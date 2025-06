ITA Airways partecipa al Business Travel Show 2025

ITA Airways torna al Business Travel Show, che si terrà dal 25 al 26 giugno presso il centro espositivo ExCeL a Londra, Regno Unito.

“I visitatori potranno trovare lo stand ITA Airways (AP9) all’interno del padiglione dedicato alle Compagnie Aeree. Qui il vettore italiano avrà l’opportunità di incontrare le principali Travel Management Companies (TMCs), i partner istituzionali e commerciali per rinforzare la propria posizione sul mercato inglese e illustrare al pubblico le sue ultime novità.

La partecipazione a questo importante evento di settore si inserisce in un momento importante per la Compagnia che è stata nominata per il secondo anno consecutivo finalista nella categoria “Miglior Business Airline sul corto raggio” ai Business Travel Awards Europe, a conferma dell’eccellenza del servizio offerto e dell’impegno costante nell’innovazione.

Con una flotta e un network in espansione, ITA Airways offre un servizio a bordo all’insegna dell’eccellenza, pensato per arricchire l’esperienza di viaggio dei passeggeri business. Tra le novità più recenti, l’apertura della nuova ed esclusiva Runway Lounge presso l’aeroporto di Milano Linate, servito da un comodo collegamento metropolitano che consente di raggiungere velocemente il centro della città di Milano, rendendo il viaggio ancora più efficiente e senza interruzioni per chi viaggia per lavoro”, afferma ITA Airways.

“Nella stagione estiva la Compagnia offre numerosi collegamenti tra l’Italia e il Regno Unito, con più di 50 frequenze settimanali tra Londra (LCY) e i due aeroporti di riferimento di ITA Airways, Roma Fiumicino (FCO) e Milano Linate (LIN), per soddisfare la crescente domanda di viaggio su queste rotte. Nel dettaglio:

– Roma Fiumicino (FCO) – London City (LCY): 12 frequenze settimanali.

– Milano Linate (LIN) – London City (LCY): 31 frequenze settimanali.

– Roma Fiumicino (FCO) – London Gatwick (LGW): 7 frequenze settimanali (operative tra giugno e settembre).

Le numerose connessioni giornalieri assicurano flessibilità e comodità per la clientela corporate, garantendo l’accesso ad entrambi i mercati chiave di Regno Unito e Italia. Inoltre, ITA Airways offre comode connessioni da Roma Fiumicino (FCO) verso le più importanti destinazioni internazionali e intercontinentali.

Nonostante la forte competizione sull’Aeroporto di London City, ITA Airways si distingue grazie ai propri punti di forza: l’eccellenza del prodotto, l’elevata frequenza – fino a cinque voli giornalieri sulle rotte principali – e un servizio premium che incarna il meglio dello stile e dell’ospitalità italiana, rappresentando una scelta ideale per i viaggiatori business”, prosegue ITA Airways.

“I passeggeri possono usufruire del programma fedeltà di ITA Airways, Volare, ideato per offrire vantaggi esclusivi e premi dedicati ai frequent flyer, rendendo ogni viaggio ancora più piacevole e gratificante.

Lanciato nel marzo 2022, Volare testimonia l’impegno concreto di ITA Airways nel migliorare l’esperienza dei propri clienti: i soci iniziano ad accumulare punti fin dal primo volo e possono accedere a una rete di oltre 40 partner commerciali nei settori dell’ospitalità, della mobilità e dei servizi finanziari.

Ad oggi, il programma ha superato i 3 milioni di iscritti e annovera tra i suoi partner 15 compagnie aeree, tra cui Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, offrendo la possibilità di accumulare e utilizzare i punti in modo reciproco.

Nell’attuale stagione estiva, ITA Airways vola su 59 destinazioni, incluse 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 rotte domestiche.

Le tratte della stagione estiva, inoltre, collegheranno Roma Fiumicino e Milano Linate con le più popolari mete nel Mediterraneo, tra cui le Isole Baleari (Ibiza, Majorca, Minorca), le isole Greche (Rodi, Creta, Corfù, Zante, Cefalonia), e le isole italiane di Lampedusa e Pantelleria. Dal 30 marzo, i passeggeri ITA Airways possono anche usufruire delle connessioni con più di 100 destinazioni aggiuntive, a livello europeo e intercontinentale, grazie agli accordi di codeshare con cinque compagnie di Lufthansa Group: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, e Air Dolomiti.

I biglietti ITA Airways possono essere acquistati sul sito ufficiale www.ita-airways.com, attraverso il Customer Information Assistance Office della Compagnia, tramite le agenzie di viaggio, e presso le biglietterie in aeroporto”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)