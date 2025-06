News Brevi – 21.06.2025

AIRBUS PREPARA L’A400M PER IL FUTURO – Airbus informa: “In vista di missioni sempre più impegnative, le capacità dell’A400M vengono costantemente ampliate. Essendo un velivolo altamente capace e versatile, deve operare efficacemente negli scenari più impegnativi, sia ora che in futuro. Di conseguenza, Airbus Defence and Space, in collaborazione con i suoi partner e fornitori, è impegnata nello sviluppo continuo dell’A400M. Una comunicazione efficace è una parte essenziale delle operazioni militari, ma sta anche subendo cambiamenti radicali. La connettività è fondamentale e i dati svolgono un ruolo sempre più importante. Guardando al futuro, il Future Combat Air System (FCAS) collegherà diverse piattaforme dal 2040 in poi, consentendo lo scambio continuo di informazioni critiche sulla missione. Il cuore del FCAS è il Combat Cloud. È qui che i dati critici vengono raccolti, analizzati e poi diffusi. Tutto ciò richiede un rapido scambio di dati. Nel contesto della connettività, l’A400M potrebbe fungere da hub di comunicazione, distribuendo informazioni ad altri sistemi a bordo e a terra. Essendo un aereo militare con certificazione civile, l’A400M è dotato di sistemi radio criptati e dei communication tools degli aerei passeggeri. Tutti questi rientrano nella categoria delle comunicazioni a banda stretta, che operano a basse velocità di trasmissione dati, in quanto progettate principalmente per trasmettere voce e dati di base. In futuro l’A400M dovrà passare alla banda larga per sfruttare velocità di trasmissione dati più elevate. Una connessione satellitare a banda larga consentirebbe quindi all’aereo di inviare e ricevere grandi quantità di dati da qualsiasi parte del mondo. Grazie alla maggiore larghezza di banda, si potrebbe immaginare che l’A400M trasmetta video in diretta dalle missioni al cloud, fornendo supporto visivo per decisioni mission-critical”. “Gli unmanned aerial systems sono già una componente centrale delle operazioni militari e diventeranno sempre più importanti in futuro, contribuendo al successo delle missioni in stretta collaborazione con i piloti. Come velivolo da trasporto, l’A400M potrebbe svolgere un ruolo centrale, avvicinando il più possibile le piattaforme senza pilota, i cosiddetti Remote Carrier, al teatro operativo e comandandole se necessario. Grazie al suo ampio payload e al suo range, l’A400M potrebbe schierare fino a 50 50 small o 12 heavy Remote Carriers. La perfetta integrazione di sistemi con e senza pilota è una componente chiave del FCAS. Tuttavia, l’A400M potrebbe assumere il ruolo di mothership for drones anche prima. I test sono già in corso: alla fine del 2022, Airbus Defence and Space, insieme a diversi partner, ha lanciato un Remote Carrier flight test demonstrator da un A400M“, prosegue Airbus. “La guerra elettronica è diventata un pilastro della moderna strategia di difesa. L‘A400M è già dotato di una varietà di sistemi di autodifesa all’avanguardia. ma diventerà ancora più sicuro: Airbus equipaggerà 23 A400M della German Air Force con DIRCM protection systems, proteggendoli dai missili a guida infrarossa. Per quanto riguarda il jamming attivo, l’A400M potrebbe anche essere utilizzato come stand-off jammer platform, operando al di fuori dello spazio aereo conteso e in grado di disattivare i sistemi nemici da una distanza di sicurezza. Sebbene l’A400M incorpori già diverse contromisure, tra cui chaff e flare, queste saranno potenziate dall’aggiunta di DIRCM protection systems“, continua Airbus. “Gli incendi boschivi rappresentano una grave minaccia globale, devastando gli ecosistemi e mettendo a rischio vite umane. Soluzioni antincendio avanzate sono assolutamente necessarie e l’A400M è all’altezza della sfida. Airbus sta sviluppando un roll-on/roll-off firefighting kit per l’A400M che non richiede alcuna modifica all’aeromobile stesso. Ciò significa che qualsiasi A400M di una flotta potrebbe essere rapidamente convertito in un firefighting aircraft. Il kit consente all’aeromobile di erogare 20.000 litri di acqua o ritardante con un unico getto. Insieme alla sua capacità di operare su piste corte e non asfaltate, questa capacità potrebbe trasformare il modo in cui vengono affrontati gli incendi in aree remote o difficili da raggiungere. Il kit antincendio è attualmente in fase di prototipazione ed è già stato testato in Spagna. Lo sviluppo dell’A400M è in pieno svolgimento. Alla fine del 2024, l’Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR), un’organizzazione internazionale che gestisce il programma A400M per conto dei paesi clienti di lancio, ha concordato con Airbus il Block Upgrade 0. Questo aggiornamento comporterà miglioramenti agli elementi chiave dei sistemi dell’A400M, tra cui tactical information enhancements e l’implementazione di un satellite-based landing system. Garantirà inoltre la piena conformità della flotta A400M ai più recenti requisiti NATO. Un flusso continuo di miglioramenti mirati garantirà che rimanga all’avanguardia tecnologica anche in futuro”, conclude Airbus.

IL DG ENAC ALLA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE FAL – Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna è intervenuto alla riunione del Comitato Nazionale per le Facilitazioni (FAL), ospitata il 20 giugno, presso la sede centrale dell’Ente. Hanno partecipato all’incontro numerosi rappresentanti delle Istituzioni e delle principali associazioni di categoria, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Salute, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, IATA, Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assohandlers, AICALF e IBAR. Nei saluti istituzionali, il DG D’Orsogna ha sottolineato il ruolo di primo piano svolto dal Comitato per il comparto aeroportuale nazionale, rimarcando l’importanza di un coordinamento efficace e di un impegno condiviso tra tutti gli attori coinvolti per un trasporto aereo sempre più efficiente, accessibile e orientato alle esigenze del passeggero. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati lo stato di avanzamento del Piano delle Azioni 2024–2026 e la proposta per il Piano 2025-2028, in fase di valutazione. È stato inoltre presentato il programma di sensibilizzazione e formazione per contrastare il traffico di esseri umani, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità che prevede percorsi formativi specifici per il personale Enac, in linea con gli standard ICAO. Ampio spazio è stato dedicato anche al progetto “Towards a more inclusive airport”, con aggiornamenti sulla fase pilota, in vista delle Paralimpiadi del 2026. La riunione si è conclusa con un approfondimento sull’attività internazionale dell’Ente, in particolare sulla partecipazione ai gruppi di lavoro ICAO ed ECAC, nonché sui preparativi per la prossima Assemblea ICAO. Presenti alla riunione, per Enac, il Direttore Centrale Giovanna Laschena, il Direttore Davide Drago, il Direttore Marco Silanos, il PM Facilitation Denia Priami, Marina De Rossi, Chiara Cicirello, Lucia Ippoliti, Maria Micaela Giugliano, Claudia Romani e Gabriele Lo Forti.

INCONTRO TRA I VERTICI ENAC E IL CO-GENERAL MANAGER BUSINESS DI LEONARDO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il DG Alexander D’Orsogna e il Vice DG Fabio Nicolai hanno incontrato a Roma il Co-General Manager Business di Leonardo S.p.A. Carlo Gualdaroni. Una proficua riunione, programmata anche in esito alla missione dell’Enac alla manifestazione Le Bourget, durante la quale sono stati discusse, tra le altre cose, le attività civili di Leonardo che, nell’ambito dei processi certificativi, potranno beneficiare del positivo posizionamento

CAMBIO AL VERTICE DELLE SCUOLE DELL’AERONAUTICA MILITARE/3ª REGIONE AEREA E PRESIDIO MILITARE DI BARI – Si è svolta presso l’aeroporto militare di Bari Palese la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea (C.S.A.M./3ª R.A.) e Presidio Militare di Bari, tra il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante uscente, e il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante subentrante. L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio. Sul luogo della cerimonia, lo schieramento ha visto protagonisti la Fanfara e il personale del C.S.A.M./3ª R.A., una rappresentanza di allievi degli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare, le bandiere di Istituto degli enti dipendenti, una rappresentanza interforze del Presidio Militare di Bari, i gonfaloni istituzionali e i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, a testimonianza del forte legame con la comunità e con la storia del Paese. Dopo la rassegna dello schieramento da parte del Capo di Stato Maggiore, la cerimonia ha visto momenti solenni e simbolici: i discorsi ufficiali, la lettura dell’Ordine del Giorno e il passaggio di consegne tra i due alti ufficiali, seguiti dall’intervento conclusivo del Generale Conserva. L’evento si è concluso con gli onori finali e il deflusso delle Bandiere, dei Gonfaloni e dei Labari nonché con la firma dell’albo di onore da parte del Capo di Stato Maggiore dell’AM, suggellando un momento di rilevante valore istituzionale per l’Aeronautica Militare. Nel corso della mattinata, il Generale Frigerio e il Generale Vestito si sono recati al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari dove, in qualità di Comandante del Presidio Militare uscente e subentrante, hanno deposto una corona di alloro in onore dei caduti. La cerimonia ha rappresentato non solo un passaggio di consegne tra due alti ufficiali, ma anche un momento di riflessione sul ruolo strategico che la selezione, l’addestramento e la formazione ricoprono nella costruzione di una Forza Armata al passo con le sfide del presente e del futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES: LA TECNOLOGIA RENDE I VIAGGI PIU’ FACILI QUESTA ESTATE – La tecnologia rende i viaggi con American Airlines più facili e affidabili quest’estate. Dalla pianificazione del viaggio al raggiungimento della destinazione, la tecnologia è al centro dell’esperienza di viaggio dei clienti. “La tecnologia intuitiva fa parte della nostra vita quotidiana e dovrebbe estendersi a ciò che i nostri clienti sperimentano quando viaggiano con American”, ha affermato Ganesh Jayaram, Chief Digital and Information Officer, American. “Con la nostra rinnovata attenzione all’esperienza del cliente, abbiamo potenziato le nostre capacità digitali durante tutto il percorso di viaggio, in modo che i nostri clienti possano concentrarsi su ciò che conta di più: raggiungere la loro destinazione”. “Con la nuova app mobile di American Airlines, i clienti possono consultare in modo intuitivo le informazioni sui voli e usufruire di aggiornamenti in tempo reale durante il viaggio con iOS Live Activities. La nuova piattaforma che alimenta l’app mobile consente inoltre aggiornamenti più rapidi e l’implementazione di nuove funzionalità, tra cui l’introduzione del check-in senza interruzioni e la possibilità di scaricare le carte d’imbarco per i segmenti prenotati su alcune compagnie aeree partner oneworld. I clienti in partenza da Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Phoenix (PHX) e molti altri aeroporti possono utilizzare i nuovi chioschi se effettuano il check-in in aeroporto. L’hardware moderno, che viene installato in tutto il sistema, può completare le transazioni in meno di due minuti ed è ancora più veloce se un cliente paga i bagagli online prima di arrivare in aeroporto. Il team di American sta incanalando la sua mentalità tech-first per supportare i clienti in caso di maltempo. Attualmente, la compagnia aerea sta testando un nuovo conversational chat assistant che sfrutta l’intelligenza artificiale di ultima generazione per aiutare i clienti a prenotare nuovamente un volo in caso di ritardo o cancellazione a causa del maltempo. La nuova funzionalità si aggiunge alle opzioni self-service disponibili per i clienti su aa.com e sull’app mobile durante un evento meteorologico”, afferma American. “American continua a trovare modi per sfruttare la tecnologia per migliorare il processo decisionale. La compagnia ha iniziato a testare nuove tecnologie quest’estate a DFW e CLT, due dei suoi hub più grandi, con un grande volume di clienti in coincidenza. La tecnologia identifica i voli in partenza con clienti che potrebbero perdere la coincidenza e analizza i dati per determinare se può proporre una breve attesa per salvare le coincidenze. Attualmente, i team cercano manualmente i clienti che potrebbero perdere la coincidenza e prendono decisioni caso per caso. La tecnologia contribuisce a migliorare i processi esistenti, consentendo ad American di aiutare un numero ancora maggiore di clienti a raggiungere la destinazione finale prevista dall’itinerario originariamente prenotato. American prevede di estendere il test ad altri hub entro la fine dell’estate. In caso di interruzione del viaggio, American semplifica la prosecuzione del viaggio il più rapidamente possibile grazie alla possibilità di visualizzare le opzioni di riprenotazione nell’app e di aggiungere automaticamente voucher per hotel, pasti e viaggi, ove applicabile. Oltre alle soluzioni interne, il team sta collaborando anche con agenzie locali e federali per migliorare l’esperienza del cliente, incluso il recente annuncio del Touchless ID per i soci AAdvantage®, conclude American.

DELTA NOMINATA ‘BEST U.S. AIRLINE” DA THE POINTS GUY PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO – Per il settimo anno consecutivo, Delta è stata nominata best U.S. airline da The Points Guy, una travel media platform affidabile che fornisce consigli e strumenti per viaggiare meglio e in modo più intelligente. Le classifiche si basano su dati oggettivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, valutati dal team editoriale di The Points Guy nelle categorie reliability, experience, cost and reach, and loyalty. “Ogni anno, il nostro team analizza migliaia di dati, confrontando quattro fattori chiave che riteniamo più importanti per l’esperienza complessiva dei consumatori”, ha affermato Brian Kelly, fondatore di The Points Guy. “Dal 2018, Delta si è costantemente classificata al primo posto, ottenendo ottimi punteggi su tutti i fronti. L’impegno di Delta nelle operazioni e nel servizio clienti la colloca al vertice anno dopo anno”. Questo riconoscimento si aggiunge alla lunga lista di premi ricevuti da Delta per l’eccellenza nel servizio clienti, nell’esperienza di viaggio, nelle prestazioni operative, nella cultura aziendale e altro ancora. “Questo premio è una testimonianza del talento e della dedizione dei nostri dipendenti”, ha affermato Erik Snell, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer . “Mentre continuiamo a innovare e migliorare la nostra offerta in tutta l’esperienza di viaggio, è il calore e la cura che i nostri dipendenti mettono in primo piano che fanno davvero brillare Delta”.

DELTA DICHIARA IL DIVIENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,1875 dollari per azione, con un aumento del 25% rispetto ai livelli precedenti. Il dividendo è pagabile agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 31 luglio 2025 e sarà pagato il 21 agosto 2025”.

DELTA VINCE IL PREMIO ‘BEST AIRLINE STAFF SERVICE IN NORTH AMERICA 2025’ DI SKYTRAX – Delta informa: “Delta si è aggiudicata il premio ‘Best Airline Staff Service in North America 2025’ assegnato da Skytrax. Il riconoscimento, basato interamente sul feedback dei clienti, rappresenta un riconoscimento globale per il servizio accogliente, qualificato e attento che i suoi dipendenti offrono a milioni di passeggeri ogni giorno. Consegnato agli Skytrax World Airline Awards al Partis Air Show, il premio sottolinea l’impegno di Delta nel fornire un’esperienza di alto livello, basata su un servizio attento e su una cultura che mette le persone al primo posto. Dal check-in e a ogni fase intermedia, i team Delta continuano a ridefinire il significato di prendersi cura dei clienti”. “Questo riconoscimento è un omaggio al personale Delta che offre il meglio a ogni passeggero su ognuno dei nostri 5.000 voli giornalieri”, ha dichiarato Matteo Curcio, Delta Senior Vice President for Europe, the Middle East, Africa and India. “Siamo onorati che 200 milioni di clienti scelgano Delta ogni anno e si fidino di noi per accompagnarli nel loro viaggio. Skytrax è il punto di riferimento nelle classifiche delle compagnie aeree, il che rende questo premio particolarmente significativo”.

DELTA: PIU’ VOLI PER I 2026 MASTERS DI GOLF – Delta informa: “Delta, Tournament Partner of the Masters, amplierà la sua offerta per gli appassionati il prossimo aprile, con nuove rotte per Augusta Regional Airport (AGS), aumentando la capacità di posti durante il torneo da 1.200 a quasi 4.000 posti nelle ore di punta. Con fino a 18 voli giornalieri per Augusta, inclusi nuovi collegamenti da Los Angeles (LAX), Nashville (BNA) e Newark (EWR), Delta collega gli appassionati di golf ai Masters”. “Come compagnia aerea leader ad Augusta, cerchiamo nuovi modi per alzare l’asticella e offrire un’esperienza di viaggio ancora più esclusiva, con il 2026 che prevede il nostro programma più ricco di sempre”, ha dichiarato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “Delta, Tournament Partner of the Masters dal 2018, lancerà un programma ampliato dal 5 al 13 aprile 2026, garantendo ai partecipanti un arrivo confortevole per la settimana più iconica del golf”, conclude Delta.

DELTA: IL GSE TEAM E’ FONDAMENTALE PER OPERAZIONI SICURE – Delta informa: “Il Ground Support Equipment team è responsabile della manutenzione dei macchinari Delta a terra negli aeroporti di tutto il mondo. Delta dispone di oltre 400.000 singoli eqyipaggiamenti che, se integrati, contribuiscono al corretto funzionamento. Questi equipaggiamenti necessitano di manutenzione periodica per garantirne il funzionamento sicuro e affidabile, ed è proprio in questo che il nostro team dietro le quinte eccelle”. “Oggi e ogni giorno celebriamo il GSE team in riconoscimento del suo incredibile contributo alle nostre attività”, afferma Ramsey Hammad, Managing Director, ACS Strategy. “Il nostro team qualificato di meccanici e tecnici lavora 24 ore su 24 per garantire la sicurezza del nostro personale, il funzionamento dei nostri sistemi e la soddisfazione dei nostri clienti. Sono la forza trainante di tutto ciò che facciamo”. “Il GSE team comprende oltre 850 membri in tutto il sistema che ricoprono il ruolo di Ground Maintenance Mechanics (GMM) o Ground Maintenance Technicians (GMT). Si tratta di ruoli altamente qualificati che richiedono una profonda conoscenza dei sistemi elettrici, meccanici e idraulici. Oltre a mantenere e riparare i macchinari che garantiscono il regolare funzionamento di Delta, il lavoro del GSE team è essenziale per garantire la sicurezza in pista e oltre. Delta si impegna a investire costantemente nell’innovazione e nello sviluppo di GSE innovation. Attualmente, la Delta mobile GSE fleet vale oltre 1 miliardo di dollari. Dal 2020, sono stati investiti oltre 500 milioni di dollari in nuovi GSE, con 65 milioni di dollari previsti per il 2025. Negli ultimi quattro anni, abbiamo investito in modo significativo in nuovi equipaggiamenti. Molti di questi nuovi investimenti includono veicoli elettrici, efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell’ambiente. A partire dal 2024, il 42% della Delta core fleet è elettrica e l’elettrificazione è sulla buona strada per essere completata entro il 2035”, conclude Delta.

F-35: L’INTEROPERABILITA’ SARA’ SEMPRE PIU’ FONDAMENTALE – F-35 informa: “Al Paris Air Show 2025 Lockheed Martin ha ospitato un dibattito strategico incentrato su uno degli imperativi di difesa più urgenti e complessi che le nazioni alleate si trovano ad affrontare oggi: come raggiungere una vera integrazione operativa tra domini, piattaforme e nazioni partner, a velocità operativa e su larga scala. In un contesto di minacce quasi paritarie, schierare semplicemente piattaforme individuali di alta qualità non è più sufficiente. Il vantaggio operativo sarà invece definito dalla capacità di connettersi, fondere e agire sui dati provenienti da piattaforme, servizi e forze disparate”. “Da tempo ci concentriamo sull’integrazione orizzontale in tutti i settori aziendali: air, land, sea, space and cyber spectrum”, ha affermato Greg Ulmer, presidente di Lockheed Martin Aeronautics. “L’integrazione orizzontale non è più una teoria. Ulmer ha citato una recente dimostrazione in cui un F-35 danese ha rilevato una minaccia terrestre e ha trasmesso dati di puntamento altamente classificati tramite il gateway ad architettura aperta di Skunk Works® alle reti di comando e controllo olandesi, consentendo un rapido ingaggio da parte dell’artiglieria terrestre, il tutto in modo sicuro e quasi in tempo reale”, prosegue il comunicato. “Uno più uno non fa più due”, ha spiegato Ulmer. “Integrato correttamente, uno più uno deve fare cinque. Questo è l’effetto moltiplicatore che l’air power deve fornire se vogliamo mantenere una deterrenza credibile.”

DASSAULT AVIATION: SUPPORTO DEL MINISTRY OF THE FRENCH ARMED FORCES ALLO SVILUPPO DEL VORTEX SPACEPLANE DEMONSTRATOR – Dassault Aviation informa: “Al Paris Air Show, Sébastien Lecornu, Minister of the French Armed Forces e Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, hanno annunciato la firma di un accordo per sostenere lo sviluppo di uno spaceplane demonstrator. Questo dimostratore rappresenta il primo passo di una roadmap incrementale per lo sviluppo di una famiglia di spazioplani denominata VORTEX (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration). Dassault Aviation sta sviluppando questa roadmap per contribuire allo sviluppo di capacità strategiche chiave e affrontare le nuove sfide dell’economia spaziale. Si rivolge a molteplici applicazioni, tra cui il trasporto da e verso l’orbita e missioni civili e militari per una piattaforma orbitale autonoma. Questo dimostratore mira a convalidare le prestazioni critiche associate alla configurazione di uno spazioplano, in particolare il controllo del volo ipersonico, le tecnologie avanzate di protezione termica e il controllo di volo. Questi obiettivi dimostrativi rappresentano un passo essenziale per ridurre le incertezze tecnologiche e preparare le decisioni future sulle capacità spaziali operative, sia militari che civili”. “Come i velivoli civili e militari di Dassault Aviation, lo spaceplane VORTEX è progettato per essere estremamente versatile. Contribuirà a trasformare gli utilizzi del settore spaziale e ad aprire nuovi campi di applicazione. Al crocevia tra tecnologie aeronautiche e spaziali, il VORTEX aprirà senza dubbio la strada a una nuova generazione di aeronautica spaziale, consolidando la posizione strategica della Francia come potenza spaziale leader”, ha dichiarato Eric Trappier.

L’ESA E DASSAULT APRONO LA STRADA A POTENZIALI COLLABORAZIONI – Dassault Aviation informa: “L’ESA e Dassault Aviation hanno identificato un interesse reciproco nello sviluppo di una relazione più stretta per promuovere congiuntamente lo sviluppo tecnologico in aree quali le destinazioni LEO e in particolare intorno ai veicoli orbitali. L’European Space Agency (ESA) ha firmato una Lettera d’Intenti (LoI) con Dassault Aviation, sottolineando il loro comune interesse a sviluppare una relazione più stretta. L’ESA, con la sua ambiziosa strategia per l’esplorazione spaziale, Explore2040, è alla ricerca di soluzioni innovative per lo sviluppo delle capacità di raggiungere e tornare dall’orbita terrestre bassa (LEO), dalla Luna e da Marte, e sostiene il progresso di tecnologie abilitanti critiche selezionate da utilizzare e dimostrare in particolare in orbita bassa, come il rientro iperveloce. Dassault Aviation sta sviluppando le sue attività spaziali concentrandosi sulla progettazione di uno spazioplano riutilizzabile basato su corpi portanti che uniscono tecnologie aeronautiche e spaziali. Il loro interesse per le piattaforme LEO automatizzate adatte ai mercati commerciali e istituzionali li ha portati a sviluppare un concetto di veicolo chiamato “Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration (VORTEX)”, progettato per la ricerca spaziale, il trasporto di merci da e verso le stazioni spaziali e una gamma di servizi in orbita”. “La nostra Vortex roadmap mira a rafforzare le capacità sovrane essenziali dell’Europa e ad affrontare le nuove sfide dell’economia spaziale. Questa lettera d’intenti è un perfetto riconoscimento delle competenze complementari dell’ESA e di Dassault Aviation nello sviluppo di tecnologie critiche e soluzioni spaziali innovative”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

ATECH, SOCIETA’ DI EMBRAER GROUP, RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN EUROPA CON UN UFFICIO IN PORTOGALLO – Embraer informa: “Atech, società di Embraer Group, sta espandendo la sua presenza internazionale in Europa con l’apertura di un nuovo ufficio a Lisbona, Portogallo. Questa espansione, realizzata in collaborazione con Embraer Defense Europe, rientra nella strategia aziendale volta a rafforzare i propri obiettivi di business all’estero, in particolare nei Defense and Security sectors, così come in Air Traffic Management. L’azienda partecipa già regolarmente a Locked Shields, un’esercitazione annuale di cyberdifesa organizzata dal NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), e intende espandere ulteriormente la propria presenza in Europa, aprendo uno spazio fisico accanto a Embraer Europe Defense”. “Questo sarà il primo ufficio di Atech al di fuori del Brasile, sebbene le tecnologie sviluppate dall’azienda siano già presenti in diversi paesi dell’Asia e dell’America Latina, oltre che in Brasile”, prosegue Embraer. Rodrigo Persico de Oliveira, CEO di Atech, ha dichiarato: “L’ufficio di Lisbona approfondirà i rapporti di Atech con aziende e organizzazioni europee. Vantiamo una forte presenza nei Locked Shields della NATO e ci impegniamo a rafforzare i nostri rapporti con partner internazionali strategici per espandere la nostra attività in Europa”.