Pratt & Whitney: gli ordini e gli annunci durante il Paris Air Show 2025

Wizz Air sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare altri 177 aeromobili Airbus A321neo

Wizz Air e Pratt & Whitney, una divisione di RTX, hanno annunciato di aver scelto il Pratt & Whitney PW1100G-JM geared turbofan (GTF) engine per equipaggiare i suoi 177 aeromobili Airbus A321neo, previa approvazione da parte degli azionisti. Wizz Air aveva già scelto il motore GTF di Pratt & Whitney per 276 Airbus A320neo, A321neo e A321XLR sia nel 2016 che nel 2020. L’annuncio di oggi porta il totale dell’ordine a 453 aeromobili dotati di motori GTF, rafforzando il suo impegno per operazioni efficienti e sostenibili. Inoltre, Pratt & Whitney fornirà a Wizz Air la manutenzione dei motori attraverso un long-term EngineWise® Comprehensive service agreement.

József Váradi, CEO di Wizz Air, ha commentato: “Il nostro rapporto con Pratt & Whitney è stato fondamentale per supportare la nostra strategia di crescita, che consentirà a Wizz Air di avere una flotta di 500 aeromobili entro un decennio. La tecnologia dei motori GTF offre la soluzione più economica, garantendo un’efficienza nei consumi senza pari, consentendo voli più silenziosi e a basse emissioni per i nostri passeggeri e una base di costi inferiore per la compagnia aerea. Questo accordo è in linea con la nostra strategia “Customer First Compass”, che pone il cliente al centro dell’attenzione anche offrendo la migliore tecnologia aeronautica della categoria con la più bassa intensità di emissioni per passeggero-chilometro”.

Pratt & Whitney attualmente equipaggia la flotta della compagnia aerea composta da 163 aeromobili A320neo Family con motori GTF e 73 aeromobili A320ceo Family con motori IAE V2500®.

Rick Deurloo, Commercial Engines President of Pratt & Whitney, ha dichiarato: “Oggi si celebra un’altra importante pietra miliare nel nostro rapporto di lunga data con Wizz Air e rappresenta un voto di fiducia nel motore GTF. Pratt & Whitney alimenta in esclusiva la crescita della compagnia aerea dal 2003 e i nostri motori GTF continueranno a garantire il più basso consumo di carburante disponibile”.

“Wizz Air è il più grande operatore della A320neo Family in Europa. Recentemente Wizz Air ha ricevuto il suo primo aeromobile A321XLR, diventando la prima compagnia aerea al mondo a operare l’A321XLR con motori GTF. Oltre all’accordo odierno, la compagnia aerea si è anche assicurata uno speciale pacchetto di supporto per migliorare la stabilità operativa durante questo periodo e mitigare l’impatto finanziario e operativo degli aeromobili a terra. La prossima evoluzione del motore GTF, il GTF Advantage, è particolarmente adatto alle future consegne di A321neo e A321XLR grazie alla sua maggiore capacità di spinta al decollo. In definitiva, il motore GTF Advantage equipaggerà i nuovi aeromobili della famiglia A321neo di Wizz Air e diventerà lo standard di produzione nel corso dei prossimi anni”, conclude Pratt & Whitney.

I motori Pratt & Whitney GTF™ di RTX sfiorano i 1.100 ordini e impegni nel 2025

Pratt & Whitney, una divisione di RTX, ha ricevuto quasi 1.100 ordini e impegni per motori GTF dall’inizio del 2025. Tra le compagnie aeree che hanno annunciato ordini quest’anno figurano Aegean Airlines, Air Niugini, ANA, Frontier Airlines, LOT Polish Airlines e Wizz Air, oltre alla selezione di motori GTF da parte di due clienti non ancora resi noti. In totale, oltre 12.000 ordini e impegni per motori GTF sono stati effettuati da oltre 90 clienti in tutto il mondo.

“Continuiamo a registrare una forte domanda per il motore GTF, come dimostra l’elevato numero di ordini che abbiamo ricevuto solo a metà anno”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Questi ordini dimostrano la fiducia in Pratt & Whitney e il valore che il GTF offre ai clienti grazie alla sua efficienza nei consumi leader del settore. Continueremo a consolidare questa posizione con l’entrata in servizio, il prossimo anno, del GTF Advantage, che ha ricevuto la FAA type certification all’inizio di quest’anno e offrirà un’autonomia ancora maggiore, una migliore fuel efficiency e una maggiore durata”.

“Il GTF è il ‘most fuel-efficient engine’ per il single aisle market, con consumi fino al 20% inferiori e un impronta acustica inferiore del 75% rispetto alla generazione precedente di motori. Ad oggi, circa 2.400 velivoli con motori GTF sono stati consegnati a oltre 85 clienti in tutto il mondo. La nuova opzione GTF Hot Section Plus (HS+) migliorerà la durata, quasi raddoppiando il time on wing.

La rivoluzionaria geared architecture del motore costituisce la base ideale per le tecnologie di prossima generazione e, entro la metà degli anni ’30, avrà accumulato più di 250 milioni di ore di volo”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney annuncia GTF Hot Section Plus

Pratt & Whitney, una divisione di RTX, ha presentato Hot Section Plus (HS+), un’opzione di aggiornamento per il motore PW1100G-JM che equipaggia la famiglia di aeromobili Airbus A320neo. Derivata dal motore Pratt & Whitney GTF Advantage™, che offrirà il doppio del time on wing rispetto all’attuale motore Pratt & Whitney GTF™, HS+ offrirà dal 90% al 95% dei vantaggi in termini di durata del GTF Advantage.

“HS+ apporta i miglioramenti di durata della sezione calda del GTF Advantage al motore GTF di oggi”, ha affermato Nick Tomassetti, vice president, Sales & Marketing at Pratt & Whitney. “I clienti che utilizzano l’attuale modello di motore GTF avranno l’opportunità di quasi raddoppiare il time on wing”.

“HS+ include solo circa 35 codici e verrà integrato durante gli interventi di manutenzione. L’opzione sarà disponibile per l’acquisto da parte dei clienti, con installazioni a partire dal 2026. I motori GTF con HS+ saranno completamente intercambiabili con gli attuali modelli di motore GTF e GTF Advantage, semplificando le operazioni con una flotta combinata.

Il GTF Advantage presenta la state-of-the-art hot section nel single-aisle market. Nella turbina ad alta pressione (HPT), i miglioramenti includono un design avanzato del profilo con rivestimenti migliorati. L’HPT e il combustore presentano inoltre dimensioni, forma e posizione ottimizzate dei fori di raffreddamento, con tecniche di foratura migliorate per ridurre l’ossidazione”, conclude Pratt & Whitney.

Frontier Airlines sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per 91 aeromobili Airbus A321neo

Pratt & Whitney e Frontier Airlines hanno annunciato la scelta dei motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare 91 aeromobili Airbus A321neo, la cui consegna è attualmente prevista per il quarto trimestre 2026. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Frontier Airlines la manutenzione dei motori tramite un long-term EngineWise® Comprehensive service agreement. Quest’ultimo ordine porterà l’impegno totale della compagnia aerea a 235 aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF, inclusi gli aeromobili già consegnati.

“Quattro anni fa abbiamo accolto Frontier Airlines nella famiglia GTF di Pratt & Whitney e questa scelta dimostra la fiducia della compagnia aerea nel motore GTF”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Con questo ultimo ordine, Frontier continuerà a beneficiare dei vantaggi del motore e continueremo a supportare Frontier e le sue operazioni nei prossimi decenni”.

Frontier Airlines vanta la flotta di aeromobili A320neo Family più grande e giovane degli Stati Uniti.

“Siamo lieti di collaborare con Pratt & Whitney per motorizzare questi 91 nuovi aeromobili che si uniranno alla flotta Frontier in rapida crescita nei prossimi anni”, ha dichiarato Barry Biffle, CEO di Frontier Airlines.

Pratt & Whitney e Cebu Pacific firmano un accordo a lungo termine per la manutenzione dei motori

Pratt & Whitney e Cebu Pacific (CEB) hanno firmato un long-term EngineWise™ comprehensive maintenance services agreement per la flotta di motori GTF della compagnia aerea. Questo accordo allinea i costi di manutenzione di Cebu Pacific all’utilizzo dei motori della compagnia aerea.

“L’accordo riflette la nostra continua collaborazione con Cebu Pacific per ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza della loro flotta”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Sottolinea il nostro impegno nel supportare l’espansione e la crescita della rete dei nostri clienti”.

L’accordo, della durata di 12 anni, fornisce un supporto completo per i motori GTF ordinati da Cebu Pacific nel 2024. Questo include lo storico ordine di motori per un massimo di 152 aeromobili A321neo annunciato a luglio 2024, insieme ai motori per i 15 aeromobili A320neo Family annunciati a febbraio 2024.

Pratt & Whitney aggiunge ITP Aero al GTF MRO Network

Pratt & Whitney ha annunciato che amplierà il suo global network of GTF engine maintenance providers con l’inclusione di ITP Aero (“ITP”). La struttura di Madrid si occuperà della manutenzione del motore PW1500G per la famiglia Airbus A220 e del PW1900G per la famiglia Embraer E-Jets E2, con servizi completi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e capacità di test. ITP diventerà il 21° shop del GTF MRO network e l’ottavo in Europa.

“Pratt & Whitney e ITP collaborano da oltre un decennio nella produzione e nella progettazione di componenti per il programma GTF”, ha dichiarato Keren Rambow, vice president, GTF Aftermarket and Transformation for Pratt & Whitney. “L’ingresso di ITP nel network è un’estensione naturale del nostro rapporto, contribuendo con la sua competenza in materia di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) a supportare la restituzione dei motori ai nostri clienti il prima possibile”.

In qualità di GTF risk revenue-sharing partner, ITP è responsabile della produzione del mid-turbine frame e degli integrally bladed rotors realizzati in nickel per high-pressure compressor components e altro ancora.

RTX e il Singapore Economic Development Board firmano un Memorandum d’Intesa che delinea una roadmap di crescita decennale

RTX e il Singapore Economic Development Board (EDB) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) che delinea una roadmap decennale per un’ulteriore collaborazione strategica a lungo termine a Singapore. Questo accordo riafferma l’impegno di lunga data di RTX nei confronti di Singapore e il suo ruolo di hub chiave per le operazioni globali di RTX, in particolare nei settori della manutenzione, riparazione e revisione aerospaziale, della produzione avanzata e dell’innovazione.

Questo Memorandum d’Intesa è l’ultimo esempio delle partnership a lungo termine reciprocamente vantaggiose tra RTX e EDB, rafforzando l’impegno di entrambe le parti a favore del ruolo di Singapore come nodo strategico nel network globale di RTX. Pone le basi per investimenti strategici e collaborazioni in aree chiave: Advanced Manufacturing; Maintenance, Repair and Overhaul (MRO); Artificial Intelligence and Innovation; Talent and skills development; Foundational technologies for next-generation platforms.

“Questo Memorandum d’intesa si basa sulla nostra partnership decennale con Singapore e crea nuove opportunità per esplorare l’innovazione e la crescita futura nel settore aerospaziale”, ha dichiarato Paolo Dal Cin, senior vice president for RTX’s Operations and Supply Chain. “Rappresenta la nostra visione condivisa per costruire un futuro solido incentrato su tecnologia, produzione avanzata e sviluppo dei talenti nella regione Asia-Pacifico”.

Singapore è la terza più grande presenza commerciale di RTX al di fuori degli Stati Uniti, grazie al forte sostegno del governo di Singapore e alla sua posizione strategica vicino ai principali mercati della regione.

L’RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator program raggiunge il full power test milestone for propulsion system and batteries

Pratt & Whitney Canada annuncia un nuovo traguardo nel progetto RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator, testando il sistema di propulsione integrato e le batterie a piena potenza. Mentre i test a terra del sistema di propulsione ibrido-elettrico proseguono a Longueuil, Quebec, Pratt & Whitney Canada ha selezionato AeroTEC per supportare i futuri flight testing del velivolo sperimentale De Havilland Canada Dash 8-100.

Il nuovo test end-to-end segna la prima battery-powered operation del propulsion system, che combina un motore termico Pratt & Whitney Canada ad alta efficienza con un motore elettrico da 1 megawatt (MW) sviluppato da Collins Aerospace, divisione di RTX. Anche le 200 kilowatt-hour (kWh) batteries, fornite da H55 S.A., sono state caricate e scaricate con successo utilizzando l’unità di ricarica mobile ad alta tensione sviluppata congiuntamente da Pratt & Whitney Canada, dal National Research Council of Canada e dall‘Innovative Vehicle Institute. H55 è supportata da RTX Ventures, la divisione di capitale di rischio di RTX.

“L’esecuzione di test end-to-end del nostro pionieristico sistema di propulsione ibrido-elettrico e delle batterie segna un’altra pietra miliare fondamentale verso il nostro obiettivo di dimostrare questa promettente tecnologia in volo”, ha dichiarato Jean Thomassin, executive director, new products and services introduction, Pratt & Whitney Canada”.

AeroTEC si unisce a De Havilland Aircraft of Canada, che fornisce dati di base fondamentali e competenze ingegneristiche per il velivolo sperimentale Dash 8-100. Tra gli altri collaboratori del programma figurano GKN Aerospace, che fornisce sistemi di cablaggio elettrico ad alta tensione e interconnessione, e Ricardo, che supporta lo sviluppo del sistema di propulsione ibrido-elettrico.

RTX, Kongsberg e la Norvegia presentano il radar GhostEye al Paris Air Show

Raytheon, un’azienda di RTX, in collaborazione con il governo norvegese e Kongsberg Defence and Aerospace, ha annunciato che il Regno di Norvegia parteciperà allo sviluppo del radar GhostEye®, un advanced mobile medium-range air and missile defense sensor per il National Advanced Surface-to-Air Missile System, o NASAMS®. Il radar sarà progettato e sviluppato da Raytheon negli Stati Uniti, mentre i sottosistemi radar chiave saranno co-sviluppati da Kongsberg in Norvegia.

Pratt & Whitney fornirà propulsione di massa a prezzi accessibili per il programma Small Cruise Missile di Leidos

Pratt & Whitney si è aggiudicata un contratto da Dynetics, una società Leidos, per la fornitura di motori TJ150 da integrare nel loro Small Cruise Missile, noto come Black Arrow.

Il TJ150 è un compact, high performance turbojet engine, che può essere prodotto rapidamente. Ha dimostrato affidabilità e scalabilità sia in termini di produzione che di dimensioni. Con una spinta di 68 kg, può essere utilizzato e utilizzato ad altitudini elevate ed è progettato per alimentare una varietà di autonomous systems and weapons for domestic and international customers.

Pratt & Whitney testa una 3D printed rotating part per il suo motore TJ150

Pratt & Whitney ha completato con successo una serie di test sulla sua 3D printed TJ150 turbine wheel. I risultati positivi dei test segnano un significativo passo avanti nelle capacità di produzione additiva di Pratt & Whitney, poiché la turbina è uno dei primi componenti rotanti ad essere stampato in 3D.

Il TJ150 è un motore turbogetto compatto e ad alte prestazioni, che può essere prodotto rapidamente e ha una comprovata affidabilità. Con una spinta di 68 kg (150 libbre), è progettato per alimentare una varietà di autonomous systems and weapons.

