Air France-KLM e Airbus firmano un accordo che consente ai dipendenti Airbus di ridurre l’impatto ambientale dei loro viaggi di lavoro

Air France-KLM e Airbus proseguono il loro impegno per la decarbonizzazione del trasporto aereo. “Nell’ambito di un accordo entrato in vigore all’inizio del 2025, i dipendenti Airbus possono ora prenotare “SAF Bundles” for business travel: tariffe che includono un contributo volontario per l’acquisto di SAF, direttamente incluso nel biglietto aereo. Questa iniziativa innovativa consente agli Airbus business travelers di ridurre l’impatto ambientale dei loro viaggi. L’opzione è disponibile direttamente tramite il loro strumento di prenotazione.

Dopo il successo di un progetto pilota nel 2023, Air France-KLM e Airbus stanno rafforzando la loro collaborazione con un dedicated SAF fare agreement. Airbus si è impegnata ad acquistare opzioni SAF per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti aderendo per il terzo anno consecutivo all’Air France-KLM “SAF Corporate” program, un programma che facilita il finanziamento e l’acquisto dei SAF“, afferma Air France-KLM.

“Dall’inizio del 2025, Air France-KLM offre ai dipendenti Airbus l’opportunità di finanziare una percentuale di SAF durante la prenotazione su una selezione di rotte frequentemente utilizzate dal Gruppo, come Tolosa-Parigi e Tolosa-Montréal, dove Airbus ha uno stabilimento produttivo. Questa opzione, visibile al momento della prenotazione, mira a sensibilizzare i dipendenti sugli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 legate ai viaggi di lavoro.

Dall’adesione al SAF program nel novembre 2023, Airbus ha ridotto le proprie emissioni di CO2 di oltre 2.000 tonnellate grazie all’acquisto di oltre 670 tonnellate di SAF. Questo approccio offre ai dipendenti un’opportunità concreta per ridurre l’impronta di carbonio dei loro viaggi di lavoro”, prosegue Air France-KLM.

Sébastien Guyot, Executive Vice President Global Sales at Air France-KLM, ha dichiarato: “Ridurre le nostre emissioni di CO2 è una priorità per il nostro Gruppo. Il SAF è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi e il contributo dei nostri corporate customers, come Airbus, è fondamentale”.

Raphaël Duflos, Vice President Corporate Services Procurement at Airbus, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere pionieri nell’adozione della nuova offerta “SAF Bundle” a seguito del lancio della New Distribution Capability (NDC) con Air France. Ciò dimostra l’importanza della nostra partnership strategica con Air France su questo tema chiave della decarbonizzazione dei business travel, una collaborazione in continua evoluzione e espansione dal 2023″.

“Il SAF selezionato da Air France-KLM garantisce una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita del carburante rispetto ai combustibili fossili. Il Gruppo ha inoltre implementato una rigorosa politica di approvvigionamento, approvvigionandosi solo di SAF che non compete con la produzione alimentare, non contribuisce alla deforestazione e non deriva dall’olio di palma”, conclude Air France-KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)