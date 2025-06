Emirates: ForsaTEK 2025 offre una piattaforma per un’innovazione scalabile e ad alto impatto

ForsaTEK, l’annual innovation and technology forum di Emirates Group, dedicato all’innovazione e alla tecnologia, porta ancora una volta alla ribalta partnership tecnologiche all’avanguardia, startup dinamiche, dibattiti stimolanti e talenti emergenti che sviluppano concetti rivoluzionari.

“Quest’anno ForsaTEK ha ampliato la propria portata per promuovere un maggiore coinvolgimento nell’innovazione nei diversi dipartimenti e business del Gruppo, concentrandosi sulla scalabilità delle sperimentazioni di successo per estrarre il pieno valore da innovazioni e soluzioni promettenti. Quest’anno, i temi del forum annuale evidenziano come AI, robotics and Internet of Things (IoT) rimodelleranno l’aviazione, oltre al ruolo degli human factors nell’adozione di successo della tecnologia.

ForsaTEK è stato inaugurato ufficialmente da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, accompagnato da Her Excellency Sarah Al Amiri, Minister of Education for the UAE, insieme a senior Emirates Group executives, per una visita ufficiale alle vetrine dell’innovazione”, afferma Emirates Group.

His Higness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha dichiarato: “Forte del successo delle prime due edizioni, ForsaTEK 2025 rafforza il continuo impegno di Emirates Group nel radicare la prossima ondata di innovazioni all’interno della nostra attività, potenziando le innovazioni esistenti, supportando le startup e creando un solido testbed of partnerships che introducono nuove soluzioni e spingono avanti il nostro futuro digitale. Le vetrine di grande impatto in ogni fase della pipeline di innovazione di ForsaTEK 2025 dimostrano come Emirates Group stia costruendo un ecosistema per spingere nuovi confini in AI, technology, research and digital adoption. Ci auguriamo che tutti i nostri team e partner lascino l’evento ispirati dalle possibilità del futuro e determinati a integrare l’innovazione, grande e piccola, nella loro vita lavorativa quotidiana”.

“Quest’anno, ForsaTEK ha presentato oltre 40 in-house and partner showcases, organizzate strategicamente lungo l’intero spettro della pipeline di innovazione, dalla ricerca e prototipazione in fase iniziale, alle sperimentazioni proof-of-concept, fino alle iniziative completamente avviate e in fase di ampliamento.

Tra le iniziative avviate a pieno regime figurano la Transguard and Emirates Group Security advanced autonomous robotics per migliorare la sicurezza urbana; il dnata Cargo autonomous drone system for inventory validation; il dnata 3D prototyping and custom manufacturing of spare parts; l’Emirates Airport Services AI-enabled aircraft turnaround analysis and resource optimisation system, tra le altre innovazioni incentrate sul settore aeronautico e sul cliente.

La Trial Zone ha incluso diverse iniziative di accessibilità, tra cui l’innovativo Glidance self-guided mobility, che consente una navigazione sicura e indipendente per gli ipovedenti; la JeffCAN immersive media chair, che unisce design sensoriale e tecnologia per supportare e coinvolgere i passeggeri con disabilità neurovegetativa; l’Airbus Accessible and Inclusive cabin dotata di Persons with Reduced Mobility (PRM) lavatory and personal wheelchair onboard. I maintenance and engineering trials hanno incluso una AI and computer vision platform per una veloce e accurata engine part detection and identification; Apple Vision Pro-based augmented reality maintenance per una visualizzazione migliorata di brake, wheel and APU assemblies, drone-based aircraft inspections, per ispezioni esterne rapide, sicure e accurate.

Un’area dedicata alle presentazioni ha ospitato 13 startup che hanno presentato le loro idee a un panel di VIP, investitori e rappresentanti del settore tecnologico. Sono state inoltre attivate aree dedicate al coinvolgimento di persone e giovani all’interno dell’Experience Zone, per presentare percorsi di innovazione e migliorare il coinvolgimento dei visitatori”, prosegue Emirates Group.

“Her Excellency Sarah Al Amiri, UAE Minister of Education, ha tenuto il discorso di apertura di ForsaTEK 2025, incentrato sulla ‘disruption of technology on public education’. Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente annunciato l’integrazione dell’AI in tutti i livelli dei programmi scolastici per preparare i giovani del Paese a un mondo sempre più plasmato da un panorama tecnologico in rapida evoluzione, oltre a posizionare gli Emirati Arabi Uniti come un importante attore globale nell’intelligenza artificiale.

L’entusiasmante programma dell’evento ha incluso anche esperti di tecnologia e accademici di fama mondiale come il Dott. Mark Esposito, Geostrategist and Advisor at the World Economic Forum and Harvard University Innovation Researcher, che ha approfondito temi come la reinvenzione e la rimobilizzazione delle strategie tecnologiche; Younes Bensouda Mourri, Professor of AI at Stanford University, che ha discusso di come ripensare l’intelligenza umana in un mondo basato sull’AI.

Al ForsaTEK 2025 è stata lanciata anche l’Emirates Group Afkar app. Afkar, che in arabo significa “ideas”, è una piattaforma digitale aziendale che consente ai dipendenti, ovunque lavorino e qualunque cosa facciano, di contribuire alla generazione di nuove idee da implementare. Il concept vincente presentato all’evento di quest’anno è stata l’automazione della visa validation per i clienti, eliminando un’ulteriore fonte di attrito per i passeggeri durante i loro viaggi”, conclude Emirates Group.

(Ufficio Stampa Emirates Group – Photo Credits: Emirates Group)