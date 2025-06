Air France: nuovo volo diretto tra Parigi CDG e Punta Cana

Questo inverno, Air France rafforzerà il suo servizio verso i Caraibi. “Dal 13 gennaio al 28 marzo 2026, la compagnia aerea offrirà una rotta diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Punta Cana (Repubblica Dominicana), operando tre volte a settimana il martedì, giovedì e sabato. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 777-300ER.

Oraio dei voli (Ora Locale):

• AF968: in partenza da Parigi-CDG alle 14:25 e arrivo a Punta Cana alle 18:45.

• AF969: in partenza da Punta Cana alle 21:05 e arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 10:30 del giorno successivo.

Punta Cana diventerà la sesta destinazione di Air France nei Caraibi, insieme a Cayenne (Guyana Francese), Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica), Saint Martin e L’Avana (Cuba)”, afferma Air France.

“Situata all’estremità sud-orientale della Repubblica Dominicana, Punta Cana è rinomata per le sue spiagge incontaminate, le acque cristalline e la bellezza naturale selvaggia. Una vera destinazione da cartolina, è perfetta per i viaggiatori in cerca di relax o avventura, offrendo una vasta gamma di attività acquatiche e sentieri escursionistici attraverso le foreste tropicali vicine. La destinazione vanta anche una ricca scena culturale, che mescola tradizioni locali con il patrimonio coloniale”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)