EVA Air vince la certificazione SKYTRAX 5-Star Airline per il decimo anno consecutivo

SKYTRAX, sito di recensioni e classifiche di compagnie aeree e aeroporti, ha presentato martedì 17 giugno 2025 i suoi “2025 World Airline Awards” al Paris Air Show. Il presidente Clay Sun ha partecipato per conto di EVA Air che ha ottenuto la certificazione Five-Star Airline di SKYTRAX per il decimo anno consecutivo, e ha accettato diversi riconoscimenti di SKYTRAX, tra cui 11 premi alla compagnia aerea, il primo dei quali per “Migliore catering in Economy Class” e per “La compagnia aerea più pulita al mondo”.

“EVA Air ha ottenuto la certificazione Five-Star Airline di SKYTRAX per 10 anni consecutivi fin dal 2016. Nella nostra continua ricerca dell’eccellenza, EVA Air tende a offrire sempre il meglio, cosa non facile”, ha dichiarato il presidente di EVA Clay Sun. “A nome di EVA Air, siamo profondamente grati ai viaggiatori di tutto il mondo e ai giudici di professione per aver riconosciuto gli sforzi incrollabili e l’impegno del nostro team per raggiungere servizi di alta qualità. Voglio anche riconoscere la dedizione e il contributo di tutti i dipendenti. Questo onore appartiene a tutti i colleghi e ne sono profondamente orgoglioso. Guardando al futuro, EVA Air continuerà a perseguire il progresso e a superare le aspettative, offrendo esperienze di volo più sicure, confortevoli, innovative e piacevoli per tutti i passeggeri”.

“EVA Air continua a migliorare i suoi servizi software e hardware di bordo, lanciando ufficialmente quest’anno le nuove poltrone di quarta generazione della Premium Economy Class sul Boeing 787-9.

Il miglioramento di queste poltrone è caratterizzato da sedili anteriori e posteriori più spaziosi di oltre 106 cm (42 pollici), con meccanismo di reclinazione a culla, poggiapiedi e braccioli regolabili e monitor “widescreen” ad alta risoluzione di circa 40 cm (15,6 pollici) per offrire ai passeggeri un’esperienza lussuosa e confortevole.

Per quanto riguarda il catering, EVA Air continua a proporre idee nuove per l’esperienza culinaria in volo, combinando piatti unici provenienti da Paesi diversi, squisite composizioni e combinazioni creative. Vengono regolarmente introdotti nuovi e differenti menu per soddisfare i gusti dei passeggeri di tutto il mondo. Inoltre, EVA Air è sempre attenta a ogni dettaglio in cabina, secondo il principio di fornire ai passeggeri un ambiente di bordo pulito e confortevole. Per questa ragione, è stata ripetutamente riconosciuta come “La compagnia aerea più pulita al mondo”.

EVA Air è la prima compagnia aerea di Taiwan a offrire un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia in cinese che in inglese, per garantire un servizio più comodo ai passeggeri”, afferma EVA Air.

“Inoltre, EVA Air offre attualmente ai passeggeri che volano a bordo di Boeing 777-300 ER, Boeing 787 e Airbus A330-300, 30 minuti di Wi-Fi gratuito a partire da luglio e fino a settembre 2025. Mentre, tutti i soci Infinity Mileage Lands di EVA Air che volano sugli stessi aeromobili, potranno usufruire del Wi-Fi gratuito per l’intero viaggio e per tutto l’anno.

SKYTRAX ottiene i suoi “2025 World Airline Awards” annuali da un’indagine internazionale sui passeggeri che misura la soddisfazione delle singole esperienze di viaggio aereo. L’organizzazione ha lanciato questionari online che hanno raggiunto centinaia di Paesi e più di 22 milioni di viaggiatori per valutare i servizi, dagli aeroporti alle cabine, di oltre 325 compagnie aeree e aeroporti”, conclude EVA Air.

