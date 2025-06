Egyptair al Paris Air Show: nuovi aerei in arrivo e nuovi premi da Skytrax

EGYPTAIR, la compagnia di bandiera dell’Egitto, ha chiuso con grande soddisfazione la sua presenza al Paris Air Show 2025. “Durante il più importante Salone internazionale dedicato al mondo dell’aeronautica e dello spazio, la compagnia ha infatti annunciato un impattante ampliamento della flotta A350-900 e ha ricevuto importanti riconoscimenti dagli Oscar dell’Aviazione, che ogni anno premiano il trasporto aereo internazionale.

Il presidente e amministratore delegato di EGYPTAIR, il capitano Ahmed Adel, ha annunciato un importante ampliamento della flotta A350-900, confermando l’ordine di 6 nuovi Airbus 350-900 per un totale di 16 nuovi aerei”, afferma EGYPTAIR.

“Stiamo continuamente lavorando per modernizzare la nostra flotta e offrire un’esperienza di viaggio più confortevole e sostenibile. Questa collaborazione con Airbus si basa su un rapporto di lunga data che dura da decenni, caratterizzato da molteplici accordi di successo e partnership strategiche nel settore dell’aviazione”, ha commentato il CEO.

“Questo nuovo investimento sottolinea ancora una volta l’impegno della compagnia di bandiera dell’Egitto per arrivare ad avere entro il 2030 una flotta più efficiente, moderna e attenta alla sostenibilità in grado di supportarla nel suo obiettivo strategico di espansione e rafforzamento del network intercontinentale. Questa partnership consentirà, infatti, di soddisfare la crescente domanda di maggiori viaggi a lungo raggio utilizzando il 25% di carburante in meno rispetto agli aeromobili precedenti e ottenendo una riduzione simile delle emissioni di carbonio, in grado di volare fino a 18.000 chilometri non-stop. Inoltre, l’A350 è in grado di operare fino al 50% di SAF.

Gli A350-900 sono dotati di una cabina Airspace ampia e confortevole, e soffitti alti con un’illuminazione ambientale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

Le prime consegne inizieranno entro fine 2025 con il primo aeromobile e proseguiranno fino al 2030. EGYPTAIR ha come obiettivo a lungo termine una crescita strutturata, pianificando nei prossimi anni una flotta composta da 16 Airbus A350-900 posizionandosi tra i player più innovativi del settore”, prosegue EGYPTAIR.

“EGYPTAIR si impegna ogni giorno ad offrire un’esperienza di viaggio completa e sempre più confortevole ai propri passeggeri, partendo dalle fasi di prenotazione fino all’arrivo a destinazione all’hub de Il Cairo, ma non solo. Un chiaro riconoscimento di questo impegno arriva ancora da Parigi, ricevendo agli SKYTRAX AWARD 2025 quattro premi. In particolare:

Most Improved Airlines in Africa: EGYPTAIR è stata riconosciuta come miglior compagnia africana per il suo costante impegno nello sviluppo dei propri servizi per i passeggeri. EGYPTAIR è una delle poche compagnie aeree che imbarca gratuitamente due bagagli in stiva a partire da 23 kg inclusi nel biglietto. Anche le attrezzature sportive possono essere portate gratuitamente come bagaglio all’interno dei limiti indicati. Inoltre, è possibile riservare a bordo il posto accanto al proprio sedile per beneficiare di maggior spazio e comodità in Economy class. Grazie all’app EGYPTAIR è possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli e tracciare il proprio bagaglio dal check-in all’atterraggio.

Best Economy Class Onboard Catering in Africa: EGYPTAIR è stata premiata per l’attenzione nell’offrire gratuitamente pasti a bordo completi, adatti alle diverse esigenze. Oltre a menu halal offre, infatti, a scelta piatti della cucina hindu, kosher, vegetariani, poveri di sale e per neonati.

Best Airline Staff: il personale di terra e in volo di EGYPTAIR è stato premiato per il suo servizio e il supporto ai passeggeri, anche con disabilità in ogni momento del viaggio, su tutti i voli e in tutto il suo network di oltre 80 destinazioni nel mondo.

Best Cabin Crew in Africa: il personale EGYPTAIR è stato premiato come miglior crew dell’Africa grazie alla sua professionalità, preparazione e disponibilità che ha come obiettivo ultimo trasformare le ore di volo in un’esperienza piacevole e memorabile, qualunque sia la destinazione scelta”, conclude EGYPTAIR.

(Ufficio Stampa Egyptair)