reliance Group. Ciò contribuirà a posizionare l’India come una forza chiave nella catena del valore aerospaziale globale”.

“Il trasferimento delle full fuselage and wing assembly operations, unito a importanti ammodernamenti dello stabilimento, aprirà la strada al primo volo del Falcon 2000 “Made in India” dallo stabilimento DRAL di Mihan, Nagpur, nello Stato occidentale del Maharashtra, India, entro il 2028.

La partnership rappresenta un passo significativo nel progresso delle capacità produttive aerospaziali dell’India, integrandosi strategicamente nella supply chain aeronautica globale.

Per la prima volta nella storia di Dassault Aviation, i jet Falcon 2000 verranno prodotti al di fuori della Francia. Dassault trasferirà inoltre l’assemblaggio della front section del Falcon 8X e del Falcon 6X, oltre a wings and complete fuselage assembly del Falcon 2000, a DRAL.

La nuova linea di assemblaggio finale soddisferà la crescente domanda in India e in altri mercati internazionali.

La joint venture tra Dassault Aviation e Reliance Aerostructure – DRAL – è stata costituita nel 2017. Le attività sono iniziate con la creazione di uno stabilimento produttivo all’avanguardia a Mihan, Nagpur, più tardi nello stesso anno. Dalla consegna della prima sezione anteriore del Falcon 2000 nel 2019, DRAL ha assemblato oltre 100 sottosezioni principali per il Falcon 2000, a dimostrazione delle sue capacità di produzione e del suo ruolo fondamentale nel Falcon global production program.

Si prevede che DRAL assumerà diverse centinaia di ingegneri e tecnici nel prossimo decennio per supportare le sue attività in espansione”, conclude Dassault Aviation.

Collaborazione tra AMIAD e Dassault Aviation

Al Paris Air Show, Pascale Lohat, Senior Executive VP Engineering di Dassault Aviation, e Bertrand Rondepierre, Director of the French Agency for AI in defence (AMIAD), hanno firmato un memorandum d’intesa per avviare attività di ricerca e sviluppo su diversi air combat use cases.

“L’integrazione di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, controllata e supervisionata, e il tema dell’autonomia offrono promettenti prospettive per migliorare il coordinamento, la reattività e l’efficienza delle operazioni aeree, mantenendo l’uomo al centro del processo decisionale. Questi progressi tecnologici non solo riducono i rischi per gli operatori umani, ma aumentano anche la capacità di risposta di fronte a minacce sempre più sofisticate.

In qualità di leader mondiale nell’aeronautica per la difesa, Dassault Aviation vanta una riconosciuta competenza nella progettazione e produzione di sistemi avionici avanzati. Le tematiche innovative sono quindi al centro delle preoccupazioni dell’azienda, con l’obiettivo di integrarle in tecnologie all’avanguardia per soddisfare al meglio le esigenze operative”, afferma Dassault Aviation.

“AMIAD svolge un ruolo chiave nello sviluppo e nell’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale per applicazioni militari. In quanto tale, AMIAD presta particolare attenzione alle infrastrutture di calcolo, essenziali per soddisfare i requisiti di potenza degli algoritmi moderni.

La collaborazione tra Dassault Aviation e AMIAD è naturale e strategica. Combinando le rispettive competenze, queste due entità possono affrontare le sfide del future air combat e sviluppare soluzioni innovative. È in questo spirito di partnership e innovazione che Dassault Aviation e AMIAD hanno firmato questo memorandum d’intesa”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)