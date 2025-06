Rolls-Royce: ulteriori ordini al Paris Air Show 2025

Rolls-Royce accoglie l’ordine di Riyadh Air per 50 motori Trent XWB-97

Rolls-Royce accoglie oggi un ordine da Riyadh Air per 50 motori Trent XWB che equipaggeranno 25 Airbus A350-1000. Contestualmente, è stato firmato anche un Memorandum d’Intesa per il servizio completo TotalCare di Rolls-Royce, che coprirà la salute e la manutenzione dei motori.

Riyadh Air è la nuova compagnia aerea nazionale del Regno dell’Arabia Saudita. L’ordine contribuirà a realizzare l’ambizione di Riyadh Air di volare verso oltre 100 destinazioni globali entro il 2030.

Rob Watson, President, Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di supportare le significative ambizioni di crescita di Riyadh Air nel suo anno di lancio. Il Trent XWB-97 è un motore incredibile e il nostro pacchetto TotalCare garantirà la certezza operativa per l’intera flotta. Il motore beneficerà dell’investimento di 1 miliardo di sterline che stiamo effettuando nella famiglia di motori Trent, che ne migliora la durata e l’efficienza in tutte le operazioni. Non vediamo l’ora di supportare questi nuovi velivoli fin dalla loro entrata in servizio”.

Il CFO di Riyadh Air, Adam Boukadida, ha dichiarato: “La crescita di Riyadh Air è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’Arabia Saudita come hub aeronautico e la scelta di aziende di livello mondiale come Rolls-Royce per alimentare la nostra futura flotta di Airbus widebody ci garantisce di avere i partner giusti per realizzare le nostre ambizioni. Questo Memorandum d’intesa per 50 motori Rolls-Royce Trent XWB-97 per alimentare la nostra flotta Airbus A350-1000 è estremamente significativo, poiché ci avvicina alla realizzazione della nostra visione a lungo termine di una connettività migliorata per Riyadh. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza impareggiabile ai nostri ospiti, collegati a una rete di livello mondiale e offrire loro opzioni illimitate per volare direttamente verso le principali città del mondo”.

Rolls-Royce accoglie l’ordine di STARLUX Airlines per 20 motori Trent XWB-97

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di STARLUX Airlines per 20 motori Trent XWB-97 che equipaggeranno 10 aeromobili Airbus A350-1000. L’ordine è stato annunciato al Paris Air Show 2025.

Questo è l’ultimo impegno di STARLUX per espandere la propria capacità utilizzando aeromobili widebody motorizzati Rolls-Royce. La flotta widebody della compagnia aerea è alimentata esclusivamente da motori Rolls-Royce, che includono l’A350-900 con motore Trent XWB-84 e l’A330neo con motore Trent 7000. La compagnia aerea ha attualmente in ordine l’A350-1000 e l’A350F con motore Trent XWB-97.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce, ha dichiarato: “È stato un onore alimentare la flotta in rapida crescita di STARLUX Airlines e ringraziamo STARLUX Airlines per la continua fiducia nella potenza dei nostri motori Trent. Il motore beneficerà dell’investimento di 1 miliardo di sterline che stiamo effettuando nella famiglia di motori Trent, che ne migliora la durata e l’efficienza in tutte le operazioni. Non vediamo l’ora di supportare questi nuovi aeromobili fin dalla loro entrata in servizio”.

Glenn Chai, CEO di STARLUX Airlines, ha dichiarato: “L’espansione della nostra flotta internazionale con ulteriori A350-1000 rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della nostra presenza globale e il miglioramento della connettività nei mercati chiave. Questo aeromobile, motorizzato con il motore Trent XWB-97, offre efficienza, autonomia e comfort, rendendolo la soluzione perfetta per la nostra strategia volta a ottimizzare le operazioni a lungo raggio e a offrire un’esperienza passeggeri eccezionale. Nel continuo rafforzamento della nostra rete internazionale, l’A350-1000 svolgerà un ruolo importante nel promuovere la crescita, la sostenibilità e la flessibilità operativa”.

Rolls-Royce: ordine di EGYPTAIR per altri 12 motori Trent XWB-84 che equipaggeranno sei Airbus A350-900

Rolls-Royce accoglie l’ordine di EGYPTAIR per altri 12 motori Trent XWB-84 che equipaggeranno sei Airbus A350-900. Questo porta l’ordine totale di motori Trent XWB-84 a 32. Il primo velivolo entrerà in servizio entro la fine dell’anno.

Al Paris Air Show 2025, le due aziende hanno firmato un accordo di assistenza TotalCare per la flotta.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti che EGYPTAIR abbia scelto di ordinare altri sei Airbus A350 e di firmare un accordo di assistenza a lungo termine che coprirà la flotta. Esprimiamo la nostra gratitudine a EGYPTAIR per la continua fiducia riposta in noi e siamo orgogliosi di proseguire il nostro rapporto di lunga data. Non vediamo l’ora di supportare questi nuovi velivoli quando entreranno in servizio entro la fine dell’anno”.

Il Capitano Ahmed Adel, Presidente di EGYPTAIR, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership di lunga data con Rolls-Royce attraverso la firma di questo contratto TotalCare per la nostra flotta di Trent XWB-84. Questo accordo non solo sottolinea il nostro impegno a mantenere i più elevati standard di eccellenza operativa, ma segna anche una pietra miliare significativa nella nostra collaborazione con Rolls-Royce, garantendo il futuro successo di EGYPTAIR con l’aggiunta di questo tipo di motore avanzato”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)