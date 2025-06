La NATO ordina due ulteriori Airbus A330 MRTT e accoglie Svezia e Danimarca nella Multinational Fleet

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha ordinato due ulteriori Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), portando la Multinational MRTT Fleet (MMF) a 12 velivoli.

“I due ulteriori velivoli saranno consegnati nel 2028 e nel 2029. Questa espansione coincide con l’adesione formale di Svezia e Danimarca al MMF programme, rafforzando ulteriormente l’autonomia strategica europea e le capacità di difesa collaborativa.

L’adesione di Svezia e Danimarca al MMF programme amplia la base delle nazioni partecipanti e rafforza la sovranità europea nelle capacità di difesa critiche. Finanziato dai Paesi Bassi e dal Lussemburgo, con la progressiva integrazione di Norvegia, Germania, Belgio e Repubblica Ceca, il MMF programme conferisce a queste nazioni il diritto esclusivo di utilizzare i NATO-owned aircraft in un pooling arrangement, che garantisce commonality, interoperability and cost efficiency, un ottimo esempio di collaborazione operativa europea in materia di difesa”, afferma Airbus.

“L’espansione della Multinational MRTT Fleet con due velivoli aggiuntivi e l’aggiunta di Svezia e Danimarca al programma sottolineano l’impegno dell’Europa per la difesa collettiva e l’autonomia strategica”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space. “Airbus è orgogliosa di contribuire a questo impegno fornendo A330 MRTT all’avanguardia, prodotti e convertiti nei nostri stabilimenti di Tolosa e Getafe. Questa collaborazione esemplifica come l’industria europea possa rispondere efficacemente alle mutevoli sfide della sicurezza attraverso l’innovazione e la cooperazione”.

“L’Airbus A330 MRTT è un aeromobile all’avanguardia che integra perfettamente air-to-air refuelling, strategic airlift and medical evacuation capabilities. Con una fuel capacity fino a 111 tonnellate, può svolgere missioni a lungo raggio, supportando le operazioni NATO in tutta Europa e oltre. La sua wide-body fuselage gli consente di trasportare fino a 300 soldati o un payload fino a 45 tonnellate. Inoltre, l’aeromobile può essere configurato con un dedicated Medical Evacuation (MEDEVAC) kit che può ospitare barelle e postazioni di terapia intensiva. Fin dalla sua introduzione, l’A330 MRTT ha partecipato a importanti missioni.

L’A330 MRTT combina tecnologia avanzata con oltre 325.000 ore di esperienza operativa come strategic tanker. L’aeromobile è il primo tanker al mondo certificato per boom automatic air-to-air refueling (A3R), che migliora la sicurezza e l’efficienza durante le missioni. Queste caratteristiche, insieme alle sue comprovate prestazioni, rendono l’A330 MRTT un velivolo affidabile e versatile che detiene il 90% del new-generation tanker market al di fuori degli Stati Uniti, con 84 ordini da 17 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)